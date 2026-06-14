이재명 대통령 '평화와 연대를 위한 특별 미사'에서 기념연설

이재명 대통령이 이탈리아 로마 성 바오로 대성전에서 열린 '평화와 연대를 위한 특별 미사'에서 기념연설을 하고 있다. 이 대통령은 26년 전 6월 15일 남과 북은 분단 이후 처음으로 마주 앉아 6·15 남북공동선언을 발표했다며 저는 지금도 그 희망의 불씨가 살아있다고 확신한다고 말했다.

이재명 대통령 이 이탈리아 로마 성 바오로 대성전에서 열린 ' 평화와 연대를 위한 특별 미사 '에서 기념연설 을 하고 있다. 이 대통령은 26년 전 6월 15일 남과 북은 분단 이후 처음으로 마주 앉아 6·15 남북공동선언 을 발표했다며 저는 지금도 그 희망의 불씨가 살아있다고 확신한다고 말했다.

이 대통령은 이날 성 바오로 대성당에서 열린 특별 미사에 참석, 기념연설문을 통해 6·15 남북공동선언은 오랜 적대와 긴장을 넘어 대화와 협력의 가능성을 전 세계에 알린 역사적 전환점이었다며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 오늘날 세계는 어느 때보다 깊은 갈등과 불확실성 속에 놓여 있다며 우크라이나 전쟁의 포성은 멈추지 않고 중동에서는 새로운 충돌이 이어지고 있다며 국제사회 곳곳에 분열과 대립의 그림자가 드리워지고 있다며 특히 한반도 역시 이러한 현실에서 결코 자유롭지 않다며 평화와 번영을 함께 이야기했던 남과 북은 다시 단절의 시대로 되돌아갔다며 남북을 연결하던 소통의 통로는 닫혔고 불신과 긴장은 여전하다며 말했다.

이 대통령은 그러나 대한민국 국민은 시련과 고난 속에도 평화와 민주주의에 대한 믿음을 잃지 않고 굳건히 이겨낸 전력이 있다며 독재와 억압의 시대를 넘어 민주주의를 발전시켰고 격랑 속에서도 총과 칼이 아닌 촛불로 폭력이 아닌 평화로 냉소가 아닌 연대로 어둠을 밝혔다며 남북관계의 위기도 돌파할 수 있다고 강조했다. 이 대통령은 우선 정부는 지난해 출범 이후 전단 살포와 대북 확성기 방송 중단을 비롯한 선제적 긴장 완화 조치를 추진해 왔다며 흡수통일이나 일방적 체제 경쟁을 추구하지 않는다는 점을 분명히 밝혔다며 남북 간 우발적 충돌을 방지하고 군사적 신뢰를 회복하기 위한 노력도 꾸준히 이어가겠다며 정전 상태를 넘어 지속 가능한 평화 체제를 구축하기 위해서도 할 수 있는 모든 것을 다할 계획이라고 약속했다.

이 대통령은 오랜 세월 국제사회는 한반도의 평화와 화해를 염원해 왔으며 대한민국 역시 그 기대와 성원에 부응하기 위해 꾸준히 노력했다며 한결같은 관심과 지지를 보내주신 교황청에 깊은 감사 인사를 드린다며 갈등과 불확실성이 세계를 무겁게 짓누르고 있는 지금 이제 대한민국이 희망의 메시지를 전한다며 민주주의가 길어 올린 빛으로 풍요로운 문화가 빚어낸 품격으로 과학기술과 혁신이 열어가는 미래의 가능성으로 더욱 평화롭고 자유로우며 모든 이가 존엄한 삶을 누리는 세상을 만드는 데 힘을 보태겠다며 국제적 책임을 다할 것이라고 밝혔다. 이 대통령은 성경 이사야서에 나오는 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들리라는 구절을 인용하며 귀한 말씀이 온 나라에 실현될 수 있도록 함께 기도해 주시길 부탁드린다며 무기가 아닌 삶을 위한 도구만이 필요한 세상을 강조한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 끝으로 2천년 전 예수 그리스도께서는 두려움에 떨던 제자들에게 용기를 내어라 내가 세상을 이겼다고 말씀하셨다며 이 말씀이 오늘날 우리 청년들에게도 위로와 용기 희망으로 전해지길 바란다며 우리의 기도 역시 온 세상의 평화와 연대를 위한 한 알의 복된 밀알이 되길 기원하며 모든 분께 하느님의 은총이 함께하길 기도한다며 연설을 마쳤다





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이재명 대통령 평화와 연대를 위한 특별 미사 기념연설 6·15 남북공동선언

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