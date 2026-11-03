이재명 정부, 가축방역보상금 상한 90%로 상향, 남북 협력 논의도

이재명 대통령이 주재한 국무회의에서 가축방역보상금 상한을 현행 80%에서 90%로 높이는 K-가축 방역 개선대책이 발표되었으며, 야생 멧돼지 이동을 막기 위한 남북 방역 협력 필요성도 제기되었습니다.

이재명 대통령 은 3일 청와대 회의실에서 주재한 국무회의에서 농림축산식품부가 발표한 ' K-가축 방역 개선대책'의 주요 내용을 검토하고 승인했다. 이 대책의 핵심은 가축 전염병 발생 시 해당 농가에 지급되는 보상금의 상한선을 기존 80%에서 90%로 대폭 상향 조정하는 것이다. 정부는 이로 인해 농가가 질병 발생 초기에 신속하게 신고하고 자율적으로 방역 조치를 취할 유인이 강화될 것으로 기대한다.

K-가축 방역 개선대책의 핵심 내용과 보상 제도 개편

이번에 확정된 'K-가축 방역 개선대책'은 내년 4월부터 개정된 가축전염병 예방법이 시행되는 시점부터 본격적으로 적용된다. 정부는 농가별 위험도와 질병의 특성에 맞춰 차별화된 방역 조치를 시행함으로써, 전반적인 방역 효율성을 높이는 데 주력하고 있다. 특히 시·군·구 단위로 전염병 발생을 최초 신고한 농가에 대해서는 최대 100%까지 보상금을 지급할 수 있도록 제도를 개편했다.

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보상금 상한선 인상은 농가들의 경제적 부담을 줄여 신속한 감염 원천 차단이 가능하도록 하기 위한 조치다. 기존에는 일부 사례에서 보상 한계로 인해 신고가 지연되거나 방역 공백이 발생하기도 했으나, 상향된 보상으로 이러한 인적 소홀이 최소화될 전망이다. 정부는 이를 통해 가축 질병의 지역사회 확산을 사전에 예방하고, 축산물 안전성을 확보하겠다는 전략이다.

이재명 대통령의 야생 멧돼지 이동 현황 질의와 답변

이재명 대통령은 국무회의 토론 과정에서 야생 멧돼지를 매개로 한 돼지열병 확산 방지에 대한 구체적인 현황을 짚었다. 그는 경기북부와 강원 서부 지역에 설치된 멧돼지 이동 차단 방책의 실효성에 대해 질문하며, 실제 현장에서 확인된 폐사체에서 돼지열병 바이러스가 검출되는 사례가 있는지 확인했다.

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이에 김성환 기후에너지환경부 장관은 휴전선 인근과 경기 북부권에 서식하던 야생 멧돼지 개체군이 점차 남하하고 있는 추세라고 설명했다. 이는 기존의 차단 시설만으로는 완벽한 방어가 어렵다는 점을 시사하며, 더욱 세밀한 모니터링과 추가적인 차단 장비 보완이 필요하다는 지적을 낳았다.

정동영 통일부 장관, 남북 공동 방역 협력 방안 강조

야생 멧돼지의 남하 현상은 남북 관계와도 직결된 쟁점으로 부상했다. 정동영 통일부 장관은 휴전선을 넘어오는 멧돼지 관리가 통일부의 소관 사항임을 명확히 하면서도, 이는 단순한 동물 이동을 넘어 남북 방역 협력의 필요성을 강조하는 계기가 되었다.

정 장관은 과거 2019년 북한 자강도에서 77만 마리의 가축이 폐사한 사례를 언급하며, 당시 북한이 세계동물보건기관(OIE)에 최초로 보고를 한 바 있다고 설명했다. 이어 노무현 정부 시절 남북 농수산협력위원회에서 체결된 합의서를 인용해, 동식물 검역 체계 확립과 가축 질병 예방, 치료, 약물 협력 등을 우선 추진하기로 합의한 이력을 상기시켰다.

정동영 장관은 돼지열병, 구제역, 조류인플루엔자(AI) 등 가축 질병 관리를 위해 남북 공동 방역 협력이 단계적으로 추진되어야 한다고 주문했다. 그는 이를 준비하는 과정이 남북 관계 개선의 필수적인 이유 중 하나라고 판단하며, 구체적인 협력 프로토콜 마련에 나서겠다고 밝혔다.

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예비 방역 예산 확대와 침출수 오염 등 사전 대응 강조

이날 정부 방면은 방역 관련 예산을 기존 대비 약 2배 수준으로 대폭 확충할 계획이라고 보고했다. 이재명 대통령은 예산 확대에 동의하면서도, 과거 소를 묻다가 발생한 악취와 침출수 유출로 인한 2차 환경 오염 사례를 상기시키며 철저한 사전 대비를 지시했다.

최근에는 이러한 사고가 흔하지는 않으나, 만약의 경우에 대비해 폐기물 처리 및 오염 방지 시스템을 철저히 점검해야 한다는 강조다. 정부는 향후 가축 전염병 발생 시 신속한 처분과 함께 환경적 피해를 최소화할 수 있는 표준 운영 절차(SOP)를 보완할 예정이다.