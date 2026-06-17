이재명 대통령, G7 정상회의서 AI 시대 핵심 과제 '공유와 안전' 강조

이재명 대통령은 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의 확대회의 업무 오찬에 참석해 인공지능(AI) 시대의 핵심 과제로 '공유'와 '안전'을 제시하며 국제사회의 공동 대응을 촉구했다. 한국 정부의 '모두의 AI' 비전을 공유하고 AI 안전성 확보를 위한 글로벌 협력을 강조했으며, G7에서 채택된 결과문서 중 핵심광물 공급망 선언문에는 서명하지 않았다.

이재명 대통령은 17일 현지시간 프랑스 에비앙 에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 확대회의 업무 오찬에 참석했다. 청와대에 따르면 이번 업무 오찬은 G7 정상회의 마지막 확대회의 세션으로, G7 회원국 및 초청국 정상들 그리고 오픈AI, 앤트로픽, 메타, 구글 딥마인드 등 주요 글로벌 정보기술기업 CEO들이 대거 참석해 인공지능 (AI) 시대의 핵심 과제를 논의했다.

이재명 대통령은 회의에서 AI 시대의 핵심 과제로 '공유'와 '안전'을 제시하며 국제사회의 공동 대응 노력을 강조했다. 먼저 '공유'와 관련해 이 대통령은 AI가 소수를 위한 특권이 되어서는 안 되며 모두를 위한 포용적 성장 도구가 되어야 한다고 언급했다. 이를 위해 한국 정부가 추진 중인 '모두의 AI' 비전을 국제사회에 공유하며, AI 기술 발전에 따른 결과물을 모든 세계 국가와 함께 공유하고 성장해야 한다고 강조했다. 또한 각국의 기술 격차가 성장 격차로 이어지지 않도록 하기 위해서는 국제적인 협력이 필수적이라고 역설했다.

이어 '안전' 측면에서는 AI가 악용될 경우 대량 살상이나 문명적 위협으로 이어질 수 있다는 점을 경고하며, 현재 세계적 흐름이 기술 개발에 치중된 만큼 안전성 확보를 위한 대응이 병행되어야 한다고 주장했다. 특히 국제사회의 대응 속도가 기술 발전보다 뒤처지지 않도록 더 강한 공동 대응 의지가 필요하다고 강조했다. 한편 이번 G7 정상회의에서는 의장국 프랑스의 주도로 상호 호혜적 국제 파트너십, 암 퇴치, 에볼라 대응, 마약 밀매 대응, 불법 이주민 밀입국 대응 등 총 8건의 결과문서가 채택됐다. 한국 정부는 이 중 7건에 동참했으나, '핵심광물 공급망 안정화' 선언문에는 최종 서명하지 않았다.

해당 선언문은 핵심광물의 공급망 다변화와 비축을 다루고 있으나 실질적으로는 중국의 희토류 수출 통제 조치를 정조준한 성격이 짙은 것으로 알려졌다. 다만 외교당국은 G7의 핵심광물 다변화와 회복력 있는 공급망 구축 노력 자체에 대해서는 적극 지지한다는 입장을 밝혔다. 이번 회의에서 이재명 대통령은 AI 규제와 글로벌 협력 체계 구축을 위한 한국의 입장을 명확히 하고, 국제사회의 공감대를 형성하는 데 기여했다는 평가를 받고 있다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 G7 정상회의 인공지능 AI 안전 공유와 성장 모두의 AI 핵심광물 공급망 국제협력 프랑스 에비앙

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[단독] 삼성전자, 보스턴다이내믹스 지분 인수 타진…“피지컬 AI는 핵심 축”삼성, 보스턴다이내믹스 눈독 지분 인수 가능성 내부 검토 피지컬 AI 생태계 구축 시동 소프트뱅크 지분 향방 주목 차세대 AI 경쟁력 확보 포석

Read more »

李대통령, G7 정상회의 참석…‘국제 연대’ 재건 방안 논의이어 올해 G7 정상 확대회의 첫 세션인 ‘새로운 파트너십 구축과 국제 연대 재건’에 참석한다. 위성락 국가안보실장은 전날 브리핑에서 '지난해에 이어 2년 연속 G7 정상회의에 초청돼 참석하게 된 것은 우리 정부에 대한 G7의 높은 신뢰와 기대를 보여준다'며 '이를 바탕으로 내년 2027년 미국, 2028년 영국 등 차기 G7 주최국과 협력을 이어 나가면서 G7 파트너십을 강화해 나가고자 한다'고 말했다. G7 정상회의 의장국인 프랑스 엘리제궁(대통령실)은 이번 G7 정상회의에서 이란 전쟁, 우크라이나 전쟁 등 지정학적 위기와 글로벌 경제 문제 등과 관련된 국제 현안을 논의할 것이라고 밝혔다.

Read more »

이재명 대통령, 프랑스서 G7 정상회의 참석…국제 연대·AI 협력 논의이재명 대통령은 16일부터 이틀 간 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의에 참석한다. 이 대통령은 엑스(X)를 통해 "작년 6월 취임 직후 G7 정상회의 참석 이후 1년이 흘렀다"며 "국제 연대와 모두를 위한 성장, AI와 미래 기술의 발전 방향 등 시대의 핵심 의제에 대해 심도 있는 논의를 나눌 예정"이라고 밝혔다. 또한 "위대한 대한국민 여러분께서 만들어주신 대한민국의 힘을 바탕으로 국익을 지키고 세계 평화와 번영에 기여하는 책임 있는 역할을 다하겠다"고 강조했다. 이 대통령은 첫 번째 세션에서 '새로운 파트너십 구축과 국제 연대 재건'을 주제로 공여국과 원조 받는 나라 간 새로운 협력 모색을 제안할 예정이며, 글로벌 AI 기본사회 구축 등 한국의 AI 비전도 공유할 계획이다. 이번 정상회의는 프랑스를 비롯한 G7 7개국과 한국, 인도, 브라질, 케냐, 이집트 등 5개 초청국 정상이 참석하며, 세계은행·아프리카개발은행 총재 등도 동참한다.

Read more »

이재명 대통령, G7 확대회의서 국제 개발원조 new 파트너십 모색 강조유럽 순방 중인 이재명 대통령은 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의 확대회의에 참석해 국제 개발원조 축소에 대한 새로운 해법을 논의했다. 원조 수혜국들의 민간 투자 촉진과 경제 자립을 지원하는 방안을 소개하고, 글로벌 AI 기본사회 및 글로벌 AI 허브 구상을 발표하며 기술 격차와 인류 난제 해결을 위한 협력을 제안했다. 한국 정상으로서는 사상 처음으로 세 번 연속 G7 참석 가능성이 주목된다.

Read more »

李대통령, G7 정상회의서 'AI 발전 결과, 전 세계가 공유해야'(에비앙=연합뉴스) 임형섭 고동욱 기자=주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한 이재명 대통령은 16일(현지시간) '인공지능(AI) 기술 발전에...

Read more »

미토스 풀리나…한국 기업 'AI 접근권'은 여전히 변수(서울=연합뉴스) 권하영 기자=미국 정부의 초유의 인공지능(AI) 수출 통제로 해외 이용이 중단된 앤트로픽의 최신 AI 모델 '미토스'가 조...

Read more »