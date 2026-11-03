이재명 대통령 이주노동자 발언 혐오 논란, 청와대 대신 사과

이재명 대통령의 다문화가정 및 이주노동자 관련 발언을 둘러싼 혐오 논란이 확산되자, 청와대 전성경 통합수석이 이주인권단체들을 만나 유감을 표명하며 사실상 사과하는 상황이 발생했다.

이재명 대통령 이 3일 청와대 에서 열린 국무회의에서 발언한 내용이 이주노동자 및 다문화가정을 대상으로 한 혐오 표현 이라는 비판이 제기되면서 청와대 가 대응에 나섰다. 전성경 청와대 경청통합수석이 이날 이주인권단체들과의 간담회에서 대통령의 발언에 대해 유감을 표명하며 사실상 사과하는 입장을 밝혔다.

이번 사태의 직접적인 계기는 이 대통령이 인터넷 커뮤니티에 제기된 다수 의견 중 일부를 인용해 이주노동자와 다문화가족의 경제적 효용성에 대한 부정적인 견해를 피력한 데 있다. 이에 앞서 이주민 지원단체들과 시민사회단체들은 청와대 앞에서 기자회견을 열고 대통령에게 공식 사과와 재발 방지 조치를 강력히 요구한 바 있다.

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청와대, 이주노동자 발언 혐오 논란 사과

전성경 경청통합수석은 3일 청와대에서 개최된 간담회에서 참석자들의 문제 제기에 대해 대통령의 입장을 대변하는 형식으로 유감을 표명했다. 그는 참석자들이 지속적으로 문제점을 지적하자, 대통령의 발언이 엄격한 의미의 혐오 표현은 아니지만 폄훼의 여지는 있었다고 인정하며 약간 대신 사과하겠다는 취지를 전달했다.

참석한 관계자 A씨는 전 수석이 공식 사과가 아니라 대리 사과를 권유하는 분위기였다고 전했다. 또한 비서관실 측은 대통령이 공식 사과할 경우 오히려 논란이 더 커질 수 있다는 입장을 피력한 것으로 전해졌다.

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청와대 측은 향후 발표될 입장문에서 전 수석이 대통령의 마음을 이해한다는 의미로 유감을 표한 것이라고 설명할 계획이다. 그러나 이주인권단체들은 고위 공직자의 발언이 가진 파급력을 고려할 때, 국가인권위원회와 유엔 가이드북을 참고한 명확한 인식 개선이 필요하다고 주장하고 있다.

이주인권단체, 부적절한 인식 강력 규탄

이주여성인권센터, 이주노동자평등연대, 민주사회를 위한 변호사 모임 등 다수 시민단체가 참석한 간담회에서 참석자들은 대통령의 발언이 특정 계층을 경제적 가치로만 평가하는 모욕적 관점이라고 비판했다. 특히 다문화가족과 이주노동자가 한국 경제와 사회구조의 핵심 축임을 간과한 시각이라고 지적했다.

참석자들은 대통령이 온라인상의 반이주민 혐오 정서를 조장하는 글을 참고해 발언한 것에 대해 깊은 우려를 표했다. 이들은 단순한 발언을 넘어, 사회 전반에 확산 중인 혐오 정서에 대한 명확한 문제 인식과 함께 차별금지법 제정 등 제도적 장치 마련의 필요성을 함께 제기했다.

특히 일부 참석자는 이주노동자가 경제적으로 큰 도움이 되지 않는다는 식의 논의가 이주노동자들을 모욕하는 표현이라고 강하게 비판했다. 이들은 불공정과 특혜라는 프레임으로 소수자를 배제하려는 시도는 용납될 수 없다는 입장을 분명히 했다.

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현안 논의 및 정책 개선 방향 제시

간담회는 사과의 문제를 넘어 다양한 이주민 관련 현안에 대한 정책적 제안으로 이어졌다. 참석자들은 다문화가족 복지 사각지대 해소, 임금 체납 문제, 농업 계절노동자 문제, 이주 여성의 인권 보호 등 실질적인 정책 개선 방안을 청와대에 전달했다.

청와대는 참석자들의 제안에 대해 정부, 당사자, 시민사회가 공정성과 합리성의 원칙에 따라 약자를 두텁게 보호할 수 있는 제도 개선 방안을 논의해 나가겠다고 화답했다. 전성경 수석은 현장의 목소리를 적극 경청하고 지속적으로 소통함으로써 제도적으로 사각지대가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다고 약속했다.

이주민인권단체들은 이번 간담회를 통해 얻어진 사과가 진정한 의미의 반성과 개선으로 이어지길 바라고 있다. 이들은 대통령 발언이 단순한 오해가 아니라 사회 구조적 차별 의식을 반영한 것임을 인지하고, 재발 방지를 위한 구체적인 조치들을 지켜볼 계획이다.