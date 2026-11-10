이재명 발언과 국민 정체성 비판, 세계 시민으로의 전환 필요

이재명 대통령의 이주노동자 관련 발언을 계기로 전문가가 국민 정체성의 허구성과 차별의 구조적 원인을 분석하고 세계 시민 연대의 중요성을 강조한다.

이재명 대통령은 지난달 27일 국무회의에서 농축산업계의 내국인 고용 확대 방안을 논의하던 중, 외국인 노동자에 대해 부정적인 견해를 표명했다. 그는 외국인을 고용해도 국가 경제에 크게 도움이 되지 않으며, 임금의 전부 송금된다고 지적하며 비판의 대상이 되었다.

이틀 후인 29일, 이재명 대통령은 자신의 소셜미디어 엑스(X)에 글을 올려 다문화가정 지원 정책이 본래 취지를 벗어났다며 과잉 특혜나 내국인 역차별이 아니어야 한다고 강조했다. 이러한 일련의 발언들은 시민사회로부터 이주노동자에 대한 차별적 시각이라고 강하게 항의를 받았으며, 많은 국민 역시 역차별에 대한 우려에서 자유롭지 않은 현실을 드러냈다.

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국민주의 담론의 역사적 구성과 허구성

이 같은 사회적 갈등의 배경에는 국민이라는 개념 자체가 근대성에 의해 만들어진 담론이라는 지적이 나온다. 피에르 다르도와 크리스티앙 라발이 집필하고 정기헌이 번역한 저서 '국가와 국민의 형성'은 국민과 국가는 자명한 실체가 아니라 역사적으로 구성된 개념임을 설명한다.

이 책은 당대 자본가들이 이주 노동자를 활용하여 노동자 간 경쟁을 조장하고 임금을 억제하는 방식을 분석하며, 인구 과잉 현상이 불행한 사건이 아니라 잉여 노동력을 필요로 하는 자본주의의 필연적 결과임을 밝힌다.

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대안 세계화와 국경 초월 연대의 필요성

월간 오디오매거진 '정희진의 공부' 편집장인 정희진은 이러한 비판적 시각을 바탕으로 대안 세계화(Alter-globalization)의 실천을 제안한다. 그는 국민 정체성 내지 국경에 기반한 연대가 자본의 논리에 포섭될 뿐이며, 오히려 지구상의 절대다수인 국민들에게는 손해를 끼친다고 진단한다.

정희진은 특히 한국의 진보 세력이 K민주화나 K콘텐츠와 같은 문화적 자부심에 취해 국가 주권주의에서 벗어나지 못한다고 비판한다. 그는 미국에서의 트럼프 현상과 한국의 내셔널리즘이 모두 피해망상과 우월감에 기반함을 지적하며, 한국인들도 국민 정체성을 횡단하여 세계 시민으로서 누구와 연대할 것인지 성찰해야 한다고 강조했다.