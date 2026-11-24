이재명 대통령은 국무회의에서 사이비 종교단체 해산 절차 실효적 검토를 주문하며 부정시험을 주가조작과 동일시했다. 또한 12월 3일을 국민주권의날로 지정하는 방안을 의결했다.

이재명 대통령 은 24일 청와대에서 주재한 국무회의에서 종교단체 해산 문제와 시험 부정행위 척결, 그리고 부동산 시장 대응 방안을 주요 안건으로 지시했다. 이 대통령은 종교 활동을 빙자한 불법 범죄를 자행하는 단체에 대해 해산 절차를 현실적으로 검토할 때가 되었다고 밝혔다. 이는 10개월 만에 재언급된 것으로, 여당 내 종교 관련 내홍과 맞물려 정치적 분석을 불러일으키고 있다.

신천지 내홍과 종교단체 해산 검토 배경

이 대통령은 국무회의에서 사이비 종교단체에 대한 해산 절차를 소관부처인 문화체육관광부가 검토할 수 있음을 확인했다. 그는 최근 조직을 활용한 불법 범죄행위들이 지속적으로 드러나고 있다며 실효적인 조치를 주문했다. 이 대통령은 최휘영 문화체육관광부 장관에게 그동안의 검토 내용과 현재 상황, 향후 계획에 대한 별도 보고를 요청했다. 최 장관은 이를 수락하기로 했다.

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이번 발언은 신천지 교인들의 집단 당원 가입 의혹과 전당대회 개입 의혹으로 민주당 내부 갈등이 첨예해진 상황에서 나왔다. 지난 8월 17일 전당대회를 앞두고 불거진 신천지 교인의 무더기 입당 의혹에 대한 조사 결과를 놓고 지도부 간 논쟁이 계속되고 있다. 이 대통령은 구체적으로 특정 종교단체를 지칭하지 않았으나, 여당 내부의 종교 관련 논란과 맞물려 신천지를 겨냥한 것으로 해석된다.

다만, 일부에서는 19일 대법원이 통일교 금품수수 혐의 등으로 김건희 여사의 징역 4년 형을 확정판결한 점을 염두에 둔 것이라는 분석도 나온다. 앞서 이 대통령은 지난해 12월 두 차례 국무회의에서 정교분리 헌법 원칙을 어긴 종교단체 해산 검토를 지시한 바 있다. 또한 지난 1월 12일 종교계 지도자 초청 오찬 간담회와 21일 신년 기자간담회에서도 종교단체의 정치 개입과 정교유착을 엄단하겠다는 의사를 피력했다.

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AI 부정시험을 주가조작 범죄와 동일시

이 대통령은 인공지능을 활용한 시험 부정행위에 대한 엄단 의지를 재확인했다. 그는 실력을 겨루는 모든 시험의 부정행위가 성실하게 노력한 다른 사람의 기회를 훔치는 행위라고 규정했다. 특히 공정 경쟁이라는 공동체의 핵심 원리를 파괴하는 중대 범죄라고 강조하며, 타인에게 손해를 끼치며 사회적 신뢰의 근간을 흔든다는 점에서 주가조작 범죄와 본질이 다르지 않다고 비유했다.

이 대통령은 국가시험 전반에 대한 범정부 합동조사를 실시하고 AI 기업과 협력하며 과감한 포상제도를 도입할 것을 지시했다. 이를 통해 부정행위 적발 가능성을 대폭 높이고, 법 제도와 기술 정비 속도를 최대한 높여야 한다고 밝혔다. 이는 기술의 발전에 따른 새로운 형태의 부정행위에 선제적으로 대응하겠다는 정부의 의지를 보여준다.

부동산 시장 안정화 및 국민주권의날 지정

부동산 정책과 관련해서는 이 대통령이 주택 가격 하락 우려로 인한 민간 공급 위축에 선제적으로 대응할 것을 주문했다. 그는 강남 지역을 중심으로 주택 가격이 크게 하락하고 있다며, 신축 분양이나 임대 가격이 제값을 받지 못할까 봐 개발자들이 망설이는 상황이 발생할 수 있다고 분석했다. 이에 한국토지주택공사가 미리 정한 값에 주택 매입을 확약하는 대책 등에 대한 점검도 진행되었다.

정부 회의에서는 12월 3일을 국가기념일인 국민주권의날로 지정하는 각종 기념일 등에 관한 규정 일부개정령안이 의결되었다. 이는 12·3 비상계엄에 저항해 헌법과 민주주의를 지켜낸 국민의 뜻을 기리기 위한 조치이다. 또한 가정폭력 범죄에 대해 반의사불벌죄 적용을 배제하는 법 개정도 추진하기로 결정했다. 오세훈 서울시장은 석 달여 만에 국무회의에 참석했으나 발언 기회는 얻지 못했다.