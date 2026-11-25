이재명 대통령은 25일 은평구 간담회에서 공공임대주택을 중산층도 선택할 수 있는 주거 사다리로 재구성하겠다고 밝혔다. 2030년까지 연평균 24만호 공급을 통해 주거 안정을 확보하겠다는 계획이다.

이재명 대통령 은 25일 서울 은평구에서 열린 ' 공적주택 제대로 알리기 소통 간담회'에 참석해 공공주택 공급 정책의 방향성을 크게 전환하겠다고 약속했다. 이 대통령은 공공임대주택 이 가졌던 부정적인 이미지를 해소하고, 중산층도 선택할 수 있는 주거 유형으로 전환해야 한다고 강조했다.

부정적 이미지 탈피 주거 사다리 구축

이재명 대통령은 이번 간담회에서 공공임대주택에 대한 사회적인 인식이 '외진 곳에 좁은 면적의 주거 지원을 받아야 하는 매우 어려운 사람들이 사는 곳'이라는 부정적인 고정관념을 가지고 있다고 지적했다. 이러한 인상을 대대적으로 바꿔야 하며, 공공임대주택의 영세민 주택 이미지를 벗어나 누구든지 자가를 구입하기 전에 큰 불편 없이 살 수 있는 공적 공간을 제공해야 한다고 밝혔다.

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그는 공적 주택이 국가나 지방 정부 등의 지원을 받아 공공의 참여로 공급되는 주택으로, 공공임대·공공분양·공공지원 민간임대주택을 아우르는 개념이라고 설명했다. 이 대통령은 집이 원래 행복한 보금자리여야 하는데 투자 자산으로서의 비중이 너무 커져 왜곡된 측면들이 많다고 비판하며, 주거로서의 기능을 제대로 하지 못해 사람들이 장래에 대해 불안감을 갖는 원인이 되고 있다고 분석했다.

이와 관련해 이 대통령은 공적 주택이 주거 불안을 덜어주는 완충 영역으로서의 역할을 해야 한다고 주문했다. 이를 통해 정부의 책임을 최대한 확대하고 주택 시장이 안정될 수 있도록 최선을 다하겠다는 의지를 재확인했다. 특히 새로운 주택 공급이 새로운 주택 투기의 진원지 역할을 하는 사례가 없도록 대비하는 것도 중요하다고 당부했다.

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연평균 24만호 공급 역대 최대 규모

이재명 정부는 공급 확대와 속도전을 통해 주택 부족 문제를 해결하겠다는 방침이다. 이 대통령은 올해부터 2030년까지 매해 평균 24만호 정도의 공적주택을 공급할 예정이라고 밝혔다. 이는 역대 최대 규모로, 지난 10년 평균과 비교해도 50%가 확대된 수준이라고 강조했다.

그는 2022년부터 지난해까지 인허가와 착공이 대폭 줄어들어 3년 정도의 텀(시차)을 두고 주택 공급 부족을 불러왔다고 분석했다. 이로 인해 현재 주택 시장이 불안정해진 상태라 최대한 속도를 내서 물량을 확대 공급하는 것이 정말로 중요하다고 덧붙였다. 이러한 공급 가속화가 주거 안정 매트로서 그리고 주거 사다리로서의 공적 주택 기능을 실현하는 데 기여할 것으로 기대된다.

은평구 현장 방문 입주시기 확인

이재명 대통령은 간담회 전 은평구 응암동에 위치한 신혼부부 주택을 찾아 공적 주택 공급 관련 현장 브리핑을 받았다. 이 주택은 지난 5월 준공되어 다음달 입주자 모집공고를 거쳐 내년 3월부터 입주가 시작될 예정이다. 이 같은 현장 방문은 정책의 구체적인 실행 과정을 확인하고 관계자들과 의견을 나눈 자리로 의미가 있다.

이날 이 대통령의 발언은 공공주택 정책이 단순한 복지 차원을 넘어 중산층의 주거 안정과 시장 균형이라는 더 넓은 관점에서 재조명되어야 함을 시사한다. 향후 정부의 공급 계획이 신속하게 추진되어 주택 시장의 불안정성이 해소되고, 시민들이 주거 선택의 폭을 넓힐 수 있을지 주목된다.