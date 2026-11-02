이재명 대통령, 2027년 예산안 시정연설서 재정부채 우려 불식

이재명 대통령이 2일 국회에서 2027년도 예산안 시정연설을 앞두고 여야 대표들과 환담하며 재정 부채 문제는 걱정할 필요가 없다고 밝혔다.

이재명 대통령 은 2일 국회에서 2027년도 예산안 시정연설 을 위해 도착해 사전 환담장에서 발언했다. 이 대통령은 이 자리에서 재정 부채 문제에 대해 걱정할 필요가 크게 없다고 강조했다. 또한 경쟁은 좋지만 그것이 전쟁으로 변하지 않도록 주의해야 한다고 언급했다. 이 같은 발언은 국회에서의 시정연설 전 여야 대표들과 가진 사전 환담 자리에서 나왔다.

2027년 예산안 규모와 재정 건전성

사전환담에는 조정식 국회의장과 김민석 더불어민주당 대표, 한병도 민주당 원내대표, 장동혁 국민의힘 대표, 신장식 조국혁신당 대표, 조희대 대법원장 등이 참석했다. 이 대통령은 이번 예산이 놀라울 정도로 규모가 크다고 설명했다. 그는 관리재정 수지가 마이너스 0.1 정도로 거의 신규 국채 발행 없이 국가 살림을 할 수 있게 되었다고 밝혔다. 이러한 결과는 1년여 동안 국민들, 기업인, 노동자들이 애써준 덕분이라고 덧붙였다.

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이 대통령은 대한민국의 경제 볼륨이 엄청나게 커졌다고 평가했다. 명목 성장률은 추후에 나와봐야 알겠지만, 실질 성장률도 매우 높다고 전했다. 이에 맞게 지속적으로 성장할 수 있도록 국민의 삶이 실질적으로 개선될 수 있는 기초를 단단히 다지는 데 역점을 뒀다고 말했다.

국가채무 축소론과 미래 투자 강조

이 대통령은 야당의 주장에 따라 재정 여유분을 국가채무 축소에 활용해야 한다는 점에 대해 이견이 있을 수 있다고 인정했다. 특히 국민의힘 의원들이 늘어난 만큼의 재정을 빚 갚는 데 써야 한다고 주장하는 점에 일면 타당성이 있다고 밝혔다. 하지만 이것이 미래를 내다봤을 때 지속 성장의 토대를 갖추는 데 유용하다고 판단되면 미래를 위해 투자하는 것이 맞다고 주장했다.

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이 대통령은 국채 비율도 우려했던 것과 달리 48% 정도로 오히려 떨어지고 있다고 설명했다. 따라서 재정 부채 문제는 걱정할 필요가 크게 없다는 입장을 재확인했다. 이러한 언급은 현재 논의 중인 국가채무 축소 논의에 대한 반박 혹은 균형 잡힌 시각을 제시하기 위한 것으로 보인다.

경쟁의 본질과 국가 존재 이유

이 대통령은 국가의 존재 이유가 국가의 더 나은 미래, 국민의 생명과 안전 보호, 더 나은 삶을 만드는 것이라고 강조했다. 그 책무가 우리에게 주어져 있다고 말했다. 어떻게 하는 것이 국민에게 바람직할지 끊임없이 고민해야 된다고 말했다. 이 고민의 결과물임을 이해해달라며 부탁했다.

이 대통령은 여야 대표들과 헌법기관장들이 어려운 시국에 국정에 크게 도움을 주셔서 국정이 매우 많이 전진하고 안정돼 가고 있다고 감사의 뜻을 전했다. 그러면서 경쟁을 하는 건 좋은데, 경쟁이 전쟁이 되면 안 된다고 강조했다. 모두가 함께 더 나은 세상을 위해서 합리적 경쟁을 하는 모습을 국민들에게 보여주면 훨씬 더 낫지 않을까라는 생각도 든다고 말했다.

이러한 종합적인 발언들은 2027년 예산안 통과를 위한 여야 간 협력적 분위기를 조성하려는 의도로 해석된다. 이 대통령은 재정 건전성과 미래 투자를 균형 있게 다루며 국민적 공감대를 형성하려 했다. 앞으로도 이러한 접근 방식이 국정 운영에 어떻게 반영될지 주목된다.