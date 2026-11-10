이재명 대통령, 사랑제일교회 사례 인용 법 집행 강화 지시

이재명 대통령이 사랑제일교회의 재개발 반대 사례를 지적하며 전국 불법 강행 실태 보고를 지시했다. 법치주의 확립을 위한 강력한 대응책이 마련될 전망이다.

이재명 대통령 은 10일 청와대에서 열린 국무회의에 참석한 국무위원들에게 법 위반 행위에 대한彻底的인 실태 조사를 지시했다. 이 대통령은 재개발 사업장에서 물리력을 동원해 수년간 집행을 저지한 사례를 언급하며, 이를 불법 강행 및 법질서 부정의 전형으로 규정했다. 그는 전국 각지에서 유사한 불법 사례가 지속적으로 발생하고 있는지 체크하여 보고해 줄 것을明确要求했다.

법치주의 확립과 불법 실태 조사

이재명 대통령은 회의에서 대부분의 국민이 합의된 법칙을 준수하며 생업을 영위하고 경쟁한다고 밝혔다. 그러나 법을 위반하면서 불공정한 이익을 얻는 집단이 존재한다는 지적이다. 그는 법률에 따른 처분이나 집행을 무력으로 저항하는 사례들이 발생하고 있다고 우려했다. 이러한 상황이 반복될 경우 국민들이 법을 무시하게 될 위험이 크다고 강조했다.

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이 대통령은 숫자를 동원하거나 물리적으로 방해를 하는 행위가 특수공무집행방해죄에 해당한다고 밝혔다. 그는 왜 이러한 행위가 방치되고 있는지 의문을 제기하며, 전국적으로 불법을 강행하거나 합법적인 법질서를 부정하는 행위의 실태를 전수 조사할 것을 지시했다. 이러한 조사를 통해 법의 공백이나 약점을 파악하겠다는 의지를 밝혔다.

장위10구역 재개발 지연 배경

이 대통령의 발언은 전광훈 목사가 이끄는 사랑제일교회가 재개발에 반대하며 강제 집행을 막았던 사례를 겨냥한 것으로 해석된다. 이 대통령은 지난 4일 서울 성북구 장위동의 재개발 사업장을 방문하기도 했다. 그 자리에서 그는 법치주의 국가에서 무력으로 버티면 되는 곳이 어디에 있느냐고 질타했다. 이는 사랑제일교회에 대한 엄정 대응을 지시한 것으로 보인다.

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이 대통령은 법을 어겨도 버티면 된다는 생각은 세상에 없다고 말했다. 그는 이승로 성북구청장에게 앞으로 철저하게 집행을 하라고 지시했다. 성북구 장위10구역은 2017년에 재개발 관리처분계획 인가를 받았다. 그러나 사업 대상지에 포함된 사랑제일교회가 감정가액보다 높은 보상금을 요구하면서 사업이 장기간 지연되었다.

법 집행 강화와 향후 일정

사랑제일교회는 조합이 제기한 명도소송에서 최종 패소했다. 대법원의 강제 철거 명령에도 불구하고 저항하면서 사업을 지연시킨 바 있다. 이에 따라 성북구는 지난해 6월 사업시행계획을 변경했다. 해당 계획에 따르면 사랑제일교회의 부지를 재개발 범위에서 빼고 사업을 진행하기로 했다.

이 대통령은 계곡 정비나 단속 사례도 법 집행과 유사하다고 언급했다. 명백히 나라 것이고 국민의 것인데 일부 집단이 길을 막아놓고 통행료를 요구하거나 통행을 방해하는 사례가 있다. 이는 정부에 대한 불신으로 이어질 수 있다고 지적했다.

이 대통령은 이러한 사례들을 전체적으로 총리가 취합하여 1~2주 후까지 보고할 것을 지시했다. 보고서를 통해 전국의 법 위반 사례와 이에 대한 정부의 대응 방안을 검토하겠다는 계획이다. 이를 통해 법의 권위를 회복하고 사회적 공평성을 확보하겠다는 전략이다.