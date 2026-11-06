이재명 대통령, 이용철 방위사업청장 법무부 장관으로 내정

이재명 대통령이 방위사업청장 이용철을 차기 법무부 장관 후보자로 내정했다. 검찰청 폐지 및 신 형사사법체계 안착을 위한 핵심 인사가 확정되며 청문회 일정과 쟁점 파악이 시급해졌다.

이재명 대통령 이 공석인 법무부 장관 후보자로 이용철 방위사업청 장(66)을 공식 내정했다. 임광현 대통령비서실장은 6일 청와대 브리핑을 통해 이 같은 인사 결정 사실을 밝히며, 내정자가 민변 출신 변호사이자 방위행정 경험자가 맞물려 새로운 형사사법체계를 안정적으로 이끌 것이라고 기대했다.

법무부 장관 후보 이용철 방위사업청장

이용철 내정자는 전북 순창 출신으로 전주 신흥고등학교와 연세대학교 법학과를 졸업했다. 사법연수원 21기를 수료한 이후 법조계에 입문해 '민주사회를 위한 변호사 모임'(민변)에서 인권 변호사로 활동했다. 노무현 정부 시절 대통령비서실 법무비서관과 민정2비서관을 역임하며 정부 내 법무 행정 경력을 쌓았다.

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2005년에는 국무조정실 산하 국방획득제도개선단장을 맡아 방위사업청의 설립을 준비했으며, 2006년 방위사업청 개청과 함께 초대 차장에 임명됐다. 이후 2023년 11월 이재명 정부 출범 직후 차관급인 방위사업청장으로 재임 중이었다. 이번 법무부 장관 내정은 방위행정 전문가가 사법 행정의 최고 책임자 자리에 앉는 이례적인 사례로 주목받고 있다.

대장동 의혹과 야당 비판

이내정자의 과거 행보는 정치권으로부터 격렬한 비판과 의심을 받고 있다. 특히 대장동 개발 의혹의 핵심 인물인 유동규 전 성남시 시설관리공단 기획본부장 임용 당시, 이용철 내정자가 임원추천위원회 위원으로 재직하며 유씨에게 높은 점수를 부여한 정황이 포착됐다. 이는 당시 이재명 성남시장(현 대통령)의 선거 공약 이행을 위한 조치였다는 주장이 있지만, 야당은 이를 부정한 인사로 규정했다.

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더불어민주당의 박균택, 양부남 의원 등 다른 후보군이 이재명 대통령의 사건 공소취소 지휘 가능성에 대한 우려를 제기하자, 청와대는 이러한 정치적 변수를 배제하기 위해 이용철 내정을 선택한 것으로 보인다. 다만 이용철 내정자 역시 2010년 이재명 시장 당선 후 출범한 인수위원회 위원과 성남산발재단 이사 등 '성남 라인' 인사라는 부정적 인식에서 자유롭지 못할 전망이다.

형사사법 체계 개편의 핵심 인물

이번 인사는 검찰청 폐지와 함께 중대범죄수사청, 공소청이 출범한 가운데 이뤄졌다. 지난해 8월 정성호 전 장관 퇴임 후 김승원 전 장관 후보자 낙마 사태가 발생하며 3개월째 공석이었던 법무부 장관 자리에 새 얼굴이 들어선 것이다. 정부는 검찰의 수사권 폐지에 따른 후속 제도 정비와 경찰·중대범죄수사청과의 협력 체계 구축이 시급한 상황이라고 판단했다.

이용철 내정자는 민변 변호사 출신으로 사법 개혁의 이데올로기적 기반이 탄탄하다. 또한 방위사업청장 재직 중 구조개혁 등 다양한 행정 경험을 쌓아 실무적인 문제 해결 능력도 갖춘 것으로 평가된다. 이 같은 전문성과 이재명 대통령과의 신뢰 관계가 내정 결정에 결정적인 영향을 미쳤다고 청와대 관계자는 전했다. 향후 도입될 조작기소특검의 활동 범위와 공소취소 건에 대한 그의 입장이 주요 쟁점으로 부각될 것이다.

인사청문회와 향후 일정

이용철 방위사업청장의 법무부 장관 내정 소식은 여야 간 치열한 공방을 예고하고 있다. 국민의힘은 지난 11월 방위사업청장 임명 당시 이를 '대장동 게이트의 숨겨진 설계자' 인사라며 강력히 비판했다. 임광현 비서실장은 검증 과정에서 이러한 논란이 감안되었으며, 더 자세한 내용은 향후 진행될 인사청문회에서 본인이 직접 소명할 것이라고 밝혔다.

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향후 인사청문회에서는 이용철 내정자의 과거 발언과 대장동 사건 관련 연루 정황, 그리고 이재명 대통령의 성남시장 재직 시절 인연에 대한 질문이 집중될 것으로 예상된다. 특히 공소취소 사건 처리 방침과 신생 수사기관과의 권한 배분에 대한 구체적인 견해가 밝혀져야 한다. 정부는 내정자의 신임장과 함께 새로운 형사사법 체계가 하루 빨리 안착되기를 기대하며, 정치적인 논란을 넘어 국가 사법 시스템의 안정성을 최우선으로 고려할 것으로 보인다.