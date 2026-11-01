이재명 대통령, 모두의 성장으로 대전환 선언 K자 성장 한계 극복

이재명 대통령이 2027년 예산안 시정연설에서 K자 성장의 한계를 지적하고 불평등 해소를 위한 모두의 성장 대전환을 촉구했다. 주요 정책 방향과 경제 전망을 정리했다.

이재명 대통령은 2일 서울 여의도 국회에서 2027년도 정부 예산안에 대한 시정연설 을 진행하며, 현재 한국 경제가 직면한 구조적 문제를 깊이 있게 분석하고 새로운 성장 패러다임으로의 전환을 요구했다. 이 대통령은 국회 본회의장 연단에 올라 불평등과 양극화가 심화되는 K자 성장 의 한계를 극복하기 위한 구체적인 비전을 제시했다.

K자 성장 한계 넘어 모두의 성장으로 대전환

이 대통령은 연설 시작부터 성장이냐 분배냐라는 낡은 이분법적 논쟁에서 벗어나야 한다고 강조했다. 그는 달라진 시대와 상황에 맞는 새로운 성장 공식을 적용하지 않고서는 지금의 경제적 불평등을 해결할 수 없다는 입장을 분명히 했다. 이는 단순한 정책 수정을 넘어 국가 경제 운영의 근본적인 철학 변화를 의미한다.

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이 대통령은 국가 경제 지표는 나아졌으나 시민들의 체감 경제는 여전히 팍팍하다는 국민의 절박한 호소에 주목해야 한다고 지적했다. 그는 내 삶이 나아지지 않는다면 성장이 무슨 소용이냐는 무거운 질문에 대해 정부가 책임 있게 답해야 할 때라고 말했다. 이러한 맥락에서 그는 특정 지역과 계층, 소수 기업에 성장의 기회와 성과가 집중되는 소수의 성장이 아니라, 모든 지역과 국민이 성장의 기회와 성과를 고르게 누리는 모두의 성장으로 대전환해야 한다고 밝혔다.

이러한 모두의 성장 실현을 위해 이 대통령은 서울과 수도권만 잘 사는 나라가 아니라 지방도 함께 잘 사는 나라를 만들어야 한다고 강조했다. 또한 성장의 결과뿐만 아니라 성장의 기회가 모두에게 균등하게 주어지는 나라를 구축하는 것이 국가의 의무라고 역설했다. 이는 지역 간 격차 해소에 대한 정부의 강력한 의지를 반영하는 대목이다.

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3대 민생 프로젝트와 대규모 사회안전망 구축

이 대통령은 '모두의 성장'을 구체화하는 첫걸음으로 정부가 추진하는 '3대 민생 프로젝트'를 소개했다. 이는 지속 가능하고 획기적인 대규모 민생 일자리, 서민 금융, 주거 안정 정책을 포함하며, 기존 사회안전망을 넘어 사각지대 없는 두툼한 사회안전매트를 지향한다. 이러한 정책들을 통해 지속 가능한 성장 기반을 단단히 다질 것이라고 설명했다.

또한 '3대 메가 프로젝트'와 '7대 SEED'가 '3대 민생 프로젝트'의 기반 위에서 더 큰 효과를 거둘 것임을 밝혔다. 이 대통령은 이러한 국가적 사업들이 성공적으로 안착하려면 국회가 함께 고민하고 협력해 주길 당부했다. 이는 행정부와 입법부가 협력하여 민생 경제를 살리기 위한 정치적 제스처로도 해석될 수 있다.

V자형 경제 회복세와 수출 1조달러 달성 전망

한국 경제의 현재 상황에 대해 이 대통령은 중동전쟁의 충격으로부터 경제와 민생을 지켜냈다고 평가했다. 그는 두 차례의 추경과 확장적 본예산으로 재정의 적극적인 역할을 강화한 결과, 우리 경제가 뚜렷한 V자형 회복세를 이어가고 있다고 자평했다. 이는 정부 정책이 외부 충격에 대한 완충제 역할을 충분히 해냈음을 입증하는 자료다.

이 대통령은 올해 상반기 3.8%의 성장률을 기록했으며, 반도체를 비롯한 주력산업의 활약으로 연간 수출 1조달러 달성이 가시권에 들어왔다고 밝혔다. 또한 1인당 국민총소득이 4만달러를 넘어서면서 인구 5000만명 이상 국가 중 세계 6번째로 '5040 클럽'에 진입할 것으로 전망된다. 이러한 경제 지표는 한국 경제의 회복력과 잠재력을 보여주는 긍정적인 신호다.

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IMF 위기 극복 완료와 여전히 짙은 불평등의 그늘

이 대통령은 과거의 경제적 고통이 이제는 완성된 성과로 자리 잡았음을 강조하며, 1998년 외환위기 때 투입한 공적자금이 내년이면 모두 상환된다고 밝혔다. 2003년부터 25년에 걸쳐 97조2000억원을 갚음으로써 30년 만에 IMF 위기 극복을 완료하게 되는 것임을 설명했다. 이는 국가 신용회복의 중요한 마일스톤이다.

그러나 이 대통령은 이러한 성과에도 불구하고 우리 사회에는 여전히 불평등과 양극화의 그늘이 짙게 드리워져 있다고 경고했다. 청년들에게 첫 일자리 문턱은 높기만 하고, 소상공인의 시름은 깊으며, 지역경제 회복도 더디다는 점을 지적하며 정책의 방향 전환이 필요하다고 강조했다.