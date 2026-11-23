이재명 대통령이 행정안전부, 문체부 포함 5개 부처 장관을 교체했다. 강금실 전 장관을 국가정보원장에 임명해 65년 만에 첫 여성 수장을 내세웠다.

이재명 대통령 은 23일 국가정보원 장에 강금실 전 법무부 장관을, 외교부 장관에 임웅순 청와대 국가안보실 2차장을, 통일부 장관에 홍익표 전 청와대 정무수석을 내정했다. 이는 집권 1년 5개월 만에 외교안보 라인을 전면 교체한 중폭 개각이다. 행안부와 문체부 장관 교체까지 포함해 총 5개 부처에 대한 인선 작업을 단행했다.

강금실, 65년 만에 첫 여성 국정원장에 발탁

강금실 내정자가 확정될 경우, 1961년 중앙정보부 창설 이후 65년 만에 국가정보원장은 처음으로 여성 인사가 맡게 된다. 임광현 대통령비서실장은 브리핑을 통해 강 내정자가 권력기관의 중립을 지켜온 소신으로 국정원에 대한 민주적 통제를 강화할 적임자라고 평가했다.

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또한 사이버 위협 등 새로운 안보 과제를 국제 공조 속에서 결단력 있게 해결해 나갈 능력을 갖추었다고 설명했다. 이 대통령은 미래指向적인 새롭고 참신한 리더십을 통해 국정 활력을 더하고, 국민 체감도를 강화하는 데 중점을 뒀다고 밝혔다.

임웅순 외교부, 임홍표 통일부 내정자 임명

임웅순 내정자는 철통같은 한·미 동맹을 기반으로 한·미 간 협력을 더욱 강화할 것으로 기대된다. 안보, 통상, 산업, 첨단기술 등 전반적으로 외교의 지평을 넓혀 국익 중심 실용외교의 성과를 극대화해 나가는 역할을 맡게 된다.

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홍익표 통일부 장관 내정자는 남북 간 긴장 완화와 신뢰 구축의 중대한 전환점에서 한반도 평화 공존의 시대를 만들어가기 위한 다양하고도 실질적인 조치를 주도할 인물로 선정되었다. 정부는 외교 분야에서 많은 성과를 낸 만큼, 그간의 기조는 유지될 것이라고 전했다.

한준희 행안부, 강유정 문체부 장관 내정

행안부 장관 내정자로 나선 한준희 전 의원은 더불어민주당 원내대변인과 최고위원 등을 지낸 재선 의원이다. 이 대통령의 대선 후보 시절 수행실장을 맡은 측근 인사로 분류된다. 임 비서실장은 한 내정자를 국정철학에 대한 이해와 실행력을 갖춘 차세대 리더로 평가했다.

강유정 문체부 장관 내정자는 이 대통령 취임 직후부터 현재까지 초대 대변인과 수석대변인 역할을 수행해 왔다. 그는 국정 경험을 갖춘 전문가로 평가받으며 문화체육관광부의 새로운 방향을 제시할 것으로 보인다.

여야 반응과 교육부 후속 인선 계획

전은수 민주당 원내대변인은 외교안보의 실용성과 전문성을 살리고 국민 안전과 지역 성장, 문화 정책에 새 활력을 더할 이번 인선을 환영한다고 논평했다. 반면 박성훈 국민의힘 대변인은 국민적 눈높이와 국정 쇄신 요구를 철저히 외면한 전형적인 회전문·보은 인사라고 비판했다.

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이전 사퇴한 최교진 교육부 장관의 후속 인선은 이날 발표되지 않았다. 임광현 비서실장은 최 전 장관의 후임 인선에도 속도를 내도록 하겠다고 밝혔으며, 주요 일정 마무리를 계기로 국정 동력 복원에 나선다는 방침이다.