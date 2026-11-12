이재명 대통령 발언, 혐오 논리로 확장된 위기와 전문가의 경고

숙명여대 홍성수 교수와 원곡변호사事务所 최정규 변호사가 이낙연 대통령의 다문화 및 이주노동자 관련 발언이 혐오 정치를 조장할 수 있다고 지적하며 즉각적인 법적 대응과 정책 개선의 필요성을 강조한다.

숙명여자대학교 법과대학의 홍성수 교수와 원곡 로펌의 최정규 변호사가 서울 중구 경향신문사에서 10일 만나, 최근 논란이 된 국가 지도자의 발언이 혐오 정치를 조장할 수 있다는 점을 우려했다. 두 전문가에 따르면, 다문화 가정과 이주노동자 를 대상으로 한 발언은 단순한 실수가 아닌, 사회적 약자에 대한 차별과 혐오를 합리화하는 심각한 신호로 해석되어야 한다.

홍 교수는 한때 특정 온라인 커뮤니티에서만 퍼지던 극단적 발언들이 이제 인터넷 전체를 넘어 오프라인 정치권에서까지 당연시되고 있다고 진단했다. 특히 다문화 정책이 세금 낭비라는 주장이나 이주노동자가 일자리를 앗아간다는 논리는, 과거에는 공개적으로 말하기 어려웠던 언어가 이제는 정치적 발언으로까지 확산되었음을 보여준다. 이는 사회적 약자에 대해 말함에 있어 윤리적 경계가 무너졌음을 의미하며, 민주적 정부를 표방하는 세력조차 이러한 혐오적 논리를 사용하고 있다는 점에서 매우 위험한 징후로 평가된다.

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정치의 논리로서의 혐오와 갈등 구조

두 전문가가 주목한 핵심은 발언의 의도보다는 그 안에 담긴 논리 구조 자체에 있다. 홍 교수는 국가 지도자가 제시한 발언이 '우리의 이익'과 '그들의 이익'이 대립한다는 구도를 설정했다고 비판했다. 이는 특정 집단의Gain이 다른 집단의Loss로 이어지는 제로섬 게임을 암시하는 전형적인 혐오선동 패턴이다. 이러한 이분법적 사고는 공존, 협력, 연대의 가능성을 완전히 차단하며, 시민들에게 이민자나 다문화 가정이 공동체의 일원이 아니라 권리를 침해하는 외부 경쟁자임을 인식하도록 유도한다.

최 변호사 역시 이러한 갈등 구조 조성이 가져올 파장에 대해 강력히 경고했다. 그는 한국 사회에서 혐오 발언이 물리적 행동으로 이어질 가능성이 있음을 지적하며, 대통령이 '국민 역차별'이라는 편견에 힘을 실어주는 발언을 한 것이 가질 파급효과를 예측하기 어렵다고 언급했다. 이는 단순한 정치적 계산이나 언어 실수가 아닌, 사회적 갈등을 조장하는 구조적 문제로 접근해야 함을 시사한다. 특히 다문화 가정과 이주노동자 문제는 경제적 이익을 기준으로 삼아 인간의 존엄성과 기본권을 저해하는 방향으로 전개될 수 있는 위험성을 내포하고 있다.

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이주노동자 관련 발언의 구체적 문제점

최근 이낙연 대통령이 한 발언들은 구체적인 경제적 근거를 내세우면서도, 그 표현 방식과 전제에서 많은 논란을 불러일으켰다. 10월 27일 자국의 경제에 큰 도움이 되지 않는다는 주장이나, 10월 28일 다문화 가족을優遇하는 시스템이 문제가 되고 있다는 발언은, 이미 보수 성향 커뮤니티인 'FM코리아(페코)' 등에서 논의되던 '국민 역차별' 주장을 소셜 네트워크X를 통해 대중화시키는 계기가 되었다. 이러한 주장들은 학계나 시민사회에서만 논의되던 극단적 시각을 국가 최고 지도자의 입을 통해 정당의 것으로 격상시키는 결과를 낳았다.

최 변호사는 올해 초 울릉도 시민과의 대화에서 이주노동자의 낮은 임금과 열악한 근무 환경을 지적했던 시기와 비교하며, 현재 발언의 문제성을 부각시켰다. 당시 발언은 구조적 문제점을 정확히 짚었다는 평가와 함께 해외 송금 문제 등 다양한 측면을 포함하고 있어 큰 비판을 받지 않았다. 하지만 최근의 발언은 특정 뉴스 기사의 제목을 잡으면서 분노를 표출하는 형태로, 국가 경제에 대한 '기여도'라는 경제적 지표만을 고집하며 외교적 실례와 무례한 사고방식을 노골적으로 드러냈다는 비판을 받고 있다.

법적 대응과 체계적인 정책 수립의 시급성

홍성수 교수와 최정규 변호사는 이낙연 대통령이 혐오를 조성할 의도가 없었다고 단순히 주장하는 것으로는 충분하지 않다고 강조한다. 혐오가 위험한 선을 넘은 지금, 이는 이를 통제할 수 있는 '마지막 기회'일 수 있으므로, 차별과 인권 침해 방지를 위한 체계적인 대응의 의지를 행동으로 보여야 한다고 요구했다. 이는 법과 정책을 준비하여 혐오 표현에 대응하는 체계적인 장치를 마련하지 않을 때, 한국 사회의 안전망이 붕괴될 수 있다는 경고이기도 하다.

결국 두 전문가의 인터뷰는 단순한 정치 비판을 넘어, 한국 사회가 직면한 혐오 정치의 실체를 규명하고 이를 막기 위한 제도적 장치의 필요성을 제기한다. 이주노동자와 다문화 가정이 단순한 경제적 효율성의 대상이 아닌, 권리를 가진 시민으로서의 위치를 확보하기 위해 정치적 발언의 책임성과 법적 구속력 있는 규범 마련이 시급하다. 향후 이러한 논의가 구체적인 정책 개선과 인권 보호 조치로 이어질 것인지가 한국 사회의 민주적 성숙도를 가늠하는 중요한 척도가 될 것이다. 또한, 국가 지도자의 책임 있는 발언과 행동이 혐오 확산을 막는 첫 번째 관문이라는 점에서, 향후 정치권의 발언 관리와 법적 기준 정립에 대한 국민적 관심이 지속적으로 요구될 전망이다.