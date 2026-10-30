이재명 대통령은 청와대 공자회의에서 다문화 가정 출산후 관리센터 우선권 재조사를 요구했다. 다문화 가정에 대한 과잉 선호와 공정성 침해 가능성을 경고하며, 우선권 제도를 '정당성'과 '필요성' 기준으로 재검토해야 한다고 강조했다. 학계와 언론은 정치적 계산과 극우 세력 함축 가능성을 지적하였다.

대통령 이재명은 27일 청와대에서 수석 회의에 참석하며 다문화 가정 의 출산후 관리센터 이용에 대한 ' 우선권' 문제를 재조명했다. 그는 "금액이 적거나 수가 적다고 불공정이 허용될 수 없다"라며 ' 우선권' 제도를 재검토해야 한다고 강조했다.

이후 보도자료와 X(구 트위터)에 게시된 '다문화 가정이 출산후 관리센터 이용에 차별을 받는가' 기사에 대한 논란이 불거지고 대통령은 '공정성은 규모와 양과 무관하다'라며 다문화 가정에 대한 비정정적 대우를 문제 삼았다. 특히 다문화 가정이 '우선권' 제도로 인해 다른 가정이 서비스를 받지 못한다는 주장에 "우선권 규칙에 대한 의견은 충분히 검토·대화가 필요하다"라며 "우선권이 과도하게 부여된 경우에는 재검토가 필요하다"고 덧붙였다. 또한 이 대통령은 '유리한 대상'이라 불리우는 다문화 가정에 무분별한 '우선권'이 심리적·정치적 도구로 악용될 수 있다는 우려를 표했다.

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소수민족 지원 명목의 선택적 혜택 경고와 전문가 비판

"소수민족 보호라는 명목으로 선정적·부당한 지원이 정당화되면 결국 소수민족을 차별·공격에 노출시킬 위험이 있다"고 경고했다. 그는 "공정하고 합리적인 지원은 소수민족을 위협하는 극우 세력의 선동을 줄일 뿐 아니라 실제로도 더 많은 지원이 필요하다"라며 "우선권이 과도하거나 일관성 없는 경우는 극우 세력에 대한 타이밍이 될 수 있다"고 밝혔다. 다문화 가정 보호 현안이 논란이 되는 가운데, 숙명여대 홍성수 교수와 박권일 언론사회학자는 대통령의 발언이 20·30대층의 '공정' 이슈를 겨냥한 정치적 계산으로 해석될 수 있다고 비판했다.

홍 교수는 "다문화 가정에 대한 비난은 우선권 논란을 통해 20·30대에서 지지율을 끌어올리고, 언제나 가정에 대한 정책 조정이 무심하고 외면했다는 점을 다문화 가정에 지적했다"고 덧붙였다. 박 교수는 "다문화 가정에 대한 적극적 평등조치가 격리·고립을 초래할 수 있다는 생각은 극우 정치와 유사하다"라며 "다문화 가정의 권리를 박탈하기보다는 공공 출산후 관리센터 접근성을 확대하도록 해야 한다"고 주장했다. 이러한 논란은 다문화 가정이 실제로 공공 출산후 관리센터를 이용함에 있어 '우선권'이 필요성에 대해 제기된 점을 배경으로 한다.

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실제 서울시 출산후 관리센터에 다문화 가정은 '10여 명 정도'라고 보도했지만, 이는 공공 '우선권' 제도의 필요성을 재강조할 수 있는 재검토 촉구로 이어지고 있다. 이재명 대통령은 "모든 다문화 가정이 '불리' 상태는 아니며, 우선권이 실제로 필요한 부분에 한해 정책을 재설계해야 한다"고 주장했다. 다문화 가정이 현재 경험하고 있는 실질적 불편이 완화되고, 동시에 공익적 관점에서 공정한 대우가 보장되는 사회적 환경을 구축하기 위한 접이식 정책 방향이 필요하다.

정책 논의와 공공 서비스 접근성 확대 방안 제안

성향과 실제 정책 방향, 핵심 논점이 상이할 수 있는 소수민족·다문화 가정과 교육·보건·사회복지 현안이 우선 순위로 꼽히는 가운데, 대통령은 '정책 협의·대화'와 '공공 서비스 접근성 확대'를 청탁하며 '극우' 선동을 억제할 것을 제안했다. 후보자 및 당원, 공공기관 라는 느낌이 포함된 보도자료는 앞으로 정부가 다문화 가정의 정당한 요구와 정치적 도전에 어떻게 대응할지에 대한 논의가 진행되어야 함을 강조한다.