이재명 대통령 지지율 50.4%... 긍정·부정 평가 오차범위 내로 좁혀져

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 50.4%를 기록하며 긍정·부정 평가 차이가 오차범위 내로 좁혀졌다. KSOI 조사에서 지지율은 직전 대비 9.4%p 하락했고, 부정 평가는 10.5%p 상승했다. 지방선거 결과 영향과 20·30세대·보수중도층 지지 이탈이 원인으로 분석된다. 정당 지지율도 더불어민주당 38.6%, 국민의힘 38.1%로 처음으로 격차가 줄었다. 이 대통령은 SNS에서 국민에 사과하며 겸손한 자세를 약속했고, 이코노미스트 인터뷰에서는 기본소득 도입과 반도체 지방 분산을 언급했다. 북한 핵 문제와 트럼프 전 대통령의 역할, 대통령 탄핵 가능성 등도 논의되었다.

이재명 대통령은 유럽 순방 중인 가운데, 벨기에 브뤼셀에서 열린 동포 만찬간담회에서 발언했다. 또한 10일 자신의 SNS X(옛 트위터)를 통해 "국민 여러분 죄송하다"며 "냉정한 국민의 평가를 겸허하게 받아들인다"고 전했다.

이어 "더 낮은 자세로 더 겸손하게, 더 넓게 벌리고 더 많이 포용하며 더 열심히 하겠다"고 덧붙였다. 최근 여론조사에서 대통령의 국정수행 지지율이 50.4%를 기록했으며, 직전 조사 대비 9.4%포인트 급락한 것으로 나타났다. 지난 4월 이후 꾸준히 하락세를 보이다가 이번 조사에서 큰 폭으로 떨어졌다. 부정 평가는 45.7%로 10.5%포인트 상승하며, 긍정과 부정 평가의 차이가 오차범위 내로 좁혀졌다.

'잘하고 있는 분야'로는 경제회복(22.5%), 외교안보(11.0%)가, '잘 못하고 있는 분야'로는 내란세력 척결(18.7%)과 국민통합(17.2%)이 꼽혔다. 한국사회여론연구소(KSOI)는 지지율 하락 원인으로 지방선거에서 기대에 미치지 못한 결과를 들었다. 특히 20·30세대와 보수중도층, 부울경 지역에서 긍정 평가 하락이 두드러졌으며, 국민의힘 지지층의 결집이 국정운영 평가에 반영된 것으로 분석했다. 이 대통령은 취임 1주년 기자회견에서 지방선거 결과를 "국민이 저에게 주는 경고"라고 평가하며 "결론은 나의 부족함"이라고 밝혔다.

한편 정당 지지율에서 더불어민주당은 38.6%(4.7%p 하락), 국민의힘은 38.1%(6.5%p 상승)를 기록해 처음으로 격차가 좁혀졌다. 30대에서는 국민의힘(45.6%)이 더불어민주당(23.0%)을 크게 앞섰다. 양당의 공천·선거운동 평가는 모두 부정이 압도적이었다. 이 대통령은 이코노미스트와의 인터뷰에서 기본소득 지급과 같은 새로운 장치를 통해 초과이익을 일반 국민에게 분배할 필요가 있다고 말했다. 또한 지역 균형발전을 위해 반도체 기업의 지방 공급망 구축을 유도하고 있다고 전해졌다.

청와대는 이에 대해 "특정 기업이나 사안에 대한 언급이 아니다"라며 "AI 시대로의 대전환 과정에서 자본주의 시장 질서의 지속과 유지를 위해 언젠가 직면할 수 있는 시대적 과제"라고 설명했다. 인터뷰에서 이 대통령은 미국·이란 전쟁 이후 북한이 핵무기를 포기할 가능성이 더 낮아질 것으로 전망했다. 도널드 트럼프 전 대통령의 "독특한 성격"이 한반도 문제 해결에 "매우 도움이 될 수 있다"고도 했다. 한국 민주화 이후 대통령 절반 이상이 탄핵·수감된 점을 언급하며, 이 대통령 본인도 자신이 이런 악순환의 희생자가 될 가능성이 "꽤 높다"고 인정했다





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