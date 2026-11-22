이재명 대통령이 주말인 21일 울산 SK AI 데이터센터 건설 현장을 방문해 영남권 메가 프로젝트 추진 현황을 점검했다. 주중 일정의 한계를 넘어 토요일 지역 방문과 유튜브 등을 통한 온·오프라인 소통을 확장하며 민생 현장과의 접점을 넓히고 있다.

이재명 대통령 은 지난 21일 토요일 울산의 SK 인공지능(AI) 데이터센터 건설 현장을 방문해 영남권 메가 프로젝트 의 추진 현황을 직접 점검했다. 이는 최근 시작한 유튜브 프로그램 '이제 시작이야'에 이어 토요일 현장 방문 까지 이어가며 온·오프라인을 아우르는 소통 범위를 넓힌 행보로 평가된다.

이재명 대통령, 울산 AI 데이터센터 및 시장 순회

청와대에 따르면 이 대통령은 지난 21일 SK 로고가 새겨진 안전모를 착용하고 울산 남구 미포국가산업단지 내 AI 데이터센터 건설 현장을 둘러봤다. 이 대통령은 이 자리에서 과거 경부 고속도로가 대한민국 산업화의 길을 열었던 것처럼, 앞으로의 대한민국 AI 대전환은 인공지능 고속도로가 열게 될 것이라고 말했다.

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이 대통령은 또한 지방에 새로운 기회를 만들고 균형 발전이라는 국가 과제를 해결하는 데 메가 프로젝트가 중요하고 핵심적인 장치가 될 것임을 강조했다. 산업 현장 방문 직후에는 동울산종합시장과 울산 호계공설시장도 깜짝 방문해 꽈배기, 배추전, 김밥, 닭발, 호떡, 두부 등을 구매하며 장바구니 물가를 살폈다.

이 과정에서 주민들이 서민의 삶이 힘들다며 지역 활성화를 위해 애써달라고 요청하자, 이 대통령은 내년에는 상황이 조금 더 좋아질 것이라고 답하며 지역 상인들을 만났다.

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주중 일정 한계 극복하는 주말 현지 순회 전략

청와대는 이 대통령의 주중 일정이 빠듯한 만큼, 토요일을 활용해 지역 현장 방문을 늘려가기로 했다. 청와대 관계자는 주중 일정을 소화하고 나면 새로운 일정을 넣을 데가 사실상 토요일밖에 없다며, 지방 일정을 다녀오려면 최소 5~6시간이 필요해 주말 시간을 아껴가며 지역 방문 일정을 소화한다고 설명했다.

이러한 주말 현지 순회 행보는 최근 2주 연속으로 이어졌다. 지난 12일에는 충남 아산에서 열린 충청권 메가 프로젝트 착공식에 참석해 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장을 방문했다. 이에 앞서 지난달 31일에는 농어촌 기본소득 시범 지역인 경북 청송군과 영양군을 잇달아 방문해 전통시장 상인과 이동장터 주민들과 대화를 나눴다.

메가 프로젝트와 농어촌 기본소득은 모두 이재명 정부의 핵심 정책으로, 이를 직접 점검하며 정책의 성과를 가시화하려는 의도로 읽힌다.

KTV 유튜브 방송 확대와 소통 채널 다변화

이 대통령이 온·오프라인 소통 채널을 동시에 확장하고 있다. 이 대통령은 지난 5일 대담 형식의 KTV 유튜브 프로그램 '이제 시작이야'를 처음 선보였으며, 국민의 궁금증에 답하고 정책을 설명하는 이 프로그램은 2~3주 간격으로 방송될 계획이다.

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KTV는 회당 1700만 원씩 들여 우선 4회차까지 제작할 예정이다. 이는 기존의 대면 소통뿐만 아니라 디지털 플랫폼을 통해 더 넓은 시청자와 직접 소통하려는 전략으로 해석된다.

청와대 관계자는 앞으로도 민생과 소통의 현장, 실제 성과가 있는 현장을 방문하려 한다며, 성과가 있는 곳을 찾아 약속을 실천하는 모습을 보여주고 격려를 통해 현장에 구체적으로 힘을 실어주려는 것이라고 밝혔다.