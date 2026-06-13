이재명 대통령, 부동산 보유세 인상 등 강력한 추가 정책 시사

이재명 대통령이 취임 1주년 기자회견에서 부동산 보유세 인상 등 강력한 추가 정책을 예고했습니다. 서울 아파트 중위가격이 1년 새 2억 3천만원 오르는 등 부동산 시장 불안이 커지는 가운데, 정부는 보유세 인상, 공시가격 현실화, 장기보유특별공제 축소 등을 검토 중입니다. 전문가들은 실거주 중심의 세제 개편이 이뤄질 것으로 전망합니다.

최근 한국 경제는 마음을 놓고 지켜보기 어려울 정도로 큰 변동을 겪고 있습니다. 인공지능(AI) 기술의 발전으로 반도체 산업이 호황을 맞고 주식시장이 급등했지만, 단기간의 급등으로 인해 변동성도 크게 확대되었습니다.

주식 투자자들조차 '마치 도박장을 보는 것 같다'고 말할 정도입니다. 부동산 시장도 주식시장처럼 극적인 변동은 아니지만, 만만치 않은 불안정성을 보이고 있습니다. 이러한 상황 속에서 이재명 대통령은 취임 1주년 기자회견에서 강력한 추가 부동산 정책을 시사했습니다. 곧 한국의 부동산 세제가 큰 변화를 맞이할 전망입니다.

서울을 중심으로 아파트 가격이 빠르게 상승하면서 내 집 마련을 꿈꾸는 이들의 불안이 커지고 있습니다. 정부는 15억원 이상 고가 주택의 주택담보대출을 강하게 제한하여 고가 아파트의 가격 상승세를 어느 정도 억제했지만, 상대적으로 중저가 아파트의 가격은 가파르게 올랐습니다. KB부동산에 따르면 올해 5월 서울 아파트 중위가격은 12억 3833만원으로, 1년 전보다 2억 3000만원 상승했습니다. 특히 15억원 이하 아파트의 가격 상승이 중간 가격대를 끌어올렸습니다.

다만 이러한 상승세는 서울과 일부 수도권에 국한되었으며, 전국 아파트 중위 가격은 같은 기간 990만원 상승에 그쳤습니다. 이 대통령은 기자회견에서 "우리나라 보유세는 대체로 낮다"며 "서구 선진국처럼 보유 부담을 주는 것이 맞다"고 강조했습니다. 이는 한국의 주택 보유세 부담이 상대적으로 낮아 부동산 투기 수요를 부추긴다는 인식에 기반합니다. 청와대는 보유세 개편을 '최후의 수단'이라고 언급해 왔으며, 이제 그 수단을 꺼내 들 준비를 하고 있습니다.

보유세는 주택을 소유하는 동안 매년 부과되는 세금으로, 취득세나 양도세와 달리 소유 사실만으로 계속 내야 합니다. 대통령은 "땅이나 집을 사 모으면 돈이 된다는 믿음을 해결해야 한다"고 여러 차례 언급했습니다. 보유세를 강화하면 투자 목적의 다주택 보유자의 수익률이 낮아질 것입니다. 또한 "거주용이 아닌 주택 부담을 늘려 시장에 팔게 할 것"이라고 말해, 한 채만 보유하더라도 거주하지 않는 주택에는 추가 세금이 부과될 가능성을 시사했습니다.

전문가들은 앞으로 부동산 세금 정책이 '실제로 거주하는 집'을 중심으로 크게 바뀔 것으로 전망합니다. 정부가 준비 중인 부동산 정책은 단순히 세금 제도 하나만 바꾸는 것이 아니라, 집을 사고파는 전 과정의 세금을 모두 건드리는 종합 개편안이 될 것으로 예상됩니다. 취득세, 보유세, 양도소득세까지 모두 개편을 검토하며, 그 중심에는 '실거주 우대'라는 명확한 기준이 자리할 것입니다. 전문가들이 예상하는 핵심 대책을 정리하면 다음과 같습니다.

첫째, 보유세 인상 방안으로 공정시장가액비율 조정이 유력합니다. 보유세는 공시가격에 공정비율을 곱해 산정되는데, 정부는 법 개정 없이 공정비율을 60~100% 범위에서 조정할 수 있습니다. 문재인 정부 시절 종부세 공정비율을 95%까지 올렸다가 윤석열 정부에서 60%로 인하했지만, 다시 인상할 가능성이 큽니다. 둘째, 공시가격 현실화율을 높이는 방안입니다.

현재 아파트 공시가격 현실화율은 69% 수준인데, 정부는 이를 시세의 90%까지 높이는 방안을 검토 중입니다. 공시가격 자체가 올라가면 보유세 부담이 커집니다. 셋째, 장기보유특별공제 혜택 축소입니다. 현재는 보유 기간과 거주 기간에 따라 각각 연 4%씩 최대 10년(40%)까지 양도세를 감면받을 수 있습니다.

정부는 실제 거주하지 않은 보유 기간에 대한 공제를 줄이거나 없애고, 거주 기간 혜택을 늘리는 방식으로 개편할 것으로 보입니다. 이렇게 되면 투자 목적의 장기 보유에 따른 매매 차익이 크게 줄어들게 됩니다. 정부의 메시지는 명확합니다. 부동산을 투자 목적으로 보유하는 이들에게 혜택을 주지 않겠다는 것입니다.

실거주용 주택만 보유하는 이들이 늘어난다면 주택 수요가 상대적으로 줄어들고, 다주택자들은 늘어난 보유세 부담을 고려해 매물을 내놓을 수 있습니다. 이는 주택 가격 안정 목표에 부합하는 효과입니다. 하지만 사람들의 실제 반응은 예측하기 어렵습니다. 주택 가격이 계속 상승할 것이라는 기대가 크다면 집을 팔지 않고 버티는 사람이 많을 수 있습니다.

특히 서울 강남권이나 용산구 등 고가 주택 밀집 지역에서는 이런 경향이 강할 수 있습니다. 보유세 인상 후에도 집을 팔지 않는다면, 늘어난 세금 부담이 세입자에게 전가될 가능성도 있습니다. 전세 보증금이나 월세 인상으로 이어질 수 있어 전월세 임차인의 부담이 늘어날 수 있습니다. 아직 정확한 정책 발표 시점은 나오지 않았습니다.

전문가들은 이르면 다음 달(7월)에 추가 부동산 정책이 발표될 것으로 예상하며, 위에서 언급한 변화들을 포함한 종합 개편안이 될 가능성이 큽니다. 청와대가 '최후의 수단'이라고 부른 부동산 정책이 어떤 결과를 가져올지, 주택 시장에서 투자 수요를 덜어내고 실거주 수요 중심으로 개편하려는 정부의 의지가 성과를 거둘 수 있을지 관심이 집중됩니다





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부동산 보유세 이재명 주택시장 세금개편

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