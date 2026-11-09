이재명 대통령 국정수행 지지율 35.9% 하락, 증시불안 여당 갈등 영향

리얼미터 조사 결과 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 1%p 하락한 35.9%를 기록했다. 증시 급락과 여당 내부 갈등 등이 부정적 요인으로 작용한 것으로 분석된다. (124자)

이재명 대통령 국정수행 지지율 이 최근 하락세를 나타내며 주목받고 있다. 9일 공개된 여론조사 결과에 따르면 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정적 평가는 전주 대비 1%포인트 하락한 35.9%를 기록했다. 이는 지난 2일부터 6일까지 진행된 조사에서 도출된 수치이다.

동일한 기간 동안 진행된 부정적 평가 항목에서는 60.6%의 응답을 얻었으며, 이는 전주 대비 0.5%포인트 증가한 수치이다. 이러한 지표 변화는 현재 정치·경제적 상황에서 유권자들의 민감한 반응을 반영하는 것으로 해석된다.

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증시불안과 금융시장 불안정성 확대

여론조사를 실시한 리얼미터는 지지율 하락의 주요인으로 정치 대치와 금융 시장 불안을 지목했다. 여당의 조작기소 특검법 강행 처리 여파로 인해 여야 간 대치가 극심해졌다는 점이 첫 번째 요인으로 꼽혔다. 이는 정치적 양극화가 국정 운영에 직접적인 부정적 영향을 미치고 있음을 시사한다.

두 번째로는 금융시장의 변동성이 큰 영향을 미쳤다고 조사 기관은 분석했다. 주 후반 코스피 지수가 5000선 붕괴 위기를 겪으며 증시가 급락하는 상황이 발생했다. 이와 함께 국민연금 손실 논란이 불거지면서 국민들의 경제 전반에 대한 불안감이 증폭된 것으로 보인다.

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여야 정당지지도 및 당내 갈등 심화

정당 지지도 조사 결과 국민의힘이 39.7%로 1위를 기록했으며, 더불어민주당은 36.5%로 그 뒤를 이었다. 조국혁신당은 6.9%, 개혁신당은 2.7%, 진보당은 1.1%를 각각 기록했다. 기타 정당을 지지하는 층은 2.0%로 집계되었고, 무당층은 11.1%를 차지했다.

주요 정당들의 지지율 변화 폭을 살펴보면 국민의힘은 전주 대비 0.5%포인트 하락한 반면, 더불어민주당은 1.8%포인트 더 큰 폭으로 하락했다. 이로 인해 양당 간 지지율 격차는 3.2%포인트로 좁혀졌으며, 이는 오차범위 내에 있는 수치이다. 양당 모두 유권자들의 지지를 얻는 데 어려움을 겪는 모습이다.

더불어민주당의 지지율 하락 배경에는 당내 심각한 갈등이 존재하는 것으로 분석된다. 신천지 집단 가입 의혹이 제기된 데 이어, 김민석과 정청래 의원 간 책임론과 합당론을 둘러싼 내부 마찰이 이어졌다. 이러한 정치적 혼란이 조작기소 특검법 강행 처리 논란과 맞물리며 당 지지 기반을 흔들고 있다.

조사 방법론 및 통계적 신뢰도 분석

이번 여론조사는 리얼미터가 아시아경제의 의뢰에 따라 진행되었다. 국정수행 평가 조사는 전국 18세 이상 유권자 2528명을 대상으로 실시되었으며, 조사 방식은 무선전화 자동응답(100%)이었다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±1.9%포인트이며, 응답률은 3.0%를 기록했다.

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정당지지도 조사는 전국 18세 이상 유권자 1006명을 대상으로 동일하게 무선전화 자동응답 방식으로 진행되었다. 해당 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트로 집계되었으며, 응답률은 3.2%였다. 조사 결과와 관련 상세 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.