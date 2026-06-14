이재명 대통령, 바티칸 특별미사에서 남북 평화와 연대 강조

이재명 대통령은 바티칸 성 바오로 대성전에서 열린 '평화와 연대를 위한 특별 미사'에서 6·15 남북공동선언과 한반도 평화 과제에 대한 비전을 제시했다. 바티칸은 한국인 최초 유흥식 추기경이 한국어로 미사를 집전하며, 이재명 대통령은 교황청과의 협력의 중요성을 강조했고, 평화와 민주주의를 위한 대한민국의 성취를 평가했다.

바티칸 성 바오로 대성전에서 오늘 14일(현지시간) 특별미사장이 열렸다. 이재명 대한민국 대통령은 현지시간으로 14일에 ' 평화와 연대 를 위한 특별 미사'에 참석해 기념연설을 했다. 그는 26년 전 남북 공동선언이 갖는 역사적 의미와 현재에도 남과 북 사이에 남아 있는 긴장 상황, 그리고 대한민국이 평화와 민주주의에 대해 일관된 믿음을 잃지 않는 태도를 강조했다.





이재명 대통령은 '저는 지금도 그 희망의 불씨가 살아있다고 확신한다'며, '정전 상태를 넘어 지속 가능한 평화 체제를 구축하기 위해 할 수 있는 모든 것을 다할 생각'이라고 말했다. 그는 또한 '전쟁의 폐허 위에서 나라를 일으켜 세웠다'는 과거의 역사적 경험을 통해, '경제 위기와 사회적 격랑 속에서도 우리는 총과 칼이 아닌 촛불로, 폭력이 아닌 평화로, 냉소가 아닌 연대로 짙은 어둠을 밝혀왔다'는 근거를 제시했다.



이사야서 2장 4절의 말씀을 인용하며, '칼을 쳐서 보습을 만들고, 창을 쳐서 낫을 만들리라'는 비유를 토대로, 오늘 봉헌하는 기도가 '온 세상의 평화와 연대를 위한 한 알의 복된 밀알'이 되길 기원했다.

이 추기경은 자신이 한국어로 집전한 미사를 통해 '한반도는 아직 분단의 상처를 끌어안고 살고 있다'는 현실을 인정하면서도, '대결보다 대화가, 증오보다 화해가, 두려움보다 신뢰가 더 큰 힘이 될 수 있음을 우리 대한민국이 대통령님과 함께 온 세상에 증언하는 나라가 되기를 희망'한다는 메시지를 전했다.



이재명 대통령은 바티칸에서 교황청이 보여준 '평화와 연대'에 대한 다짐에 깊이 감사하며, 한반도 평화 실현을 위한 대한민국 정부의 적극적 역할을 강조했다.

그는 '남북 간 우발적 충돌을 방지하고 군사적 신뢰를 회복하기 위한 노력도 꾸준히 이어가겠다'고 밝히며, '이번 미사는 대한민국이 전 세계와 함께 평화와 연대를 위해 한 마음으로 기도하고 행동할 수 있는 새로운 기회'라고 밝혔다. 그는 이 자리를 빌어 교황청과 전 세계 교회, 그리고 기독교 신자들에게 마음을 쏟아부었다.



이 사건과 관련된 추가 관찰이 필요한 상황에서, 이재명 대통령은 평화 남북 협력과 사회적 연대의 지속 가능성을 강조했고, 6·15 남북공동선언이 전 세계적으로 대화와 협력의 가능성을 보여준 역사적 전환점이라는 점을 재강조했다. 바티칸과 이제 며 남한은 통합된 에너지를 바탕으로 새로운 평화적 진전을 위해 협력할 것입니다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

바티칸 이재명 대통령 평화와 연대 남북 통일 6·15 남북공동선언

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

조용히 지내는 황교안, 밖에서 당 보니 어떠냐 묻자 '안 보려고 한다'통합당은 총선에서 참패한 이후 ‘김종인 비대위’ 출범을 놓고 내홍에 빠진 상태입니다. 전직 당 대표로서 이를 보는 게 마음이 편치 않다는 뉘앙스였습니다.

Read more »

DJ 넥타이 착용한 문 대통령 “남북 협력시대 반드시 열어갈 것”문재인 대통령은 15일 6·15 남북공동선언 20주년 기념식 영상 축사에 김대중 전 대통령이 20년 전 6·15 남북공동선언문 서명식 당시 착용했던 넥타이를 매고 등장했다.

Read more »

조재호, 마르티네스 꺾고 프로당구 PBA 월드챔피언십 정상'슈퍼맨' 조재호가 한국인 최초로 프로당구 왕중왕으로 등극했습니다. 조재호는 11일 오후 경기도 고양시에서 열린 SK렌터카 PBA-LPBA 월드챔피언십 2023 PBA 결승에서 다비드 마르티네스와 4시간 혈투 끝에 세트 점수 5대 4(12-15 15-12 7-15 15-8 9-15 15-12 15-7 11-15 15-8)로 승리했습니다.

Read more »

5년 만에 또 운명의 장난…오상욱이 구본길 4연패 막았다항저우아시안게임 펜싱 남자 사브르 개인전 결승오상욱 15-7 승리…5년 전엔 구본길이 15-14 승

Read more »

����̡� ������, 15�� ���� ��� 3���� ��ȥ ���ñ״Ͽ��� ���š�����̡� ������, 15�� ���� ��� 3���� ��ȥ ���ñ״Ͽ��� ���š� - ��Ÿ������, �ۼ���-������, ����-hot-issues, ���-�� ��� ������ǥ ������ 15�� ���� ��� 3���� ��ȥ�� ��ǥ�ߴ�. 23�� ���������� ������ 15�� ���� ����� ��û������ ��ȥ �ҽ��� ���ϸ� ���ͺ並 �����ߴ�.

Read more »

미국에 ‘뒤통수’ 맞을 뻔한 일본 “관세 정정”...한국은 괜찮을까일본 “미국, 상호관세 행정명령 수정하기로”...수정 시기는 미정 일본 “최종 15%”-미국 “+15%” 이견 보여...한국은 FTA로 일괄 15% 적용

Read more »