한국갤럽 조사 결과, 이재명 대통령 출범 이후 정당 지지도는 더불어민주당이 앞섰으나 2028년 총선 대비 설문에서는 여당 견제론이 10%포인트 더 높았다.

이재명 대통령 취임 이후 정당 지지도에서 줄곧 우위를 점해온 더불어민주당 이 향후 실시될 2028년 총선 을 전제로 한 여론조사에서는 야당에 열세로 나타났다. 한국갤럽 이 실시한 새로운 설문 결과, 유권자들이 내년에 있을 총선에서 더 중요한 가치로 삼는 것이 현 정부를 지원하느냐, 아니면 견제하느냐에 따라 정치적 구도가 달라질 수 있음을 시사한다.

2028년 총선 전망, 견제론이 10%포인트 우세

2028년 4월 치러질 제23대 국회의원 선거와 관련해 유권자의 의도를 살펴본 결과, '현 정부를 견제하기 위해 야당 후보가 많이 당선돼야 한다'는 정부 견제론 응답이 47%로 집계됐다. 반면, '현 정부를 지원하기 위해 여당 후보가 많이 당선돼야 한다'는 정부 지원론 응답은 37%를 기록했다. 이는 견제론이 지원론보다 10%포인트 높은 수치로, 현재 시점의 정당 지지도와 상반된 양상을 보인다.

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지역 및 연령대별 선호도 차이 분석

지역별로는 전남광주와 전북을 제외한 전국 모든 지역에서 정부 견제론이 정부 지원론보다 더 높은 것으로 나타났다. 다만 전남광주와 전북에서는 정부 지원론이 50%를 기록해 예외적인 양상을 보였다. 연령대별로는 40대가 48%, 50대가 54%로 정부 지원론이 우세한 반면, 20대는 56%, 60대는 54%, 30대는 53%로 정부 견제론이 더 높게 나타났다.

현재 지지도와 미래 전망 간의 괴리

현재 시점의 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 36%로 국민의힘의 28%보다 8%포인트 앞선 상태다. 그러나 차기 총선을 염두에 둔 전망 질문에서는 국민의힘이 우위를 보일 것으로 해석될 수 있는 결과다. 한국갤럽은 "정당 지지도는 현시점에서 유권자의 정당에 대한 태도일 뿐, 투표 행동과 괴리가 있어 의석수 예상용 가늠자로 부적절하다"며 이 같은 괴리가 다음 총선 전제 조사에서는 위태로운 처지임을 보여준다고 밝혔다.

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과거 총선 결과와의 유사성 및 전략적 함의

'정부 지원론 대 견제론'은 단순 정당 지지도에 비해 총선 결과와 상관관계가 높은 지표로 평가된다. 과거 사례를 보면 야당이 압승한 2024년 제22대 총선 전에는 1년여 동안 정부 견제론이 우세했고, 여당이 압승한 2020년 제21대 총선은 한 달 전부터 정부 지원론이 앞섰다. 이러한 역사적 패턴은 이번 조사 결과가 여야의 총선 대비 전략 수립에도 적잖은 영향을 줄 것으로 보인다.

김민석 대표의 100일 행사 고심 배경

오는 24일로 취임 100일을 맞는 김민석 더불어민주당 대표 측은 기자회견 등 별도의 100일 기념행사 개최 여부를 고심 중인 것으로 전해졌다. 김 대표는 전당대회 당시 '100일 내 당 지지율 10%포인트 이상 상승'을 약속했으나, 현재 당 지지율은 오히려 하락했거나 답보 상태에 머물러 있어 행사 추진에 신중해진 것으로 보인다. 이번 조사는 지난 17일부터 19일까지 유권자 1001명을 대상으로 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다.