이재명 대통령은 11월 20일 청와대 회의에서 AI 활용 시험 부정 문제를 논의하며 기존 방법의 한계를 언급하고 국가시험 제도의 전면적 개편을 지시했다. 교직원 감사와 함께 관련 기관에 철저한 조사와 엄중한 처벌을 요구했다.

이재명 대통령 은 11월 20일 오전 청와대에서 열린 수석 및 보좌관 회의에 참석해 최근 사회 문제로 부상한 인공지능(AI) 기술을 악용한 시험 부정 행위에 대한 강력한 대응책을 주문했다. 이 대통령은 기존의 통상적인 방법으로는 첨단 장비를 이용한 부정행위를 효과적으로 차단하기 어렵다고 진단하며, 변화된 환경에 맞추어 국가시험 제도 를 A부터 Z까지 전면적으로 신속히 개편해야 한다고 강조했다. 이는 국민의 삶과 운명을 좌우하는 각종 시험, 평가, 채용 과정에서 발생할 수 있는 구조적이고 중차대한 불공정 문제를 선제적으로 해결하기 위한 조치로 평가된다.

AI 악용 방지 위한 시험 제도 전면 개편 방안

이재명 대통령은 이번 발언을 통해 시험 제도의 근본적인 재설계가 필요함을 재차 확인했다. 그는 국민의 삶과 운명에 직결되는 다양한 시험과 평가 과정에서 이미 불공정이 초래되는 구조적인 문제가 발생했으며, 앞으로도 그 형태가 확대될 것으로 예상된다고 우려했다. 따라서 수능뿐만 아니라 모든 국가시험에 대해 평가의 공정성을 담보하기 위한 과감한 대책이 시급하다고 지적했다. 이러한 지적은 단순한 규제 강화를 넘어 시험의 기본 구조와 운영 방식을 혁신해야 한다는 의미로 해석된다.

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현재 진행 중인 교육 및 채용 시험 환경에서는 AI 기술의 빠른 발전으로 인해 과거의 감시 시스템으로는 새로운 유형의 부정행위를 적발하기가 쉽지 않다. 이에 따라 이 대통령은 환경 변화에 맞춰 제도를 즉시 수정할 것을 요청하며, 신속하고 포괄적인 개혁의 필요성을 강조했다. 이는 국가의 신뢰성을 지키기 위해 필수적인 단계로, 단순히 기술적인 대응을 넘어 제도의 근본적인 투명성을 확보하는 방향으로 나아가야 함을 시사한다.

2027학년도 수능 당일 대응 및 관계자 격려

이 대통령은 전날인 11월 19일 치러진 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 취한 조치들도 함께 언급했다. 이날 오전 8시 30분 전국에 일제히 발송된 위급 재난문자를 통해 부정행위 방지를 독려한 점이 국민들의 높은 관심 속에 시행된 배경을 설명했다. 그는 공정한 시험 관리에 최선을 다해준 전국 교직원과 공직자들에게 감사의 뜻을 전했으며, 불편을 감수하면서도 응원을 보내준 국민들에게도 고마움을 표했다. 특히 재난문자에 화를 내기보다 재밌어했다는 반응이 있어 오히려 감사하게 생각한다며 국민의 유연한 반응을 칭찬했다.

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그럼에도 불구하고 이 대통령은 온 국민의 관심 속에 국가의 역량을 총동원해 대비책을 세우는 와중에도 계속 위반 행위가 발생했다는 점을 지적하며 안타까움을 표했다. 문자를 세 번이나 발송했음에도 마지막까지 시험장에 진입하려는 수험생이 있었다는 사실은 참으로 놀랍다고 표현했다. 이러한 사례들은 시험 관리의 한계를 드러내며, 기존 시스템의 개선이 절실하다는 점을 다시 한번 증명한다고 덧붙였다.

일벌백계 원칙 준수 및 AI 기업 협력 강화

이 대통령은 시험은 끝났지만 지금부터 해야 할 일이 많다고 강조하며, 향후 대응 방향을 제시했다. 관계 당국에게는 AI 기업과의 협조를 바탕으로 부정행위 의심 사례를 철저히 추적해 조사하고 엄정하게 책임을 물으라고 지시했다. 특히 이미 진행된 시험과 평가에서 발견된 부정행위에 대해서는 철저한 조사와 엄중한 단죄가 반드시 이루어져야 한다고 밝혔다. 행정력과 예산을 아끼지 말고 전 국민의 관심과 국가 차원의 총력 대응 속에 치러진 이번 수능에서조차 범죄적 부정행위를 감행한 사례에 대해 국민이 납득할 수 있는 수준으로 일벌백계하라고 요구했다.

이 대통령은 이번 위기를 기회의转变为 제시하며, 이번에 겪은 혼란이 더 공정하고 합리적인 인공지능 시대를 여는 백신이 되도록 모두 힘을 모아야 한다고 역설했다. 이번 수능에서 짧은 시간임에도 나름의 유효한 대책을 세웠다는 점에서 일단락된 측면이 있지만, 향후 AI 기술의 진화에 따라 지속적으로 제도를 보완해 나가는 과정이 필요하다는 것이 그의 핵심 메시지이다. 이는 단순한 징벌을 넘어 미래 사회에서의 공정한 경쟁 환경을 조성하기 위한 장기적인 비전을 담고 있다.