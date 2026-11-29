이재명 대통령이 청와대 출입 기자들과 북악산 간담회에서 부동산 가격 폭락설과 통계造假를 지적하며 공공 매입 검토와 시장 체질 개선 방안을 제시했다.

이재명 대통령 은 29일 청와대 출입 기자들과 함께 북악산에 올라 즉석 간담회를 진행했다. 이 자리에서 대통령은 부동산 시장에 대한 강력한 경고와 함께 정책적 대응 방안에 대해 발언했다.

산행 중 부동산 관련 질문을 받은 이 대통령은 강남 3구를 포함한 고가 주택 밀집 지역의 집값 하락세를 지적했다. 대통령은 "여러분들도 한 번 자료를 보시라. 정말 황당할 정도로 떨어지고 있다"며 "쉬쉬하고 있는 거지, 수십억씩 떨어진다"고 단언했다. 이어 "부동산 매물이 막 늘고 있고, 증가 속도도 엄청 빠르다"고 부가 설명을 덧붙였다.

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부동산 통계 방식 비판과 개편 필요성

이 대통령은 현행 부동산 통계 발표 방식의 문제점을 강력히 비판하며 개편이 시급하다고 밝혔다. 대통령은 "부동산 통계 발표도 바꿔야 한다"며 "통계 발표 기간도 주 단위로 하는 게 세상에 어디 있냐"고 반문했다. 이러한 주기적 발표가 투기 심리를 조장할 수 있다는 취지의 발언으로 읽힌다.

특히 가격이 호가 기준을 사용하는 현재 방식에 대해 "호가 팔고 싶은 마음으로 내놓은 가격인데 그거 웃기지 않냐"고 비판했다. 대통령은 "보합일 때도 부동산이 막 오른다고 발표를 하고 오르는 쪽으로 자료를 내고 불안감을 조성해 매수를 자극하는 것"이라고 주장했다.

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공공 주택 매입 검토와 윤희숙 의원 비판

부동산 시장이 폭락할 경우에 대비한 공공 매입 방안도 언급했다. 이 대통령은 "제가 집값이 폭락하면 공공이 집을 사야 된다고 했더니 윤희숙 전 국민의힘 의원이 나보고 미쳤다고, 제정신이 아니다 이런 식의 비난을 했다"고 회상했다.

대통령은 당시 비판에도 불구하고 "지금은 저는 그런 걸 좀 준비해야 된다고 생각한다"며 "지금 내부적으로 검토를 시켜놓은 상태"라고 말했다. 이는 과거 정치적 논란이 있었음에도 시장 안정을 위한 선제적 조치의 필요성을 재확인한 것이다.

전세 시장 안정과 증권시장 안정펀드 평가

전·월세 시장에 대해서는 장기적인 안정 전망을 제시했다. 이 대통령은 "전월세는 현상적으로 어려운 게 사실이기 때문에 실무부처에 안을 좀 만들어보라고 했다"며 "장기적으로 보면 안정이 될 거라고 본다"고 밝혔다. 동시에 "전체의 전세의 월세화는 시대적 추세"라고 진단했다.

증권시장안정펀드(증안펀드)에 대해서는 신중한 입장을 보였다. 대통령은 "시장 체질을 개선하는 게 중요하다"며 "수급 문제는 시장의 구조적 문제도 있고 실적 등 재료의 문제도 있다"고 분석했다. 펀드 규모에 비해 실질적 효과에 의문을 표시하면서도 "심리적으로는 단기적으로 도움이 될 수 있겠지"라고 평가했다.

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대통령은 마지막으로 "제가 전문가는 아니니까 할 수 있는 건 다 해봐야 한다"며 "비정상적으로 변동성이 크다"고 덧붙였다. 이는 정부와 대통령이 시장 안정을 위해 모든 노력을 다하겠지만, 전문가들의 도움이 필요함을 시사하는 발언이었다.