이재명 대통령은 김민석 당대표와 함께 회식에서 '한마음 한뜻' 체제를 강조하며 국회와의 예산안 협력을 요청했다. 주요 세제 갈등은 회식 중 논의되지 않았다.

2024년 11월 11일, 이재명 대통령은 대통령실 에서 국민의당 김민석 당대표와 함께 회식을 진행했다. 회식에는 당대표를 비롯해 당 전면을 대표하는 한병도 방침이대표, 최민호 상임부총리 보좌관, 김태순 당대표 보좌관 등도 참석했다. 이재명 대통령은 회식 중 "정부와 당이 한마음 한뜻으로 움직여야 한다"며 내년도 예산안에 대한 국회와의 적극 협력을 촉구했다.

회식의 핵심 내용 및 절차

이 대통령은 18시 30분부터 21시 20분까지 총 3시간 반에 걸쳐 회식에 초대했으며, 그 시간 동안 김민석 당대표와 한병도 방제전문가, 최인호 정치부정책상임이찬 등 고위 인사들이 등장했다. 회식은 김민석이 당대표에 전임된 8월 25일 이후 78일째 발생한 첫 번째 고위급 식사진행으로 평가된다.

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현장 소식에 따르면, 김민석 당대표는 회식 중 "극심한 양극화 극복과 소비 활성화를 위한 정부의 대담하고 신속한 조치"를 요청했다. 이에 이재명 대통령은 "우리 국민의 삶이 향상될 수 있도록 정부와 당이 한마음으로 행동해야 한다"며 재정안에 대한 국회와의 협력 필요성을 강조했다. 또한 대통령의 비서관인 임광현이 국회와의 지속적인 소통을 요청했고, 정치부상임 이세남은 국회와 긴밀한 연락 유지를 요구했다.

불포함된 부동산세 개혁 대화

회식에서는 현재 가장 큰 이슈인 종합 부동산세 개혁 논의가 언급되지 않았다. 한 당대표는 회식 동안 "종합 부동산세에 관한 논의가 전혀 없었다""고 말하며, 회식이 실제 정책 논의를 위한 자리라기보다 '안내식'에 가깝다고 지적했다. 대통령실 관계자는 "세금 완화와 같은 구체적 의제는 회식이 아닌 공식 회의에서 다루어져야 한다"고 답했다.

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현재 정부는 비거주 단독주택 소유자에 대한 기본 공제를 12억 원으로 유지하고 있다. 이에 반해 서울 지역의 일부 국민의당 의원들은 14억 원으로 인상하길 요구하고 있기에 양측 간의 갈등이 심화되고 있다. 8월 정부가 발표한 개혁안은 주거용 주택 소유자에 대한 기본 공제를 12억 원에서 14억 원으로 인상하고, 비거주 단독주택 소유자에 대한 공제를 12억 원에서 9억 원으로 낮추는 것이었다. 이후 한 달 정도 지나 당대표의 요청으로 비지주 단독주택 소유자 공제가 다시 12억 원으로 복원되었다.

정책적 견제와 향후 전망

국가 차원에서 '공정 과세' 원칙을 강조하며 비거주 단독주택 공제 인상에 대한 논란을 꺼내는 대통령실 관계자는 이미 주거용 주택에 대해 14억 원 공제 혜택을 주었으므로 비지주 세대에 대한 완화를 추가로 허용하기 어렵다"고 밝혔다. 그는 "비거주 단독주택 공제를 14억 원으로 인상하는 주장은 서울 지역 일부 의원의 견해일 뿐이며, 당내 의견이 아니라는 점을 강조했다"라고 덧붙였다.

다만, 일부 의원들은 비거주 단독주택 소유자에 대한 완화가 필요하다고 주장해 정부와 당의 정책 균형을 뒤흔들 가능성도 있다. 이재명 대통령은 과거부터 주거용 주택과 비소유 지분 주택을 구분하는 세제 원칙을 유지해 왔으며, 해당 원칙이 손상될 경우 세제 신뢰성에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 강조했다.

김민석 당대표는 회식 이후 "당내 각 부문이 정부와 협력하며, 서울 지역 의원들과의 협정도 필요하다"며, 당의 정책 방향을 재조정할 필요성을 언급했다. 한병도 방정책전문가의 말에 따르면, 초기 정부 계획이 청과기때 부른 김 세무장관에 의해 수립되었을 때 비거주 주택에 대한 추가 완화는 예상되지 않았다고 전했다. 이에 대한 논의가 이어질 것으로 보인다.

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이번 회식은 부동산세 개혁 논의가 실제로는 회식이 아닌 공식 회의 현장에서 진행될 필요가 있음을 상기시켰다. eutc 실행을 위해서는 결국 정치적 결산과 국회와의 조율이 요구될 것이며, 내년도 예산안과 향후 부동산세 정책에 대한 새로운 협력 구조가 마련될 전망이다.