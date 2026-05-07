이재명 대통령, 물가 안정 총력 대응 및 국가 안전망 강화 지시

이재명 대통령이 고유가에 따른 물가 상승 위기 극복을 위해 모든 수단을 동원할 것을 지시하고, 국민성장펀드와 생명안전기본법을 통한 민생 경제 회복 및 국민 안전권 보장 방안을 강조했습니다.

이재명 대통령 은 지난 6일 청와대에서 개최된 국무회의 및 비상경제점검회의를 주재하며 현재 대한민국 경제가 직면한 가장 시급한 과제로 물가 안정을 꼽았습니다. 이 대통령은 7일 이어진 수석보좌관회의에서도 물가 안정을 최우선 과제로 설정하고, 특히 원유와 핵심 원자재에 대한 체계적인 공급망 관리와 더불어 주요 품목의 수급 안정화를 위해 정부가 가용할 수 있는 모든 수단을 총동원해야 한다고 강력하게 주문했습니다.

이러한 행보는 미국과 이란 사이의 갈등이 심화되고 전쟁 양상이 장기화되면서 국제 유가가 급등했고, 이것이 국내 소비자 물가 상승을 강하게 압박하는 상황에 대응하여 정부의 대응 수위를 최고 수준으로 끌어올린 것으로 분석됩니다. 이 대통령은 물가 상승이 지속될 경우 민생 경제 전반에 가해지는 충격이 더욱 가중될 것이며, 이는 결국 소비 심리의 위축으로 이어져 어렵게 회복 중인 경제 흐름에 상당한 부담을 줄 수 있다는 점을 경고했습니다. 실제로 종전 협상의 불확실성으로 인해 석유류 가격이 20퍼센트 이상 급등하면서 지난 4월 소비자물가 상승폭이 3월보다 확대되는 양상을 보였습니다.

국가데이터처의 발표에 따르면 4월 소비자물가지수는 119.37을 기록하며 전년 동월 대비 2.6퍼센트 상승했으며, 이는 2024년 7월 이후 가장 큰 상승폭으로 기록되었습니다. 이 대통령은 정부의 선제적이고 적극적인 물가 관리 덕분에 다른 주요 선진국들과 비교했을 때 상승 폭이 상대적으로 낮게 유지되고는 있지만, 현재의 상황에 안주하거나 마음을 놓아서는 절대 안 된다고 강조했습니다. 그는 현재의 위기가 언제까지 지속될지 정확히 예측하기는 어렵지만, 이번 경제적 파고를 어떻게 극복하느냐에 따라 대한민국 경제의 미래 지형이 달라질 것이라고 역설했습니다.

특히 비 온 뒤에 땅이 굳어진다는 격언을 인용하며, 지금의 위기를 정면으로 돌파함으로써 오히려 우리 경제 체질을 더욱 탄탄하게 만들 수 있는 기회로 삼아야 한다고 말했습니다. 이를 위해 국민과 기업, 그리고 정부가 모두 한마음 한뜻으로 힘을 모아 위기 극복에 동참해 줄 것을 간곡히 당부했습니다. 경제 활성화 대책의 일환으로 오는 22일부터 판매가 시작되는 6000억원 규모의 국민참여형 국민성장펀드에 대해서도 구체적인 언급이 있었습니다.

이 대통령은 이번 펀드 조성이 단순한 자금 모으기를 넘어 생산적 금융의 확산을 도모하고, 미래 첨단산업의 비약적인 발전과 더불어 국민 개개인의 자산 증식에 기여하는 든든한 마중물 역할을 할 것이라고 기대감을 나타냈습니다. 현재 전 세계가 미래 경제와 산업의 주도권을 잡기 위해 총성 없는 전쟁을 벌이고 있는 상황에서, 국민들의 적극적인 투자와 참여가 우리 산업계에 새로운 활력과 역동성을 제공할 것이라고 설명하며, 더 많은 국민이 혜택을 누리고 동참할 수 있도록 철저한 홍보와 제도적 미비점 보완을 지시했습니다.

또한 고유가로 고통받는 취약계층을 위한 피해지원금 지급과 관련하여, 1차 지급 과정에서 중앙정부와 지방정부가 긴밀하게 협력하고 세밀하게 준비한 덕분에 큰 혼란 없이 원활하게 진행되었다고 평가했습니다. 이에 따라 오는 18일부터 시작되는 2차 지급 역시 차질 없이 이뤄질 수 있도록 만전을 기할 것을 관계 부처에 지시했습니다. 마지막으로 이 대통령은 국회 본회의 처리를 앞두고 있는 생명안전기본법의 중요성을 강조하며, 법 시행에 따른 후속 제도 정비를 세심하게 준비할 것을 청와대와 정부에 주문했습니다.

그는 이 법안이 국가의 부재로 인해 국민이 소중한 생명을 잃는 비극이 다시는 반복되어서는 안 된다는 우리 사회 전체의 뼈아픈 반성과 다짐이 담긴 결과물이라고 평가했습니다. 모든 국민이 안전한 나라를 만드는 일에 국가적 역량을 집중해야 한다는 의지를 표명했습니다. 생명안전기본법은 정부가 5년마다 국가 차원의 안전권 보장 종합계획을 수립하고, 국제적 기준을 반영한 안전관리 표준을 설정하며 이를 공표하고 평가하는 내용을 골자로 합니다.

특히 대형 안전사고 발생 시 국무총리 직속의 국가안전사고조사위원회가 독립적으로 사고 원인을 조사하고 수습 과정을 면밀히 살펴봄으로써 실질적인 재발 방지책을 마련하게 됩니다. 이는 국민의 기본권으로서 안전권을 법률로 명시하고 피해자의 치유와 보호를 위한 법적 근거를 마련했다는 점에서 큰 의미가 있습니다. 이재명 정부는 세월호 참사와 이태원 참사라는 가슴 아픈 사건들을 계기로 생명안전기본법 제정을 123대 국정과제로 추진하며 국가 안전 시스템의 전면적인 개편을 꾀하고 있습니다





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