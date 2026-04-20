이재명 대통령, 정동영 장관 기밀 누설 의혹 일축... 내부 조사 시사

정동영 통일부 장관의 핵시설 발언을 둘러싼 정보 유출 논란에 대해 이재명 대통령이 정면 돌파를 선언하며 내부 기강 조사와 진상 규명을 강력히 지시했다.

이재명 대통령은 최근 불거진 정동영 통일부 장관의 평안북도 구성시 핵시설 관련 발언 논란과 이에 따른 한미 정보 공유 제한 사태에 대해 정면 돌파를 선택했다. 이 대통령은 20일 인도 국빈 방문 중 자신의 엑스 계정을 통해 정 장관이 미국으로부터 제공받은 기밀을 누설했다는 주장은 사실과 다르며, 구성시 핵시설의 존재는 이미 전 세계적으로 알려진 공공연한 정보라고 강조했다. 이 대통령은 이번 사태를 터무니없는 일로 규정하며, 왜 이러한 허위 프레임이 형성되고 유포되었는지 철저히 조사하겠다는 의지를 밝혔다. 이는 정 장관에 대한 야당의 사퇴 요구를 일축하는 동시에, 내부에서 조직적으로 정보를 유출하거나 왜곡한 세력을 찾아내겠다는 강한 경고로 해석된다. 이번 논란의 핵심은 주한미군이 정 장관의 발언을 이유로 한국군과의 정보 공유를 제한했다는 보도인데, 정 장관은 이에 대해 강력히 반발하고 있다.

정 장관은 자신의 발언이 새로운 기밀이 아니라 지난해 인사청문회와 국회 외교통일위원회 등에서 수차례 언급했던 공개된 정보를 바탕으로 한 정책 설명이라고 주장했다. 실제로 정 장관은 취임 이후 관련 기밀 보고를 받은 적이 없으며, 수년 전부터 미 연구소 보고서 등을 통해 일반에 알려진 사실을 인용한 것뿐이라고 해명했다. 특히 정 장관은 이번 사태가 중동 정세 등으로 안보가 위중한 시기에 한미 관계 위기설을 조장하려는 외부의 저의가 의심된다는 입장을 내비쳤다. 실제로 정보 공유 제한은 과거 정부에서도 정책적 이견이나 전략적 필요에 의해 간헐적으로 발생해온 사안임에도 불구하고, 이번에는 이례적으로 실시간에 가깝게 언론에 유출되었다는 점이 의구심을 자아내고 있다. 정치권 일각에서는 이번 사건을 두고 이재명 정부 외교안보팀 내의 이른바 동맹파와 자주파 사이의 노선 갈등이 외부로 분출된 것이 아니냐는 관측을 내놓고 있다. 그러나 정 장관은 이러한 해석을 부인하면서도, 정부 내부 관계자나 여권 관계자를 자처하는 익명의 인물들이 의도적으로 한미 관계의 위기를 부각하려 했다는 점을 지적했다. 이 대통령이 직접 나서서 진상 규명을 지시한 것은 정부 내부의 기강 해이와 특정 세력에 의한 국정 흔들기를 좌시하지 않겠다는 의지의 표현으로 보인다. 향후 대통령실이 내부 조사를 통해 이번 사건의 배후를 밝혀내고 인적 쇄신을 단행할지, 아니면 일시적인 해프닝으로 마무리될지 귀추가 주목된다. 이번 사태는 결국 정권의 외교안보 정책 방향성을 둘러싼 내부적 긴장감이 임계점에 도달했음을 시사하며, 조사가 진행됨에 따라 상당한 정치적 파장이 뒤따를 것으로 예상된다





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이재명 정동영 북핵 한미정보공유 대통령실

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