이재명 대통령, 과도한 형사처벌 규정 지적… 형벌 합리화 촉구

이재명 대통령이 국무회의에서 한국의 과도한 형사처벌 규정을 지적하고, 형벌 합리화를 촉구했습니다. 그는 독일과 비교하며 형벌 규정의 과도함을 비판하고, 경제 제재 강화를 강조했습니다.

아마 전 세계에서 대한민국 국민이 전과가 제일 많을 것 같다. 웬만한 사람들 다 있다. 예비군설치법 위반. 통지서 안 받음 처벌이죠? 훈련 안 받음 처벌하고 전달 안해줬다고 처벌하고. 민방위기본법 위반. 옛날에 연탄 들어오기 전엔 산에 나무해다가 불 땠다고 산림법 위반. (형벌이) 너무 많다. 이재명 대통령 이 14일 국무회의에서 법무부와 재정경제부의 형벌 합리화 방안에 대한 보고를 받고 한 말이다.

이 대통령은 이날 독일에 비해 한국의 형사처벌 규정이 5배나 많은 점을 짚으면서 죄형 법정주의가 무너진 것이라고 평했다. 그러면서 도덕적 기준과 행정벌 기준, 민사 책임 기준과 형벌 기준은 달라야 한다. 형벌은 반드시 필요한 최후수단으로 절제돼야 한다고 강조했다. 특히 웬만한 건 형벌로 처벌할 수 있게 되니깐 검찰 등 수사기관의 권력이 너무 커져서 심지어 검찰국가화 됐다는 비난이 생기고 사법권력을 이용해 정치를 하는 그런 상황까지 오고 말았다라고 지적했다.

미운 사람 딱 찍어서 선별해 처벌... 판단하는 사람들의 권력 너무 커져 현행 형사법 체계의 사회적 비용이 너무 크다는 건, 이 대통령이 취임 후 공개석상에서 여러 번 지적한 내용이다. 이 대통령이 지난해 11월 국무회의에서 암표 거래 근절 방안을 보고 받은 후 형벌 대신 과징금을 강화할 것을 주문한 것이 대표적이다. 당시 이 대통령은 형벌 조항이 너무 많다. 예를 들면, 초코파이 1천 원 가지고 재판하느라 얼마나 인력 낭비냐고 말한 바 있다. (관련 기사 : 이 대통령 암표 대책, 다 좋은데 형벌 강화는 반대 https://omn.kr/2g0bm).

실제 이날 법무부 보고에 따르면, 독일은 205개 법률에 형벌 조항이 있는 반면 우리나라는 1069개 법률에 형벌조항이 있는 것으로 확인됐다. 형사처벌 조항수는 1만 1165개였고 처벌대상 위반행위 수는 1만 7355개에 달했다. 이에 대해 이 대통령은 사법국가화, 형벌국가화 되는 과정이라며 입법과정에서도, 사법과정에서도, 행정과정에서도 그렇고 국민들을 너무 억압하는 방향으로 달려왔다는 게 명확하다고 짚었다. 특히 (형사처벌) 규정이 너무 모호하고 그걸 확장 해석하고 심지어 조작하고. 이러다 보니까 기준이 없는 사회. 가장 원시적인 사회. 예측 불가능한 사회가 됐다고도 질타했다.

이에 대해 이 대통령은 징역 1년 이하 (형사처벌) 이런 것도 평소엔 적용하지 않다가 미운 사람 딱 찍어서 이런 처벌조항이 있네 이래서 처벌한다. (대상을) 선별해 하지고. 악용되는 상황이 된 것이라고 지적했다. 또 판단하는 사람들의 권력이 너무 커졌다. 심지어 안 되는 것 뻔히 알면서도 아무나 (기소해서) 걸고. 재수가 없으면 징역을 산다며 의심스러울 땐 피고인의 이익으로, 10명의 범인을 놓치더라도 1명의 억울한 사람이 있어서는 안 된다는 게 형사법의 대원칙인데 요즘은 완전히 전도가 돼 버렸다고 개탄했다.

지금은 경제 제재 효과 큰 시대... 형벌 대신 과태료·과징금 하려면 더 강화해야 이 대통령은 형벌 합리화를 완화로 해석하고 벌금·과태료 등의 경제 제재마저 느슨하게 하는 데 대해서는 반대 입장을 분명히 했다. 이 대통령은 옛날에야 경제력이 워낙 없으니깐 과징금도 효과가 별로 없다고 생각해 형벌을 했을 가능성이 많은데 지금은 경제 제재가 오히려 효과가 큰 시대가 됐다면서 경제 제재 강도를 더 강화해야 한다는 입장을 밝혔다.

무엇보다 재경부의 형벌 합리화 방안 보고 중 벌금 감경 방안에 대해 벌금을 없애고 과징금을 더 추가하는 건 모르겠는데 왜 이렇게 하는지 모르겠다라고 의문을 제기했다. 아울러 과태료나 과징금으로 바꾸려면 더 강한 제재 효과가 있어야 한다라며 그냥 돈만 내면 되는 구조가 되면 고의적 위반을 부추길 수 있다라고 지적했다.

이재명 대통령은 14일 국무회의에서 법무부와 재정경제부의 형벌 합리화 방안 보고를 받고, 과도한 형사처벌 규정을 지적하며 개선을 촉구했다. 그는 한국의 형사처벌 규정이 독일에 비해 5배나 많다는 점을 언급하며, 죄형 법정주의가 무너졌다고 비판했다. 이 대통령은 특히 형벌이 최후의 수단으로 절제되어야 하며, 검찰 등 수사기관의 과도한 권력 비대화를 경계했다. 그는 징역형이 적용되지 않던 사안에도 특정인을 선별하여 처벌하는 등의 사례를 지적하며, 형사법의 기본 원칙이 훼손되었다고 지적했다.

이재명 대통령은 형벌 합리화 방안에 대한 반대 입장을 분명히 했다. 그는 경제 제재의 효과가 커진 시대에 형벌 대신 과태료나 과징금 등의 경제 제재를 강화해야 한다고 강조했다. 벌금 감경 방안에 대해서는 의문을 제기하며, 과태료나 과징금으로 대체할 경우 더욱 강력한 제재 효과가 필요하다고 지적했다. 그는 돈만 내면 되는 구조는 고의적인 위반을 부추길 수 있다고 우려했다.

이재명 대통령은 과도한 형벌 규정으로 인한 사회적 비용 증가와 사법 시스템의 권력 남용을 지적하며, 형벌의 합리화를 통해 국민의 권익을 보호하고 공정한 사회를 만들고자 하는 의지를 드러냈다.





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