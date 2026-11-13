이재명 대통령, 자본시장 간담서 빨간 넥타이로 상승 기대 표현

이재명 대통령은 11월 13일 여의도 증권거래소 간담회 참석자들과 함께 빨간 넥타이를 착용해 주식시장 회복과 상승을 염원하는 뜻을 전했다.

이재명 대통령 은 2026년 11월 13일 서울 여의도 에서 열린 자본시장 정책 간담회 에 참석해 참석자들에게 빨간색 넥타이를 착용할 것을 요청하며 주식시장의 상승을 기원했다. 한국 주식시장 에서 빨간 불은 주가 상승을 의미하는 관습이 있어, 최근 하락세를 보인 주가지수의 회복을 바라는 대통령의 마음을 드레스코드로 표현한 것으로 해석된다. 대통령은 시장 관계자들을 만나 밝은 분위기로 회의를 시작하겠다는 의지를 밝혔다.

대통령의 빨간 넥타이 메시지 전달

이날 간담회는 '신뢰받는 자본시장, 현장에서 묻고 답을 찾다'라는 주제로 진행되었다. 이재명 대통령은 취임 후 두 번째로 증권거래소를 방문했다며 인사를 건넸다. 이어 참석자들의 표정이 너무 엄숙하다며, 주가가 하락 국면이라 그런 것이 아닌가라고 웃으며 질문했다. 대통령은 전체적으로 시장이 냉각된 상태인 것 같다고 진단했다.

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그는 회의 참석자들이 주로 빨간색 넥타이를 매고 있는 것을 발견했다. 대통령 자신도 이에 맞춰 빨간색 넥타이를 통일했다. 우리 주식시장이 우상향하기를 바라면서 회의를 시작하겠다고 명확히 밝혔다. 이는 단순한 격려를 넘어 시장의 심리적 안정을 도모하려는 정책적 신호로도 읽힌다.

급등 후 조정 국면에 대한 대통령의 시각

이재명 대통령은 최근 우리 증시가 큰 조정을 받았다고 지적하며 자신의 소회를 밝혔다. 그는 정책 최고 당국자 입장에서 정권 출범 후 급속도로 예상을 뛰어넘어 상승한 점을 언급했다. 이러한 급등에 대해 걱정이 되면서도 '오른 게 나쁜 게 아니지'라고 생각해왔다고 회상했다.

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산이 높으면 골이 깊은 것이라는 말처럼, 시장에는 등락이 반복된다는 점을 인정했다. 그는 반대로 골이 깊으면 또 산이 높지 않을까라는 긍정적인 시각을 드러냈다. 이는 주가지수 상승에 대한 지속적인 기대감을 유지하겠다는 의지로 해석된다. 시장 참여자들에게 낙관적인 전망을 제시하며 confidence를 높이는 전략이다.

정부와 자본시장 업계의 정책 공감대 형성

이번 간담회에는 정부 관계자와 자본시장 업계 관계자들이 모두 참석했다. 참석자들은 국기에 경례를 하며 회의의 엄숙함과 국책회의의 중요성을 함께 확인했다. 이재명 대통령은 시장 활성화를 위한 다양한 의견 교환의 장을 마련했다. '자본시장 활성화에 관한 발언'은 이러한 정책적 맥락에서 이루어졌다.

대통령은 현장의 목소리를 직접 듣고 답을 찾겠다는 접근 방식을 고수하고 있다. 이는 기존 관료주의적 접근에서 벗어나 실무자와 투자자의 니즈를 정책으로 반영하겠다는 뜻이다. 자본시장의 신뢰성을 구축하기 위해서는 시장의 생생한 목소리가 반영되어야 한다는 판단에서다. 이러한 소통 채널을 통해 정책의 실효성을 높이고자 한다.

자본시장 활성화 방향과 향후 과제

이재명 정부는 자본시장의 활성화를 핵심 과제로 삼고 정책을 추진 중이다. 최근 증시의 변동성에 대응하여 안정적 기반을 마련하는 데 집중하고 있다. 대통령의 빨간 넥타이 행보는 이러한 정책 기조를 대중과 시장에 알리는 상징적 조치다. 시장의 냉각 상태를 극복하고 투자 신뢰를 회복하려는 노력이 포함되어 있다.

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향후 정부는 이러한 정책 간담회를 정기화하거나 심화시킬 가능성이 높다. 자본시장의 구조적 개혁과 규제 완화, 그리고 투자자 보호 강화가 병행될 것이다. 이재명 대통령의 리더십 아래 자본시장이 새로운 성장 동력으로 자리매김하기를 바라는 메시지가 계속될 전망이다. 시장의 자발적 참여와 정부의 지원이 어우러져 건강한 자본시장을 구축해 나갈 것으로 기대된다.