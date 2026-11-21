이재명 대통령이 11월 21일 울산 SK AI데이터센터 건설현장을 방문해 사업 현황을 점검했다. AI 인프라를 새로운 고속도로에 비유하며 지방균형발전을 강조하고 인력 확보에 대한 정부 차원의 지원을 예고했다.

이재명 대통령 은 11월 21일 울산 지역의 SK 인공지능 데이터센터 건설 현장을 직접 방문해 사업 진행 상황을 점검했다.

이 자리에서 대통령은 새로운 AI 기반 산업 구조가 국가 성장의 핵심 동력이 될 것이며, 서울 중심의 투자 흐름이 지방으로 확산되는 계기가 될 것이라고 강조했다.

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현장 조사와 인프라 구축 현황

이재명 대통령은 김종연 SK에코플랜트 현장소장으로부터 데이터센터의 구체적인 구축 경과와 시설 구성, 그리고 공사 진행률에 대한 보고를 직접 들었다.

보고 과정에서 대통령은 전력 공급 방식의 안정성 여부와 현장 근무 중인 근로자의 규모 등 사업 추진을 위한 핵심 환경 조건들을 집중적으로 확인했다.

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특히 첨단 시설 건설에 필요한 전문 인력의 수급 상황에 대해 깊은 관심을 보이며, 건설 인력이 부족하지는 않은지, 그리고 전문적인 기술을 보유한 인력이 필요한지에 대해 구체적으로 질문을 던졌다.

인력 확보와 정부 지원 방안

이재명 대통령은 전 세계적으로 치열한 경쟁이 진행되는 가운데 사업 속도가 곧 생명선이라고 판단하며, 인력 준비 문제에 대해 정부 부처 차원에서 다각도로 고민할 것이라고 밝혔다.

지방정부가 제공한 인허가 지원 등 협력에 감사의 뜻을 전한 뒤, 중앙정부와 지방정부가 추가로 취할 수 있는 지원 방안에 대해 현장 관계자들과 의견을 나눴다.

이 같은 발언들은 AI 산업 확장 과정에서 인력 부족이 주요 장애물이 될 수 있음을 인지하고, 이에 대한 선제적인 대응책을 마련하겠다는 의지를 반영한 것으로 해석된다.

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AI 고속도로와 국가 균형발전의 비전

이재명 대통령은 실내 보고회에서 과거 경부고속도로가 대한민국의 산업화를 이끈 원동력이었던 것처럼, 이제 인공지능 고속도로가 AI 대전환을 주도할 것이라고 전망했다.

울산에 건설되는 이 AI 데이터센터가 글로벌 AI 기업들의 추가 투자를 이끌어내는 마중물 역할을 할 것이라 기대하며, 수도권에 집중되었던 기존 투자 구조가 지방으로 확대되는 의미를 부여했다.

이 대통령은 이번 사업이 지방에서도 첨단 산업 투자가 가능함을 증명하는 사례라며, 새로운 성장 동력을 창출하고 국가 균형발전에 중요한 계기가 될 것이라고 다시 한번 강조했다.