이재명 대통령과 시진핑 중국 주석이 심천에서 정상회담을 개최하다. 양 정상은 한중 FTA 서비스 및 투자 협정 체결에 합의하고 한반도 평화 정착을 위한 중국의 건설적 역할을 요청했다. 한중 관계 심화와 협력 방안을 논의한 주요 결과를 정리했다.

이재명 대통령 은 18일(현지 시간) 중국 선전 시진핑 주석 과의 정상회담에서 한반도 문제와 한중 관계 발전을 주요 의제로 삼았다. 양 정상은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 차 방문한 선전에서 만나 양국 관계의 건강한 발전 방향을 논의했다.

한중 FTA 서비스 투자 협정 체결 합의

이재명 대통령과 시진핑 주석은 한중 자유무역협정(FTA)의 서비스 및 투자 장차원 협상 최종 합의를 공식화했다. 양 정상은 선전 시진핑 주석 관저에서 진행된 회담에서 Follow-up 협상의 본질적 종료를 선언하고, 잔여 사항에 대해서는 실무 차원의 협의를 통해 최종 확정하기로 약속했다.

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이번 정상회담은 이재명 대통령이 취임 후 시진핑 주석과 세 번째로 가진 정상회담으로, 지난 11월 경주와 올해 1월 베이징에 이어 열린 것이다. 이번 회담은 양 정상 간 10개월 만에 이루어진 첫 만남으로, 한중 전략적 협력 동반자 관계의 성숙한 발전을 재확인하는 계기가 되었다.

한반도 평화정착 위한 중국의 건설적 역할 요청

이재명 대통령은 북한의 도발과 관련된 recent trends를 설명하며, 한반도 문제는 양국의 중대한 공동 이익 사안이라며 중국의 건설적 역할을 요청했다. 그는 한중 전략적 협력 관계가 성숙하게 발전하려면 한반도의 평화와 안정이 필수적이라고 강조하며, 양국 간 공동 이익을 위해 평화 공존의 시대를 열어가자고 제안했다.

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이에 시진핑 주석은 남북 간, 그리고 북미 간 대화 등 긴장 완화 노력을 지지한다는 입장을 밝혔다. 국가안보실 위성락 실장은 시 주석이 한국 정부의 노력을 평가하며, 중국이 한반도 문제 해결을 위해 지속적으로 건설적인 역할을 수행할 것이라고 확인했다고 전했다.

문화 교류 확대와 판다 도입 논의 진행

양 정상은 한중 간 문화 교류를 단계적으로 확대하기로 합의했다. 이재명 대통령은 중국의 지역별 차이와 산업별 민감성을 고려하여 점진적으로 문화를 포함한 콘텐츠 교류를 늘려가자고 제안하며, 국민 간의 우호 증진을 위해 쌍둥이 자이안다의 한국 도입을 요청했다.

시진핑 주석은 한국 측의 제안에 동의하며, 적시에 건강하고 유익한 문화 교류를 실시하자는 입장을 밝혔다. 특히 한중 합작 영화 제작 등 구체적인 문화 협력 방안에 대해 양국이 협력하기로 의견을 모았다.

서해 문제와 미국 중국 러시아 정상회의 전망

이재명 대통령은 서해 문제와 관련된 중국의 임시 조치 구역(PMZ) 내 해상 구조물 설치 문제를 제기하며 근본적인 해결을 위한 협력을 제안했다. 이는 중국의 배타적 경제수역(EEZ)와 한국의 EEZ가 겹치는 지역의 민감한 사안이다.

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또한 다음 날인 19일 선전 시진핑 주석 관저에서 열릴 미국 중국 러시아 정상회의를 앞두고, 한국 정부의 입장을 설명하고 중국의 건설적 역할을 요청했다. 이번 정상회담은 약 34분간 진행되었으며, 양국은 우정과 신뢰를 재확인하며 긴밀한 소통을 유지하기로 했다.