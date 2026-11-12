이재명 대통령, 자본시장 정상화 촉구 및 불공정 행위 단속 지시

이재명 대통령은 13일 자본시장 간담회에서 금융시장 정상화를 핵심 과제로 규정하며, 중수청에 불공정 거래 엄정 단속을 지시했다. 신뢰 회복과 제도 개혁을 통한 시장 건강성 제고를 강조했다.

이재명 대통령 은 13일 서울 여의도에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 금융 및 자본시장 의 정상화가 정부 당국의 핵심 의무라고 강조했다. 이 대통령은 중수청 에 금융 시장 내 불공정 행위에 대한 엄격한 단속을 별도로 지시하며, 시장의 불신을 해소하고 신뢰를 회복하는 것이 가장 중요한 과제임을 명확히 했다. 이는 최근 증시의 큰 조정과 함께 제기된 자본시장 개혁에 대한 정부 의지를 시험대에 올린 것으로 해석된다.

증시 조정 원인과 시장 정상화 강조

이 대통령은 이날 서울 여의도 증권거래소에서 열린 간담회에서 "최근 우리 증시가 큰 조정을 받았다"며 과거 상승세를 회상했다. 그는 정책 최고 당국자로서 너무 급속도로 예상을 뛰어넘어 상승했던 점을 걱정하면서도, 산이 높으면 골이 깊다는 말처럼 조정이 발생한 후 또 다른 상승이 있을 수 있다고 전망했다. 이는 시장이 비정상적인 상태를 겪었음을 인정하고, 이를 정상 궤도로 되돌리는 것이 현재 정부의 가장 시급한 임무임을 시사하는 발언이다.

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이 대통령은 "대한민국 기업이라는 이유만으로도, 국내 주식시장에 상장돼 있음에도 불구하고 똑같은 주식이 저평가받는 것은 슬픈 일이자 매우 불합리한 비정상"이라고 비판했다. 따라서 비정상을 정상화하는 것이 우리 정부의 핵심 과제이며, 이를 위해 자본시장 개혁에 대한 정부의 의지와 정책이 다시 한 번 시험대에 올랐다고 판단했다. 이러한 진단은 현재 자본시장이 가지고 있는 구조적 문제점을 해결해야 한다는 정부의 의지를 명확히 한다.

불공정 거래 단속 및 중수청 지시 내용

이 대통령은 자본시장의 가장 중요한 가치로 '신뢰'를 꼽으며, 이를 해치는 요인들을 거론했다. 주가 조작 가능성, 기업 경영진의 소액주주 홀대, 중복상장을 통한 이익 유출, 지배주주의 사익 추구 등이 투자자들의 불신을 키우고 있다고 지적했다. 그는 "걱정을 없애는 거, 믿음을 갖게 하는 거, 합리적으로 예측 가능한 시장을 만드는 거, 결국 그 신뢰를 회복하는 게 가장 핵심"이라고 말했다.

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불공정 거래에 대한 대응 의지도 강력히 밝혔다. 이 대통령은 "주가 조작이나 이런 불공정 행위에 대해서도 범정부 차원에서 엄정 대응을 하고 있다"며 "단속 인력도 늘리고, 제가 중수청에도 각별히 금융시장, 자본시장 불공정 행위에 대해서 엄정 단속하라고 별도 지시도 해놓은 상태"라고 확인했다. 이는 법적 제도적 장치뿐만 아니라 집행 기관을 통한 강력한 단속을 병행하겠다는 정부의 방침을 반영한 것이다.

지배구조 개선과 소액주주 권리 보장 방안

이 대통령은 기업의 주주 존중과 지배구조 개선의 필요성도 다시 한번 강조했다. 그는 "장부상 가치보다도 낮게 평가되는 기업들이 여전히 많다"며, 그 이유는 실적이나 성장성 문제뿐만이 아니라는 점을 지적했다. 특히 상속 시 세금을 덜 내려고 의도적으로 주가를 낮게 관리하는 것이 아니냐는 의심이 든다고 밝히며, 회사가 주주들을 이용 대상으로 여기거나 지배주주가 경영권을 남용하지 않는지에 대한 불신이 핵심 문제라고 진단했다.

이와 관련해 더불어민주당 내에서 주주를 존중하지 않는 기업 문화, 지배주주의 경영권 남용, 불공정하고 불투명한 거래 관리 등을 시정하기 위한 각종 제도를 만들어왔다고 언급했다. 하지만 잘못되는 제도는 고치고 좋은 제도는 받아들이는 과정을 거쳐도 아직 부족하다는 생각이 든다고 솔직하게 밝혔다. 이는 기존 제도의 한계를 인정하고 더 나은 대안을 모색해야 한다는 정부의 현실 인식을 보여준다.

의무공개매수 개선 및 코스닥 시장 개혁 주문

의무공개매수 제도 개선과 관련해서는 소액주주들에게 공평한 기회를 부여하는 것과 동시에 인수·합병(M&A)을 장애물로 만들지 않도록 세심한 고려가 필요하다고 주문했다. 의무공개매수 제도는 기업 인수 과정에서 경영권을 확보하려는 대주주가 지분을 인수할 때 소액주주의 주식도 일정 비율 이상 공개매수하도록 해 소액주주에게 경영권 프리미엄을 공유하고 공정한 매각 기회를 보장하는 제도다.

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또한 이 대통령은 코스닥 시장 개혁도 촉구하며, 부실한 기업과 저성과 기업은 상장 폐지 요건을 제대로 적용해서 신속하게 퇴출시켜야 할 것이라고 말했다. 동시에 기술력과 성장 가능성을 가진 기업들이 제대로 평가받지 못하고 피해를 입지 않도록 보호하는 것도 중요하다고 덧붙였다. 이는 시장 생태계의 건강성을 유지하기 위해선 퇴출 메커니즘과 성장 기업 보호가 균형 있게 이루어져야 함을 강조한 것이다.