이재명 대통령, 이주노동자 겨울옷 전달 및 복지 허위정보 경계

이재명 대통령이 이주노동자에게 겨울옷을 전달한다고 밝힌 가운데, 복지 정책 관련 허위 정보 확산에 우려를 표명하며 제도 개선 의지를 강조했다.

이재명 대통령 은 10일 전국 각지에서 이어지는 이주노동자 와 함께하는 나눔 캠페인 및 겨울 옷 기부 활동을 알리며, 정부 차원의 지원 의지를 다시 한번 강조했다. 대통령은 15일 울산에서 여러 기관과 단체가 힘을 합쳐 겨울옷과 작업복을 전달할 예정이라고 전하며, 자신도 겨울옷을 보내 작은 정성을 보태겠다고 밝혔다.

이주노동자 지원 및 산업현장 존중 약속

이주노동자들은 우리 산업현장과 지역사회를 함께 일궈가는 동료이자 이웃이라는 점을 강조한 이재명 대통령은 국적과 언어가 달라도 노동의 가치는 다르지 않다고 말했다. 그는 고향과 가족을 떠나 낯선 땅에서 맞는 겨울이 유난히 춥게 느껴지기 마련임을 이해하면서도, 보내는 옷 한 벌이 추위를 다 막아주지는 못할지라도 그 안에 담긴 마음이 오랫동안 온기로 남으리라 믿는다고 전했다.

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부정 청약 단속 강화 및 형사처벌 경고

이 대통령은 서울 등 주요 규제지역 분양단지를 대상으로 한 부정 청약 단속 결과 354건을 적발했다는 정부 발표 내용을 소개하며 강력한 경계 메시지를 던졌다. 그는 부정 청약이 확인될 경우 형사처벌은 물론 당첨 취소 등 막대한 재산상 손해가 뒤따른다고 지적하며, 관련 제도에 대한 준수를 다시 한번 당부했다.

노숙 관련 허위 정보 확산 우려와 경고

더불어 이재명 대통령은 온라인상에서 확산되고 있는 '서울역에서 노숙하면 생계급여와 주거급여를 합쳐 120만원을 받을 수 있다'는 주장이 왜곡된 정보라며 우려를 표명했다. 그는 이러한 잘못된 정보가 단순히 오해를 넘어 정책에 대한 판단 자체를 왜곡할 수 있으며, 근거 없는 주장이 복지제도의 취지를 흐리고 필요한 논의까지 가로막아서는 안 된다고 지적했다.

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복지 사각지대 해소 및 제도 개선 의지

부정적 인식으로 인해 복지의 손길이 절실한 분들에게 상처가 되거나, 정작 도움이 필요한 분들이 제때 지원받는 데 걸림돌이 되어서는 안 된다는 것이 대통령의 핵심 메시지였다. 그는 누군가에게는 가벼운 이야깃거리일지 모르지만, 실제로 도움이 필요한 이들에게는 큰 영향을 미칠 수 있음을 인지하고 있음을 밝혔다.

근로 의욕 저하 문제 및 종합적인 복지 개선 계획

이주노동자 지원 및 복지 정책 논의와 함께 이재명 대통령은 복지 혜택이 과도하거나 근로 의욕을 떨어뜨리는 것은 아닌지에 대한 지적도 귀담아듣겠다고 약속했다. 정부는 복지 사각지대를 줄이고 일할수록 더 나은 삶을 꾸릴 수 있도록 제도 전반을 꼼꼼히 살피고 개선해 나갈 계획이라고 밝히며, 이러한 노력을 통해 사회 전반의 공정성과 효율성을 높여 나겠다는 방침이다.