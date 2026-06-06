이재명 대통령, 현충일 추념사에서 "헌신 예우와 배신 단죄" 강조

이재명 대통령이 제71회 현충일 추념식에서 순국선열과 호국영령의 헌신을 기리며, 친일재산 환수와 국가유공자 예우 강화를 약속했습니다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 6일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 제71회 현충일 추념식에 참석해 국기에 대한 경례를 올렸다. 이 대통령은 이날 추념사 를 통해 "공동체를 지킨 분들을 예우하는 것과 더불어 사리사욕으로 공동체를 배반한 이들을 단죄하는 것 역시 살아있는 우리에게 주어진 매우 중요한 책무"라고 강조했다.

그는 "헌신은 드높이고 배신은 단죄할 때 국가 공동체의 지속과 발전을 위한 정의로운 통합도 가능하기 때문"이라며, 역사적 평가와 법적 책임을 함께 묻는 통합의 중요성을 역설했다. 이 대통령은 지난 2일 공포된 친일재산귀속법을 언급하며 "친일 반민족 행위자가 부당 축적한 재산을 조사하고 환수해 책임을 묻고, 재발 방지를 위한 본보기를 마련하겠다"고 밝혔다. 이는 일제강점기 친일파들이 불법적으로 축적한 재산을 국가가 환수하여 역사적 정의를 세우겠다는 의지로 풀이된다.

또한 이 대통령은 "오늘은 나라를 위해 목숨을 바친 모든 분의 숭고한 정신을 기억하고, 기록하며, 책임을 다하기 위해 삼가 추모의 마음을 다하는 날"이라며 "그분들이 바친 '모든 내일' 위에 오늘의 우리가 서 있다"고 말했다. 그는 독립운동가, 호국영령, 민주시민들의 희생을 언급하며 "이분들의 고귀한 희생과 헌신이 없었다면 오늘날의 대한민국도 존재할 수 없었을 것이며 우리가 누리는 자유롭고 평화로운 일상도 불가능했을 것"이라고 회고했다. 이 대통령은 선열들의 정신을 기리는 것이 살아있는 우리의 사회적 책무라며, "모두를 위한 헌신이 외면 받는다면, 장차 또 다른 위기 앞에 어느 누가 공동체를 위해 나서겠느냐"고 반문했다.

그러면서 "예우와 보상은 말이 아닌 실천으로 하는 것"이라며, 국민주권정부가 작년 현충일에 드린 약속을 차근차근 이행하고 있다고 설명했다. 구체적으로 독립유공자 유족의 보상 범위를 확대한 독립유공자법 개정안이 내년 시행을 앞두고 있으며, 참전유공자 배우자에 대한 생계지원금 지급도 추진 중이다. 이 대통령은 군인, 소방관, 경찰, 해양경찰, 교도관 등 이른바 '제복 입은 시민'들에 대해서도 마땅한 예우를 다해야 한다며, 이들이 부족함 없이 국가와 국민을 위한 본연의 임무에 전념할 수 있도록 정부가 든든하게 뒷받침하겠다고 약속했다.

또한 "오늘날 대한민국은 또다시 위기의 파도를 넘고 있다"며 내란으로 무너진 나라를 정상화하자마자 중동전쟁의 여파가 경제와 삶에까지 큰 영향을 미치고 있다고 진단했다. 그러나 "언제나 국난 앞에 더 큰 '우리'로 한데 뭉치는 대한국민의 저력이 있기에 그 어떤 위기도 능히 극복해낼 것이라 확신한다"며, 정부는 국민 여러분과 함께 위기를 극복하고 순국선열과 호국영령이 바라마지 않던 자랑스러운 대한민국을 만드는 길에 매진하겠다고 다짐했다.

'기억하고 기록하고 책임을 다하겠습니다'는 기조 아래 열린 이번 추념식에는 국가유공자와 유족, 정부 인사, 제복 근무자를 비롯해 모두 3000여 명이 참석했다. 특히 지난해 9월 인천 옹진군 영흥도 갯벌에서 고립된 남성을 구조하다 순직한 고 이재석 경사와 올해 2월 육군 헬리콥터 추락 사고로 순직한 고 정상근·장희성 준위의 유족도 함께해 추모의 의미를 더했다. 이번 추념식은 국가를 위해 헌신한 이들을 기리고, 그들의 희생이 헛되지 않도록 현재와 미래의 책임을 다하자는 메시지를 전달했다





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