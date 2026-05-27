이재명 대통령 '바다의 날' 기념식에서 '해양 강국' 도약을 약속

이재명 대통령은 27일 부산 영도구에서 열린 제31회 바다의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. 그는 '대한민국은 유라시아와 인도·태평양을 잇는 중심축이 돼 주변국의 자유로운 항행과 열린 무역 질서를 수호할 것'이라며 '나아가 모두가 바다를 함께 누리고, 바다에서 함께 번영하는 새로운 해양 질서를 주도해 나가겠다'고 밝혔다.

이재명 대통령 은 27일 부산 영도구에서 열린 제31회 바다의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. 그는 '대한민국은 유라시아와 인도·태평양을 잇는 중심축이 돼 주변국의 자유로운 항행과 열린 무역 질서를 수호할 것'이라며 '나아가 모두가 바다를 함께 누리고, 바다에서 함께 번영하는 새로운 해양 질서를 주도해 나가겠다'고 밝혔다.

이 대통령은 글로벌 통상질서와 공급망이 재편되는 불확실성의 시대에 세계 경제의 핏줄인 바다의 안전과 주도권은 어느 때보다 중요하다고 강조했다. 그는 또한 '세계를 향해 힘차게 출범한 '대한민국호'의 출발점은 바다였다. 해양수산인 여러분이 외국 상선과 원양어선 위에서 목숨 걸고 벌어들인 외화가 국가 경제를 일으킨 밑거름이 됐다'며 '산업화 시대 파독 광부와 간호사들의 헌신처럼 대한민국 산업화 역사에 새겨져야 할 위대한 업적'이라고 돌아봤다.

특히 '1996년 김영삼 정부의 해양수산부 출범은 해운과 항만, 조선과 해양산업, 수산업의 경쟁력을 키워 우리 대한민국을 해양 강국으로 도약시키겠다는 강력한 의지의 표명이었다'고 평가했다. 이 대통령은 '그로부터 30년이 흐른 지금, 바다는 단순한 물류와 산업의 공간을 넘어 국가의 생존과 미래를 좌우하는 최전선이 됐다'며 '국민주권정부는 김영삼 대통령께서 꿈꾸셨던 해양강국 대한민국으로의 힘찬 도약을 앞당길 것'이라고 약속했다





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