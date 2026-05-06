이재명 대통령, 불법시설 재조사 지시…'비읍 시옷' 발언으로 경고

이재명 대통령이 6일 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 하천·계곡 내 불법시설 재조사와 산불 피해 복구 문제 등을 거론하며 강경한 입장을 보였다. 이 대통령은 불법시설 3만3000건 이상 적발에도 불구하고 방치된 상태를 비판하며 감찰과 처벌을 지시했고, 산불 복구 과정에서의 부실 업체 문제를 지적하며 실질적 대책을 마련하라고 촉구했다. 또한 언론과 야당의 문제 제기에 대해 고맙게 생각해야 한다는 메시지를 전했다.

이재명 대통령 이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단 이재명 대통령 은 6일 계곡 불법시설 문제 등을 거론하며 이런 문제를 적당히 넘어가면 고마워하는 것이 아니고 뒤에서 ‘비읍 시옷(ㅂㅅ)’이라며 욕을 한다며 절대 방치해서는 안된다고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 윤호중 행정안전부 장관에게 하천·계곡 내 불법시설 정비와 관련한 재조사 현황을 질의하는 과정에 비속어 초성을 언급하며 이같이 밝혔다. 앞서 이 대통령은 지난 2월 국무회의에서 윤 장관이 전국 실태조사를 통해 835건의 불법 점용행위가 조사됐다고 보고하자 전국 835건이 믿어지느냐. 제가 경기도에서 조사했을 때 훨씬 더 많았던 것 같다며 전면 재조사 후 고의적인 은폐 의혹 등에 대해서는 감찰과 처벌을 검토하라고 지시한 바 있다.

윤 장관이 이날 현재까지 적발된 불법시설이 3만3000건이 넘었다고 하자 이 대통령은 저에게 보고하는 것은 의미가 없다며 지금부터는 감찰해야 한다. 필요하면 다 직무유기로 수사하도록 하라며 이는 국정의 신뢰에 대한 문제이자 권위에 대한 문제라며 이런 문제를 적당히 넘어가면 고마워하는 것이 아니고 뒤에서 ‘비읍 시옷’이라며 욕을 한다고 했다.

아울러 이 대통령은 산불 피해 복구가 제대로 이뤄지지 않는 배경에 페이퍼컴퍼니 등 부실 업체의 입찰 참여 및 이를 방치한 이른바 ‘산불 카르텔’이 있다는 내용의 보도를 거론하며 왜 언론이나 야당 의원들이 자료를 요구한 뒤에야 이런 문제를 발견하느냐며 산림청 등 담당 부처를 질타했다. 그는 행정제재를 한다는데 회사를 새로 만들어 벌떼 입찰을 하니 소용이 없다. 형사제재를 해도 바지사장이 조사를 받을 뿐이어서 효과가 없다며 입찰 보증금을 확 올리고 페이퍼컴퍼니 등 부정부패가 발견되면 보증금을 몰수한다고 해야 한다.

실질적 대책을 좀 만들라며 부처별로 비정상의 정상화 과제를 발굴하라고 했는데 잘하고 있나. 6월 중순까지 찾아보기로 했는데 색다른 시각으로 발굴해보라고 지시했다. 또 언론이나 야당이 문제를 지적하면 고맙게 생각해야 한다. 민원 형태로 제기되는 의견들도 ‘보물창고’ 같은 것들로 봐야 한다고 말했다. 정혜정 기자 jeong.hyejeong@joongang.co.k





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이재명 대통령 불법시설 재조사 비읍 시옷 발언 산불 피해 복구 부실 업체

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