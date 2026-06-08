이재명 정부, 부동산·전세·물가·주식시장 정책 통합 개편 추진

이재명 대통령이 부동산 세제 개편과 투기방지, 전세시장 구조 개선, 중동·물가 상승 대응, 코스피 변동성 완화 등 종합적 정책 방향을 제시했다.

이재명 대통령은 7월에 부동산 세제 개편을 추진하고 투기 목적 부동산 보유에 대한 세금 부담을 늘리려는 의지를 표명했다. 그는 부동산 가격 과도 상승과 주거비 부담이 민생 경제에 미치는 영향을 가장 핵심 변수로 인식하고, 세제·금융·규제·공급을 한 번에 개혁함으로써 문제를 종합적으로 해결하려는 방향을 제시했다. 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1년 기자회견에서 그는 '부동산 정책에 대해 궁극적인 목표는 수요 억제와 공급 확대를 동시에 달성하는 것'이라고 설명하며, '세제 문제는 7월에야 본격적으로 시행할 수 있다'는 입장을 밝혔다.

또한 7월에 발표될 개정 세제안에 대해 '공급을 늘리는 정책을 정리하고 속도를 가속화해 곧바로 발표할 것'이라고 덧붙였다. 특히 이 대통령은 투기 수요를 시정 대상으로 삼은 점이 주목된다. 그는 '현재 국내 보유세 부담이 전반적으로 낮아 많은 부동산을 모아도 큰 부담은 없기 때문에, 투기용 부동산을 내놓는다면 공급력이 엄청날 것'이라고 말했다. 전세 시장의 구조적 변화도 논의되었는데, 그는 전세가 '대한민국에만 존재하는 일종의 사금융'이라고 지적하며 전세 물량이 줄어들고 있다고 밝혔다.

정부가 양도세 유예를 종료하고 다주택자들이 매성을 하도록 유도한 결과 전세 매물이 감소했고, 무주택자의 전입으로 전세 수요도 함께 감소했다고 설명했다. 또 '전세는 정상화되는 과정이 필요하다'며 '전세 절정기에서 포기 분위기가 인쇄될 때까지는 극심한 수요 과잉이 지속될 수 있다'는 경고를 했다. 이와 함께 중동 전쟁과 물가 상승에 대한 대응 계획도 언급됐다. 대통령은 '국가가 가진 역량을 최대한 동원해 상승 폭을 최소화할 것'이라고 강조하며 최고가격제, 비축유 활용, 수입선 다변화 등을 통해 물가 상승 압력을 완화할 방안을 마련 중이라고 밝혔다.

그는 중동 전쟁이 '오늘이나 내일로 끝날 것 같지 않다'는 점을 지적하며, '중동 지역의 방비 시설 파괴가 꾸준히 일어나기 때문에 완전한 복구가 어려울 것'이라고 분석했다. 이에 따라 물가 상승에 대한 '준비된 대응책'이 필요함을 역설했다. 코스피 변동성에 대해서는 비판적 시각보다 냉정한 관찰을 우선시했다. 8,000선 근접과 같은 급등·급락 현상에 대해 '정상적인 숨고르기'라고 평가하며 '주가가 과도하게 해석되면 안 된다'는 입장을 밝혔다. 그는 코스피가 2,700에서 8,000을 넘어선 것이 역대 최고가를 기록한 것이 아니라 '비정상적인 진화'의 정상화 과정이라고 설명했다.

또한 대선 공약이었던 코스피 5,000 달성에 대해 '새로운 상황이 만들어진 것이 아니라 정상화 과정에서 발생한 현상'이라며 '5,000 달성은 과거와 다른 비정상적 가치를 나타내지 않는다'는 견해를 밝혔다. 그는 주식시장이 '과도하게 눌려졌으므로 일정 수준 이상의 저평가가 존재했다'는 점을 강조하고, 정상화 조치만으로도 코스피가 5,000을 넘어설 가능성이 충분히 있다고 주장했다.

종합적으로 이재명 대통령은 부동산 가격 안정·전세 시장 구조 개선·물가 상승 방지·주식 시장 변동성 완화 등 복합적인 목표를 내세우며 1년간의 정책 성과를 '상승 압력을 잘 막았다'는 평가와 함께 현 단계에서 '좋은 영향이 나쁜 영향보다 많았다'는 긍정적 시각을 보여 주었다. 앞으로 세제 개편, 물가 안정, 전세 시장의 정상화, 코스피의 균형 회복 등 여러 분야에서 정부 주도의 협력과 신속한 정책 실행이 기대된다





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