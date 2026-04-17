이재명 대통령 지지율 66% 기록, 민주당 지지율 48%로 최고치 행진

이재명 대통령의 직무 수행 긍정 평가율이 66%로 집계된 가운데, 더불어민주당의 정당 지지율은 48%로 3주 연속 현 정부 출범 이래 최고치를 기록했다. 한국갤럽 조사 결과, 대통령 지지율은 소폭 하락했지만 민주당의 강세가 지속되는 양상이다.

이재명 대통령 의 직무 수행 긍정 평가율이 66%로 나타났다는 여론조사 결과가 17일 발표되었습니다. 이는 대통령 취임 후 최고치였던 67%보다는 1%포인트 하락한 수치입니다. 하지만 더불어민주당 의 정당 지지율 은 48%로, 3주 연속 현 정부 출범 이래 최고치를 기록하며 여전한 강세를 보였습니다. 이번 조사는 한국갤럽이 지난 4월 14일부터 16일까지 전국 만 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 실시했습니다. 이 대통령이 현재 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지 질문한 결과, 긍정 평가는 66%로 집계되었습니다. 앞서 3월 3주 조사에서 67%로 취임 후 최고치를 기록했던 대통령 지지율 은 3월 4주 조사에서 65%로 다소 하락했으나, 이후 2주 연속 최고치를 유지하다 이번 조사에서 다시 1%포인트 소폭 하락한 것입니다. 부정 평가는 26%로 나타났으며, 8%는 의견을 유보했습니다.

대통령 직무 수행에 대한 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'이 17%로 가장 높았습니다. 뒤이어 '외교' 14%, '직무 능력·유능함' 11%, '전반적으로 잘한다' 7%, '추진력·실행력·속도감' 6%, '서민 정책·복지'와 '소통'이 각각 5%, '국민을 위함'과 '부동산 정책'이 각각 3% 순으로 나타났습니다. 반면, 부정 평가 이유로는 '경제·민생·고환율'이 17%로 가장 많았습니다. 또한 '외교' 12%, '과도한 복지·민생지원금' 9%, '국고 낭비·추경·재정 확대' 7%, '전반적으로 잘못한다', '독재·독단', '도덕성 문제·자격 미달'이 각각 6% 순이었습니다. '부동산 정책'은 5%, '사법부 흔들기'는 3%로 조사되었습니다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 48%를 기록하며 3주 연속 현 정부 출범 후 최고치를 경신했습니다. 국민의힘은 19%에 머물렀으며, 양당 간 지지율 격차는 29%포인트에 달했습니다. 국민의힘은 지난 2월 초 25%에서 이달 초 18%까지 하락하며 현 정부 출범 후 가장 낮은 수준에 머물고 있습니다. 지난해 8월 중순부터 올해 1월까지는 민주당 40% 내외, 국민의힘 20% 초중반대의 지지율 구도가 유지되었습니다. 이번 조사 결과를 지역별로 살펴보면, 대구·경북(TK)을 제외한 모든 지역에서 민주당이 우세한 것으로 나타났습니다. (강원과 제주는 표본 부족으로 수치가 공개되지 않았습니다.) 성향별로는 진보층의 79%가 민주당을 지지했으며, 보수층에서는 51%가 국민의힘을 지지했습니다. 중도층에서는 민주당 48%, 국민의힘 12%를 기록했고, 특정 정당을 지지하지 않는 유권자가 34%로 조사되었습니다. 이 외 정당으로는 조국혁신당, 진보당, 개혁신당이 각각 2%의 지지율을 얻었으며, 이외 정당·단체는 1%였습니다. 지지하는 정당이 없는 무당층은 26%로 집계되었습니다. 이번 조사는 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 활용하여 전화조사원이 직접 인터뷰하는 방식으로 진행되었으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 13.8%였습니다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 대통령 지지율 여론조사 더불어민주당 정당 지지도

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

국힘 추천 장영수 진화위원 후보 “계엄이 내란? 향후 증거를 봐야”3기 진실·화해를위한과거사정리위원회(진실화해위) 상임위원 후보로 국민의힘 추천을 받은 장영수(66) 고려대 법학전문대학원 명예교수가 “(12·3 비상계엄이) 내란인지는 확인되지 않는다”고 말했다. 앞서 밝혀 온 비상계엄에 대한 입장을 반복한 것인데, 조국혁신당 등 야당

Read more »

부산시장 후보 확정 후 여론조사... 전재수, 박형준에 10%p대 격차 우세더불어민주당과 국민의힘의 부산시장 후보 경선이 끝났지만, 여론조사 결과 전재수 의원이 박형준 시장을 오차범위 밖에서 앞서는 분위기가 지속되고 있다. 부산MBC-KSOI 조사에서 전 의원은 48%, 박 시장은 35.2%를 얻어 12.8%P 차이를 보였고, JTBC-메타보이스 조사에서도 45% 대 35%로 10%P 격차가 나타났다. 응답자들은...

Read more »

“호텔에 5m 용이 왜?”…‘암스테르담의 뱅크시’가 홍콩서 벌인 일‘암스테르담의 뱅크시’로 불리는 네덜란드 출신 스트리트 아티스트 프랭크 루베(48·이하 프랭키)의 독특한 예술 세계를 볼 수 있는 전시가 홍콩에서 진행 중이다. 프랭키는 네덜란드 수도 암스테르담에서 800점 이상의 거리 미술 작품을 선보이며, 미술 평단에서 ‘거리 예술가 키스 해링과 현대 예술가 마우리치오 카텔란(대표작은 벽에 테이프로 붙인 바나나인 ‘코미디언’)을 섞어놓은 듯한 아티스트’라는 찬사를 받고 있다. 세계적인 호텔 브랜드인 로즈우드가 국제 아트페어인 ‘아트바젤 홍콩’ 기간을 맞아 자사 호텔인 로즈우드 홍콩에서 특별 전시(이달 22일까지)를 마련했다.

Read more »