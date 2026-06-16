이재명 대통령, G7 정상회의 참석하며 '새로운 파트너십 구축' 강조

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 이 대통령은 G7 정상회의 확대회의 첫 세션인 ‘새로운 파트너십 구축과 국제 연대 재건’에 참석해 참가국 정상들과 최근 축소되고 있는 국제 개발원조에 대한 해법을 논의했다. 이 대통령은 회의에서 ‘최근 원조 수혜국들의 개발수요는 여전히 확대 중임에도 불구하고 공여국들의 공적 재원은 이에 미치지 못하고 있는 상황을 감안해 G7 등 공여국과 원조 수혜국 간 새로운 파트너십을 모색해야 한다’고 강조했다.

유럽을 순방 중인 이재명 대통령 이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙 에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 에 참석했다. 이 대통령은 16일(현지시간) 프랑스 에비앙 에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 에 참석해 기념 촬영을 하고 있다.

왼쪽부터 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 이재명 대통령, 키어 스타머 영국 총리, 윌리엄 루토 케냐 대통령, 다카이치 사나에 일본 총리. 앞줄 왼쪽부터 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 압델 파타 알시시 이집트 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령, 에마뉘엥 마크롱 프랑스 대통령. 전민규 기자 이탈리아 국빈 방문과 바티칸 공식 방문을 마치고 이날 오전 스위스 제네바 공항을 거쳐 프랑스 에비앙에 도착한 이 대통령은 이날 오후 정상회담장에서 G7 초청국 공식환영식을 시작으로 G7 일정에 돌입했다.

이 대통령은 초청국 정상 가운데 가장 마지막으로 입장해 안부를 묻는 의장국인 프랑스의 에마뉘엥 마크롱 대통령에게 ‘무척 행복하다’고 말한 뒤 반갑게 악수하고 포옹했다. G7 정상 및 초청국 정상들의 기념 촬영 과정에선 도널드 트럼프 미국 대통령과 나란히 서서 30초가량 이야기를 나눴다. 이재명 대통령이 16일(현지시간) 주요 7개국(G7) 정상회의 기념촬영 직전 도널드 트럼프 미국 대통령과 30초가량 이야기를 나누고 있다.

전민규 기자 이어 이 대통령은 G7 정상회의 확대회의 첫 세션인 ‘새로운 파트너십 구축과 국제 연대 재건’에 참석해 참가국 정상들과 최근 축소되고 있는 국제 개발원조에 대한 해법을 논의했다. 이 대통령은 회의에서 ‘최근 원조 수혜국들의 개발수요는 여전히 확대 중임에도 불구하고 공여국들의 공적 재원은 이에 미치지 못하고 있는 상황을 감안해 G7 등 공여국과 원조 수혜국 간 새로운 파트너십을 모색해야 한다’고 강조했다. 이 대통령은 특히 ‘각 원조 수혜국들이 공적 재원을 활용해 자국 내 민간 투자를 촉진시키고 이를 통해 자국의 경제자립을 유도해 나가야 한다’면서 대한민국 정부의 지원 노력을 소개했다.

이 대통령은 또 각국 기술 격차가 다시 경제적 격차로 이어지지 않도록 하는 ‘글로벌 AI 기본사회’ 비전과 AI로 기후·보건·식량·일자리·난민 등 인류 난제를 공동 해결하는 협력 플랫폼 구상인 ‘글로벌 AI 허브’를 소개했다. 이날 회의에는 G7 국가 외에도 인도·브라질·케냐·이집트 정상이 함께했으며, 아제이 방가 세계은행 총재 및 시디 울드 타 아프리카개발은행 총재도 함께했다. 이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 행사장에서 열린 의장국인 프랑스의 에마뉘엥 마크롱 대통령과 기념촬영하고 있다.

전민규 기자 G7 정상회의에 이 대통령이 참석하는 건 지난해 6월 캐나다 카나나스키스에서 열린 G7 정상회의에 이어 두 번째다. 한국 역대 대통령 가운데는 6번째 참석이다. 여권 관계자는 ‘내년 미국에서 열리는 G7 정상회의에 참석하게 되면 사상 처음으로 세 번 연속으로 참가하게 된다’며 ‘이는 한국의 G7 내 위상을 바꾸는 계기가 될 것’이라고 말했다.

트럼프 대통령은 ‘G7이라는 낡은 체제로 현재의 국제정세를 반영하기 힘들다’며 G7의 확대를 추진하고 있는데, 미국의 외교·안보 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)는 G7이 효과적으로 작동하기 위해 한국과 호주를 포함시킬 것을 제언하기도 했다. 1박2일간 열리는 G7 정상회의 기간 이 대통령은 프랑스·독일·캐나다 등 주요 참가국 정상들과 양자회담, 약식 회동을 통해 대화를 이어간다. 이번 정상회의에는 G7 국가 외에도 한국과 브라질, 이집트, 인도, 케냐, 우크라이나 등이 참석했다. 한국·독일이 잠수함 사업 수주 경쟁을 벌이고 있는 캐나다의 마크 카니 총리와의 회담 성사되는지 여부도 관심이다.

다만 트럼프 미국 대통령과의 양자회담이 열릴지는 미지수다. 청와대 고위 관계자는 ‘가능성을 열어두고 있으나 구체적 진전이 있지는 않다’며 ‘유럽 순방의 주안점은 역시 유럽’이라고 말했다. 에비앙=오현석 기자 oh.hyunseok1@joongang.co.k





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