이재명 대통령, 초과이윤 배분 신중론…국제적 논의 필요성 강조

이재명 대통령이 취임 1주년 기자회견에서 초과이윤 배분 문제에 대해 신중한 접근과 국제적 논의가 필요하다는 입장을 밝혔다. 기업 경쟁력 약화 우려와 사회적 환수 압력 사이에서 균형을 강조했다.

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 초과이윤 배분 문제에 대해 신중한 접근이 필요하다는 입장을 밝혔다. 그는 삼성전자 등 대기업의 영업이익 배분 논란과 관련해 이 문제가 국가 산업 경쟁력에 영향을 미칠 수 있는 민감한 사안이라고 강조했다.

이 대통령은 예전에는 기업 이익이 많이 나면 임금 인상을 요구했지 영업이익 자체를 나누자는 주장은 상상하기 어려웠다며 이는 상당히 새로운 발상이라고 평가했다. 그러면서 초과이윤에는 노동자의 기여와 투자자의 몫, 그리고 각종 지원을 제공한 국민의 역할도 있다며 이익 배분 문제를 단순히 기업과 주주만의 문제로 보기 어렵다고 언급했다. 그러나 이 대통령은 동시에 기업 경쟁력 약화 가능성에 대한 우려도 제기했다.

그는 한국만 먼저 이런 제도를 도입하면 기업들이 해외로 나갈 수 있다고 지적하며 영업이익이 높다는 이유로 일정 부분을 사회적으로 환수해야 한다는 압력이 생긴다면 기업 입장에서 투자를 망설일 수밖에 없다고 말했다. 또한 초과이윤 배분 문제가 쉽지 않은 과제임을 인정하면서도 장기적으로는 피할 수 없는 논의라고 진단했다. 그는 매우 어려운 주제이지만 현실적으로 피할 수 없는 문제라며 한국 내부에서만 논쟁할 사안이 아니라 앞으로 세계적인 공통 의제가 될 가능성이 크다고 강조했다. 따라서 국제적 논의가 필요하다는 입장을 밝혔다.

한편 이 대통령은 초과세수 활용 방안에 대해서도 견해를 밝혔다. 그는 국가 부채를 줄이는 것이 무조건 최선이라고 생각하는 시각이 있지만 빚이 없는 상태가 절대적인 목표는 아니라고 말했다. 초과세수는 잠재성장률을 높이고 미래 세대를 위한 투자에 활용하는 것이 바람직하다고 강조했다. 이번 발언은 기업 이익 배분 문제에 대해 원론적 공감과 함께 투자 위축 가능성을 동시에 언급하며 당장의 제도화보다는 국제적 논의와 사회적 합의를 우선시하겠다는 신중론을 내비친 것으로 해석된다.

이러한 입장은 경제 정책의 방향성에 대한 논의를 촉발할 것으로 보이며 향후 노사 관계 및 기업 규제 정책에 중요한 변수로 작용할 전망이다. 또한 글로벌 경제 환경 속에서 한국이 선제적으로 나서기보다 국제적 동향을 주시하며 대응하겠다는 의도로 풀이된다





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초과이윤 이재명 기업 이익 배분 신중론 국제적 논의

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