이재명 대통령, 아세안 및 APEC 정상회의 출국…핵심 외교안건은?

이재명 대통령이 2026년 11월 16일 필리핀과 중국을 향해 출국했습니다. 아세안 정상회의와 APEC 정상회의 일정을 소화하며 한국의 위상 제고와 지역 협력을 강화할 예정입니다.

이재명 대통령 과 김혜경 여사 는 2026년 11월 16일 오후 성남 서울공항에서 공군 1호기에 탑승해 필리핀과 중국을 향해 출국했습니다. 이번 해외 순방은 필리핀 마닐라에서 개최되는 동남아시아국가연합(ASEAN) 정상회의와 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참여가 핵심 목적입니다. 이 대통령의 3박 4일 간의 정상외교 일정이 본격적으로 시작됨에 따라 국제사회에서의 한국 역할과 지역 협력 강화 방안이 주목받고 있습니다.

이재명 대통령 출국 현황과 환송 인사

이날 공항에는 더불어민주당의 김민석 대표와 한병도 원내대표가 나타나 대통령의 건승을 빌었습니다. 청와대 측에서는 임광현 비서실장과 최인호 정무수석이 합류해 환송 행렬에 동참했습니다. 또한 다이빙 주 한중대사와 버나뎃 테레스 C. 페르난데스 주한 필리핀 대사도 이 대통령을 배웅하기 위해 현장에 모습을 드러냈습니다. 이재명 대통령은 탑승 전 환송 나온 인사들과brief하게 대화를 나누며 출국 인사를 나눴습니다.

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출국 직전 공약과 외교 비전 공개

이재명 대통령은 출국 직전 소셜미디어 플랫폼 엑스(X·옛 트위터)에 '국익을 지키고 역할을 확대하겠다'는 제목의 게시물을 업로드했습니다. 이 글을 통해 이재명 대통령은 국제사회에서 대한민국의 위상이 크게 높아졌으며, 한국에 대한 기대와 요구도 커졌다고 강조했습니다. 그는 차질 없이 성과를 도출하기 위해 최선을 다하겠다고 약속했으며, 지난해 경주 APEC 정상회의에서 논의된 협력 과제가 실제 성과로 연결되도록 후속 협력을 이어가겠다고 밝혔습니다.

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아세안 및 APEC 정상회의 주요 안건

순방 첫날인 이날 오후, 이재명 대통령과 김혜경 여사는 필리핀 마닐라에서 열리는 한-아세안 정상회의에 참석할 예정입니다. 이번 회의에서는 지난해 제시된 '한-아세안 CSP(포괄적 전략동반자 관계) 비전'의 이행 성과를 공유하고, 미래 협력 강화를 논의할 것으로 예상됩니다. 이후 이 대통령은 중국 선전에서 진행되는 APEC 정상회의 일정을 소화하며 아시아태평양 국가들과의 경제·외교 협력을 확대하는 방안을 모색합니다. 특히 AI(인공지능) 등 미래 성장 분야 협력과 에너지 공급망 안정화, 초국가적 범죄 대응 등 여러 나라가 함께 풀어야 할 글로벌 쟁점에서 한국이 주도적인 역할을 수행하겠다고 강조했습니다.

북미 관계와 한반도 평화 공존 전략

북미 간 접촉 가능성이나 미·중·러 정상회담 성사 등 글로벌 이슈에 관심이 집중되는 상황에서, 이재명 대통령의 행보는 한국 정부의 중재자 역할을 어떻게 정의할지에 초점이 맞춰져 있습니다. 이재명 대통령은 한반도 평화공존을 위한 국제사회의 지지를 넓히는 것이 이번 순방의 중요한 목표 중 하나라고 부연했습니다. 그는 이러한 외교적 성과를 우리 국민과 기업이 직접 체감할 수 있도록 하겠다고 약속했습니다. 해외에 거주하는 한국인의 안전을 강화하고, 국내 기업들이 세계 시장에서 더 많은 기회를 얻도록 적극 뒷받침하겠다는 의지도 다시 한번 확인했습니다.