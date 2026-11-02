이재명 대통령 비서진 개인정보 유출, 국가안보 위협으로 비화

이재명 대통령과 핵심 참모진의 여권번호 및 생년월일 등이 포함된 엑셀 파일이 유료 악성코드 검사 사이트에 5개월간 노출된 사건에 대해 청와대가 대응 입장을 밝혔다.

이재명 대통령 과 김혜경 여사 의 생년월일, 여권번호 등 핵심 개인정보가 담긴 엑셀 파일이 유료 악성코드 검사 웹사이트에 수개월간 노출된 사실이 확인됐다. 이같은 개인정보 유출 사건은 단순한 사생활 침해 차원을 넘어, 대통령 전용기인 공군 1호기 탑승자 명단과 고위 공직자들의 신원 정보가 적성국에 유출될 수 있다는 우려를 자아내며 국가안보 위협 으로 확대되고 있다.

고위공직자 신분정보 공개된 엑셀 파일 실상

올해 6월 올라온 엑셀 파일에는 대통령 내외분은 물론, 총 168명으로 구성된 대통령 전용기 탑승자 전원의 정보가 상세히 기재되어 있었다. 파일 최상단에는 '대통령 내외분'이라는 항목이 명시되어 있었으며, 이재명 대통령과 김혜경 여사의 생년월일 및 여권 발급일과 만료일 등이 그대로 노출된 상태였다.

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이와 함께 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 조현 외교부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 한성숙 당시 중소벤처기업부 장관 등 주요 수행원들의 여권번호와 생년월일도 함께 유출되었다. 위성락 국가안보실장, 김용범 당시 청와대 정책실장 등 청와대 핵심 보좌진들의 신원 정보 역시 파일에 포함되어 있어 고위층의 개인보호망 허점이 적나라하게 드러났다.

대통령경호처 소속 경호처장 보좌관, 경호계획과장, 수행경호부장, 수행경호과장 등을 비롯해 다수의 경호관 실무 수행원과 의료진, 의상 및 화장 담당자의 개인정보도 파일에 기재되어 있었다. 이 대통령이 해외 순방 시 섭취할 음식을 사전에 확인하던 검식관의 정보 또한 유출된 것으로 확인되어 경호 절차 전반의 기밀 유지 실패가 지적되고 있다.

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유럽 순방 전 사전 노출과 보안 취약점 드러나

해당 엑셀 파일은 이재명 대통령이 올해 6월 9일부터 18일까지 유럽연합(EU) 정상회담, 이탈리아 국빈방문, 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위한 순방을 떠나기 전인 일주일 이상부터 홈페이지에 노출된 것으로 추정된다. 대통령 경호처와 관련된 민감한 인력 정보가 해외 출발 직전에 외부에 공개되었다는 점은 국제 무대에서 대한민국의 안보 리스크를 높이는 결과를 낳았다.

특히 청와대 출입 기자들의 개인정보도 파일에 포함되어 있었으며, 파일은 유료 악성코드 검사 웹사이트에 최소 5개월간 방치되어 있었을 가능성이 제기되고 있다. 장기적인 노출 기간 동안 해당 데이터가 불법적으로 수집되거나 제3자에게 판매되었을 수 있다는 정황이 포착되어 관련 사후 검증이 필요한 상황이다.

국가안보 위협과 대통령의 데이터 보호 경고

대통령과 핵심 참모진, 경호 인력의 생년월일 및 여권번호는 적성국의 정보 수집 활동에 직접 활용될 수 있다는 점에서 매우 치명적이다. 특히 이러한 기본 신원 정보는 다른 개인정보와 결합될 경우, 신원 확인 절차를 악용한 사칭 공격이나 표적형 해킹의 도구로 이용될 수 있어 추가적인 보안 조치가 시급하다.

이전에 이재명 대통령은 올해 9월 30일 엑스(X)를 통해 '개인정보 취급 사업자들에게 드리는 충고'라는 제목의 글을 게시했다. 그는 인공지능 시대에 개인정보를 포함한 데이터가 국가 전략자산이자 보호해야 할 인권의 핵심 요소라고 강조하며, 사고 발생 시 과징금 부과와 강력한 형사처벌, 집단소송을 통한 민사배상이 용이해져야 한다고 밝혔다.

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청와대의 대응 조치와 향후 추가 보안 강화

청와대는 이번 사건에 대해 이재명 대통령 등 고위공직자의 개인정보 유출을 인지하고 사전에 대응 조치를 취했다고 밝혔다. 청와대는 향후 외교부 등 관련 부처에서 추가적인 보안 조치를 진행할 예정이며, 개인정보 유출의 원인에 대한 철저한 조사를 통해 재발을 방지할 방침이다.

이번 사건은 공공기관과 고위 공직자의 정보 보안 시스템에 심각한 구멍이 있음을 입증했으며, 향후 국가적 차원의 개인정보 보호 체계 강화와 함께 외교안보 분야에서의 기밀 유지 관리 감독이 더욱 강화되어야 할 필요성을 대변하고 있다.