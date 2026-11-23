이재명 정부에서 강금실 전 법무부 장관을 국정원장에 임명하며 외교안보 라인을 전면 교체했습니다. 북·미 대화 불발과 한·미 동맹 안정화 등 새로운 정책 기조를 점검합니다.

이재명 정부 외교안보 핵심 인사가 단숨에 교체되면서 청와대 내부의 정책 기조 변화에 관심이 쏠리고 있다. 23일 청와대는 정동영 통일부 장관과 이종석 국가정보원장을 함께 물러나게 하고, 새로운 인사를 내정했다.

강금실 국정원장 내정, 개혁과 통제 강조

강금실 전 법무부 장관이 새 국정원장에 내정되었다. 강 내정자는 대선 당시 이 대통령 총괄선대위원장을 맡으며 정치적 경력을 쌓았으나, 정보나 국제관계 분야의 실제 경험은 부족하다는 평가가 나온다.

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청와대는 강 내정자의 법조인적 배경을 고려해, 국정원의 대북 정보 수집 기능보다는 조직의 민주적 통제와 법적·제도적 구조개혁에 방점을 찍은 것으로 분석했다.

한 국회의원 관계자는 강 내정자가 기존 정보기관 운영 방식보다 법적 틀을 통한 개혁에 집중할 가능성이 높다고 전했다.

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북·미 대화 실패, 인사 변동의 결정적 계기

중국 선전 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 추진되던 북·미 대화의 불발이 이번 전면 개각의 직접적인 분기점이 되었다는 분석이 제기된다.

구체적으로 18일부터 19일까지 열린 APEC 정상회의 기간 동안 남북관계 돌파구를 마련하기 위해 북·미 정상회담 성사를 위한 외교 노력이 기울여졌으나, 결국 성과 없이 끝났다.

이로 인해 남북관계 중시 성향의 인사들이 일선에서 물러나고, 대미 외교에 정통한 인물들이 주요 부서에 기용되면서 정책 무게중심이 이동했다.

동맹 안정화와 구체적 성과 창출 추구

새로운 인사들은 한·미 현안 관리에 집중하고, 미국과의 협상을 통해 구체적인 성과를 내는 데 주력할 것으로 보인다.

이재명 정부는 전시작전통제권 전환과 핵추진잠수함 건조 추진 등 미국과 협상해야 할 의제가 많다고 판단했다.

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양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 이번 인선이 남북관계의 획기적 복원보다는 한·미 동맹을 안정화하고 관리하는 데 중점을 둔 것으로解读했다.

홍익표와 위성락, 기존 기조 유지

통일부 장관에는 홍익표 전 청와대 정무수석이, 외교부 장관에는 임웅순 국가안보실 2차장이 각각 내정되었다.

이 과정에서 위성락 국가안보실장은 유임되었으며, 홍익표 내정자는 동맹파와 자주파 갈등 관리라는 새로운 임무를 수행하게 되었다.

정부 당국자는 홍익표 내정자가 기존 정동영 전 장관이나 이종석 전 원장과 달리 각을 세우며 대미 관계를 중시하는 인사들과 충돌할 가능성이 낮다고 평가했다.