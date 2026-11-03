이재명 대통령, 가축 방역 실태 점검과 남북 협력 필요성 강조

이재명 대통령이 국무회의에서 가축 방역 및 야생 멧돼지 관리 현황을 보고받았다. 정동영 장관은 북한의 철책 강화로 인한 긍정적 효과를 언급하며 남북 공동 방역 협력의 필요성을 제시했다.

이재명 대통령 이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 농림축산식품부의 '케이(K)-가축 방역 개선 대책' 보고를 받고, 야생 멧돼지 관리 및 방역 실태를 직접 점검했다.

이날 회의는 휴전선을 넘어오는 가축 질병 관리와 관련된 쟁점들을 중심으로 진행되었으며, 정부는 야생 동물 매개 질병으로부터 국내 축산을 보호하기 위한 현황을 파악했다.

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야생 멧돼지 폐사체 검사 및 철책 유효성 논의

이 대통령은 회의 중 야생 멧돼지 폐사체에서 아프리카돼지열병이 발견되지 않는지, 그리고 경기·강원 서부 일대에 설치된 철책이 멧돼지 이동을 막는 데 유효한지 여부를 질의했다.

이에 송미령 농림축산식품부 장관은 야생 멧돼지에서도 아프리카돼지열병이 유래된다는 정보가 알려져 있다고 인정하면서도, 현재 철책은 유효하다고 보되 논란이 존재한다고 답했다.

야생 멧돼지 관리 책임을 지닌 김성환 기후에너지환경부 장관은 멧돼지가 주로 휴전선 인근인 경기 북부권과 강원도 북부권에 서식하다가 점차 남하하고 있다고 설명했다.

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김 장관은 현재 철책의 상태에 대해 일부는 남아 있으나 일부는 철거가 이루어지고 있는 상황이라고 เพิ่มเติม하였으며, 이에 대한 관리의 복잡성을 시사했다.

통일부의 관리 현황 및 남북 협력 배경

정동영 통일부 장관은 휴전선을 넘어오는 멧돼지는 통일부가 관리한다고 명시했으며, 원래 이러한 멧돼지들은 압록강과 두만강을 건너온다고 밝혔다.

정 장관은 2019년 북한 자강도에서 멧돼지 77만 마리가 폐사한 사건을 예로 들며, 이 사건을 계기로 북한이 세계 동물 보건 기구에 최초로 보고한 바 있다고 언급했다.

또한 노무현 정부 당시 체결된 남북 농수산 협력위원회 합의서에 대해 언급하며, 동식물 검역 체계 확립과 가축 질병의 예방, 진단, 치료, 약물 협력을 우선 추진한다는 내용이 포함되었음을 설명했다.

정동영 장관은 가축 질병 관리를 위해 단계적으로 남북 공동 방역 협력이 추진되어야 하며, 이를 준비하고 있다고 강조하며 남북 관계 개선이 필요한 이유 중 하나라고 덧붙였다.

북한 철책 강화가 방역에 미치는 긍정적 영향

이재명 대통령은 북한이 국경선을 요새화하며 삼중 철책을 계속 치고 있는 점을 지적하며, 이로 인해 멧돼지가 넘어오기가 쉽지 않을 것이라고 추정했다.

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이 같은 대통령의 발언에 대해 정동영 통일부 장관은 웃으며 그 점이 긍정적이라고 화답했으며, 이는 북한의 장벽 강화가 물리적 장벽으로서의 방역 효과를 일부 가지게 되었음을 의미한다.

이번 보고는 단순한 현황 인식을 넘어, 향후 가축 전염병 위기 대비를 위한 정책 방향성을 모색하는 자리였으며, 정부 부처 간 협업의 필요성을 다시 한번 확인하는 계기가 되었다.

각 부처의 보고를 바탕으로 정부는 야생 멧돼지 분포 변화와 방역 인프라의 실효성을 지속적으로 모니터링할 예정이며, 필요 시 정책 보완을 진행할 계획이다.

향후 가축 방역 체계 고도화 및 정책 방향

정부는 이번 국무회의를 통해 확보된 정보를 바탕으로 농림축산식품부와 통일부, 기후에너지환경부가 유기적으로 협력하는 가축 방역 체계를 강화할 계획이다.

특히 남북 관계의 진전에 따라 동식물 검역 및 방역 분야에서의 협력을 점진적으로 확대할 수 있는 방안을 모색하고 있으며, 이는 국내 축산 안전망 구축에 기여할 것으로 예상된다.

이와 같은 정책적 흐름 속에서 정부는 야생 동물과 가축 간의 질병 전파 차단을 위한 기술적, 제도적 장치를 마련하는 데 집중할 예정이다.

앞으로 야생 멧돼지의 이동 경로와 감염 현황에 대한 정밀 분석이 이루어지며, 이를 바탕으로 지역별 맞춤형 방역 대책이 수립될 전망이다.