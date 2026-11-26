이재명 대통령은 26일 청와대에서 주재한 수석회의에서 7대 종자기술 프로젝트의 신속한 추진과 내년 일조계획 수립을 지시하며, 엘니뇨 영향으로 예상되는 혹한기 대비 지방정부와의 긴밀한 협력을 요구했습니다.

이재명 대통령 은 26일 청와대 에서 주재한 수석비서관회의 에서 국가의 미래를 좌우할 핵심 기술 경쟁에서 지금의 한 걸음이 곧 100보, 1000보의 격차로 이어질 수 있다고 강조하며 정책 집행 속도를 늦추지 말 것을 촉구했습니다.

미래 산업 리더십 확보를 위한 7대 종자기술 가속화

이재명 대통령은 세계가 차기 산업 패권을 위해 치열한 기술 경쟁을 벌이고 있으며, 경쟁의 장이 인공지능과 반도체를 넘어 재생에너지, 핵융합, 양자기술, 우주항공, 고급 바이오 등 폭넓게 확장되고 있다고 진단했습니다.

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과거 신발 및 의류를 중심으로 한 경공업에서 중화학공업, 그리고 정보기술(IT) 중심의 고급 산업으로 성장 엔진을 업그레이드해 온 과거와 마찬가지로, 현재는 10년에서 20년 이후를 내다보는 전략적 지혜가 필요하다고 밝혔습니다.

이러한 장기적 비전을 실현하기 위한 두 가지 핵심 기둥으로 3대 메가프로젝트와 7대 종자기술 프로젝트를 지목한 이재명 대통령은, 후자가 소형모듈원자로(SMR)와 핵융합, 재생에너지, 양자기술, 우주항공, 고급 바이오, 고급 공급망 등 7가지 첨단 기술을 차기 성장 동력으로 양성하는 국가 프로젝트임을 상기시켰습니다.

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정부 차에서는 프로젝트별 맞춤형 실행 전략을 수립해 기획과 투자, 연구개발, 실증 단계를 아우르는 공공과 민간의 협력을 강화하고, 규제 혁신과 금융세제 지원, 핵심 인력 양성 등 차질이 없도록 지원해야 한다고 명령했습니다.

특히 정책의 성과가 국민의 일상 속으로 어떻게 전달되는지 철저히 점검할 것을 강조하며, 부처 간 벽이나 행정 편의성에 의해 국가 과제 수행이 지연되지 않도록 면밀히 살펴보라고 지시했습니다.

2026년 글로벌 선도국가로서의 입지 강화 및 내년도 계획

이재명 대통령은 올해를 경제, 산업, 외교, 문화 등 다양한 분야에서 대한민국이 글로벌 선도국가로서의 입지를 확고히 다진 해로 기록될 것이라고 평가하며, 경제성장률, 수출, 국민소득 등 핵심 지표에서 역사적 마일을 달성하고 있다고 자평했습니다.

하지만 거시적 수치의 성장이 국민 체감도까지 담보하고 있는지는 냉철하게 성찰해야 한다고 지적하고, 국민 인식 우선 원칙 아래 올해 성과와 한계를 검토하여 내년 업무계획을 수립해야 한다고 강조했습니다.

이재명 대통령은 국민들이 왜 대통령이如此 디테일한 부분에까지 언급하는지에 대해 의문을 가질 수 있지만, 국민의 생명과 안전을 보호하는 것이 국가의 가장 중요한 책무라고 역설했습니다.

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이에 따라 전국 모든 공공기관과 공무원들은 국민의 생명과 안전과 관련된 사안에 있어 '나는 대통령이며 최종 책임자다'라는 마인드로 최선의 노력을 다해야 한다고 강력히 주문했습니다.

강한 엘니뇨 영향 대비 겨울철 긴급 안전망 구축 지시

이재명 대통령은 이번 겨울 강한 엘니뇨 현상으로 평년보다 강설량과 강수량이 많을 가능성이 높으므로, 각 지방자치단체와의 긴밀한 협력을 바탕으로 강설에 효과적인 대응 체계를 구축하기 위해 총력을 기울일 것을 요구했습니다.

행정구역 경계에서 발생할 수 있는 제설 사각지대를 최소화하기 위해 관련 장비와 인력을 유연하게 운영할 것을 지시했으며, 한파로 인한 농축산시설 붕괴, 도로 블랙아이스, 급격한 추위로 인한 상수도 동파 등에 대한 철저한 준비를 명령했습니다.

저렴한 다세대주택, 단칸셋방, 비닐하우스, 전통시장 등 겨울철 화재 위험이 높은 취약 시설물에 대한 안전 조치도 완전히 확보되도록 했으며, 이재명 대통령은 이러한 세심한 준비가 국가 안보와 직결된다고 강조했습니다.