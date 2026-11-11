이재명 대통령, 민주당 지도부와 만찬…예산안 처리 협력 요청

이재명 대통령이 김민석 더불어민주당 대표와 청와대 만찬을 갖고 내년도 예산안 처리 협력을 요청했다. 종합부동산세 개편은 논의에서 제외됐다.

이재명 대통령 은 11일 오후 6시30분부터 약 3시간 동안 청와대 에서 김민석 더불어민주당 대표 및 당 지도부와 만찬을 가졌다. 이 자리에서 이 대통령은 내년 세출 구조의 원활한 집행을 위해 여야가 한마음 한뜻으로 움직여야 한다는 점을 강조하며 국회의 적극적인 협조를 요청했다.

당정 협력 강화와 예산안 처리

만찬에는 김민석 대표를 비롯해 한병도 원내대표, 천준호 원내운영수석부대표, 김태선 당대표 비서실장이 참석했다. 청와대 측에서는 임광현 대통령비서실장과 최인호 정무수석이 배석하여 양측의 소통 창구를 마련했다. 이번 만남은 김 대표가 지난 8월25일 당대표로 선출된 직후 청와대를 방문한 지 78일 만에 이루어진 것이다.

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이재명 대통령은 연설과 대화를 통해 국민의 삶이 개선될 수 있도록 정부와 여당이 긴밀하게 협력해야 한다고 역설했다. 특히 내년도 예산안이 신속하게 처리되지 않을 경우 국가 경제에 미치는 부정적 영향을 우려했으며, 국회와의 지속적인 소통을 당부했다. 임광현 실장과 최인호 수석에게는 국회와의 연락 체계를 더욱 강화할 것을 지시했다.

소비 진작 요구와 정책 방향

김민석 대표는 만찬에서 한국 사회의 양극화 문제를 해소하고 소비 심리를 활성화하기 위해 정부의 과감하고 신속한 대책 마련을 요청했다. 강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑을 통해 이러한 입장을 전달하며, 당정이 사회적 합의점을 찾아 나가기로 했다고 밝혔다. 이는 현재 저성장 기조 속에서 민간 소비를 견인하기 위한 정치적 공감대가 형성되었음을 시사한다.

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이날 만찬은 주로 거시경제 안정과 예산안 처리라는 큰 틀에서의 협력 의지를 다지는 데 초점이 맞춰졌다. 각료급 인선이나 구체적인 법안 표결 일정 등 세부적인 사안보다는 당정 간 신뢰 회복과 협력 태세를 점검하는 성격이 강했다. 청와대는 이를 통해 국정 운영의 안정성을 확보하려는 전략을 추진 중이다.

종부세 개편 논의는 완전 배제

이번 만찬에서 가장 주목받았던 쟁점인 종합부동산세(종부세) 개편 문제는 단 한 번도 언급되지 않았다. 청와대 고위 관계자는 "종부세의 '종'자도 나오지 않았다"며 회피 의도를 분명히 했다. 다른 관계자 역시 "안건을 놓고 얘기하는 성격의 모임이 아니었다"고 해명했다. 이는 정부가 기존 입장을 고수하면서 논란 확산을 차단하려는 전술로 해석된다.

정부의 기존 입장은 비거주 1주택자의 종부세 기본공제액을 현행 12억원으로 유지하는 것이다. 반면 일부 민주당 서울 지역 의원들은 실거주 1주택자와 동일한 14억원의 공제액을 주장하며 추가 완화를 요구하고 있다. 지난 8일 고위당정협의회에서 이러한 이견이 표면화된 바 있으며, 이후 시민사회에서는 이를 '부자 감세'로 비판하는 목소리가 제기되었다.

정책 고착화와 당내 갈등 관리

청와대는 '공정 과세' 원칙을 흔들어서는 안 된다는 입장이다. 이미 실거주 1주택자의 과세 기준을 12억원에서 14억원으로 완화해 줬으며, 비거주 주택에 대한 추가 혜택은 부담스럽다는 것이다. 이재명 대통령은 투자·투기용 비거주 주택과 실거주 주택을 세제상 명확히 구분해야 한다는 원칙을 여러 차례 밝혀왔다. 이 원칙이 무너지면 조세 신뢰성이 훼손될 수 있다는 우려 때문이다.

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민주당 내부에서도 고민이 깊어지고 있다. 당 핵심 관계자는 김 대표가 국무총리 재직 당시 만든 정부 원안을 존중하며 비거주 주택 추가 완화를 원하지 않는 것으로 안다고 전했다. 한병도 원내대표 역시 정부와 여당이 협의한 1차 수정안을 수용할 가능성이 높다는 분석이다. 당 지도부는 서울 지역 의원들의 압력과 정부 입사이의 균형을 잡으며 향후 부동산 세제 개편 방향을 결정할 전망이다.