이재명 대통령이 필리핀 현지에서 화상으로 수능 비상점검회의를 주재하고 AI 등 첨단기술을 이용한 입시 부정에 대해 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다고 밝혔다. 재난문자 발송과 포상금 지급, AI 업체 자료 제출 의무화 등 구체적 대책을 지시했다.

이재명 대통령 은 17일 현지 시각으로 필리핀 마닐라 에서 '대학수학능력시험 비상점검회의'를 화상으로 주재했다. 이 자리에서 이 대통령은 수능 성적 절도를 꿈도 꾸지 못하도록 국가 역량을 총동원해 근절하겠다는 강력한 의지를 밝혔다. 그는 전시라는 각오로 모든 부정행위에 대해 무관용 원칙을 적용해 엄정 대응해야 한다고 강조했다.

수능 공정성 유지 위해 국가 총력 대응

이 대통령은 회의에서 부정행위가 공정한 경쟁의 근간이자 우리 사회가 쌓아온 신뢰를 허물어뜨리는 중대 범죄라고 정의했다. 이어 대학수학능력시험은 우리 사회에서 기회의 사다리이자 공정성의 상징과도 같다고 언급했다. '가난은 참아도 불공정은 못 참는다'는 말이 있을 정도로 수능의 공정성과 신뢰는 절대 흔들려서는 안 된다고 덧붙였다.

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첨단 기술 활용 입시 부정 차단 구체적 지침

이 대통령은 회의 뒤 엑스(X·옛 트위터)를 통해 인공지능(AI) 등 첨단기술을 활용한 입시 부정행위를 막기 위한 추가 조치를 지시했다. 시험 중 소리를 차단한 상태에서 울리는 최고 등급 재난문자를 수시로 발송하도록 했다. 이를 통해 수험생들이 외부의 도움을 받지 못하도록 하고 정황 파악을 신속하게 진행할 계획이다.

또한 인공지능 업체의 관련 이용 기록 제출 의무화를 법률로 제정하는 방안을 추진하기로 했다. 인공지능 업체가 정부 요청에 따라 불법적인 답안 요구 기록을 의무적으로 제출하도록 하는 것이다. 이 대통령은 수능뿐 아니라 향후 국가자격 시험에도 빅테크사들의 자료 제출 의무를 법제화하는 방안을 강력히 추진하라고 지시했다.

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고액 포상금과 전수 조사를 통한 엄벌 방침

이 대통령은 첨단 장비를 이용한 입시 부정행위를 신고할 경우 한 건당 1억원 이상의 포상금을 지급하는 방안을 제시했다. 공동 부정행위 신고자의 경우 처벌을 감면하는 방안도 포함됐다. 이는 수험생과 일반 시민들의 적극적인 감시와 신고를 유도하여 부정 행위의 고발을 촉진하기 위한 조치다.

이 대통령은 시험 시간 동안 문제지를 촬영해 이미지를 인공지능에 업로드한 사례는 전부 전수조사해 부정행위를 철저히 엄단하겠다고 밝혔다. 모든 부정 사례를 찾아내 예외 없는 형사처벌 등 최대한 엄중히 제재할 것이라고 강조했다. 그는 요행을 노리다 인생을 망치지 말고 부정행을 포기할 것을 경고했다.