이재명 정부가 반도체 호황 속에도 심화된 양극화를 해소하기 위해 기존 경제 지표와 구분되는 '국민 삶의 질 지표' 개발을 확정했다. 이형일 부총리의 2027년 경제정책 방향에도 민생 안정이 최우선 과제로 포함됐다.

이재명 대통령 은 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관과 대화하며 민생 경제의 새로운 측정 지표를 논의했다.

정부는 경제성장률이나 1인당 국민소득 등 기존의 거시경제 지표만으로는 드러나지 않는 시민들의 실제 어려움과 고통을 구체적으로 파악하기 위해 '국민 삶의 질 지표' 개발을 공식적으로 추진하기로 결정했다.

Also read 공공연대노조 “공공부문 비정규직 처우개선 예산 국회가 책임져야”

최근 한국 경제는 반도체 산업 중심의 호황을 누리고 있으나, '내 삶이 나아지지 못한다면 성장이 무슨 소용이냐'는 시민들의 지적에 대한 정부의 실질적인 대응 방안으로 해석된다.

국민 삶의 질 지표 개발 배경과 구체적 계획

이형일 부총리는 24일 국무회의에서 '2027년 경제정책방향 주요 골자안'을 보고하며 민생 안정을 첫 번째 정책방향으로 제시했다.

정부는 향후 개발될 '국민 삶의 질 지표'를 통해 민생 사정과 양극화 개선 상황을 지속적으로 점검하고, 이를 국가 예산 배분 및 정책 수립 과정에 적극 연계할 계획이다.

Advertisement

이는 경제 성장이 체감되지 않는 현실에서 정책의 유효성을 높이고, 사회적 형평성을 강화하기 위한 필수적인 장치로 작용할 것으로 기대된다.

초양극화 사회와 거시경제 지표 간 괴리 심화

올해 한국 사회는 '초양극화'라는 표현이 나올 정도로 경제적 격차가 깊어졌으며, 이는 공동체의 통합성을 심각하게 위협하는 수준에 이르렀다.

국내 경제는 연초부터 4% 내외의 성장이 전망되며, 지난 19일에는 사상 처음으로 연간 수출액이 1조달러를 돌파하는 쾌거를 이뤘다.

또한 1인당 국민소득은 지난 12년 만에 4만달러를 돌파할 것이 확실시되며, 거시경제 지표는 이례적일 정도로 높은 수치를 기록하고 있다.

그러나 실제 가계 경제는 이러한 호황과 괴리를 보인다. 올해 2분기 실질임금은 전년 동기 대비 0.8% 감소했으며, 청년 고용 한파는 여전히 지속되고 있는 실정이다.

중동 전쟁으로 인한 고물가와 고금리 현상이 겹치면서 서민들의 생계 부담은 더욱 가중되었고, 살림살이는 팍팍해지고 있는 현실이다.

Advertisement

주요 민생 정책과 양극화 해소 방안에 대한 전망

정부는 민생 안정을 위해 물가 안정, 일자리·주거·서민금융 등 3대 민생 프로젝트, 노동시장 이중구조 개선, 생애주기별 소득 및 자산 지원을 핵심 과제로 선정했다.

이와 함께 사활을 걸고 있는 반도체 중심의 3대 메가프로젝트는 이미 호황을 누리는 업종에 해당하며, 고용 유발 효과가 상대적으로 작아 격차 해소에는 직접적인 도움이 되기 어렵다는 분석이 나온다.

따라서 다음 달 발표될 내년도 경제정책방향에는 전향적이면서도 실효성 있는 양극화 해소 정책이 반드시 포함되어야 한다는 요구가 커지고 있다.

민주주의 위기 경고와 공동체 통합의 필요성

양극화와 불평등은 단순한 경제 문제를 넘어 민주주의의 위기로까지 번질 수 있는 심각한 사회적 리스크로 인식되고 있다.

에스테르 뒤플로, 폴 크루그먼, 조지프 스티글리츠 등 노벨 경제학상 수상자 100여 명은 최근 '파리 선언'을 통해 초고액 자산가에 대한 최저세 부과 등을 촉구하며 극단적 부의 집중이 민주주의를 위협한다고 경고했다.

이미 심각한 사회적 갈등과 분열을 경험하고 있는 한국 사회에서 양극화 해소는 경제정책을 넘어 공동체 통합을 위한 절박한 과제다.

정부가 개발하는 '국민 삶의 질 지표'가 또 하나의 보여주기 행정에 그치지 않고, 실제 시민들이 체감할 수 있는 성과를 내고 사회적 통합에 기여하기를 기대한다.