이재명 대통령, 이탈리아 총리와 양국 교류 확대 위한 MOU 체결

이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 12일(현지시간) 로마 총리영빈관에서 열린 총리 주최 환영식에서 악수하고 있다. 한국과 이탈리아는 이재명 대통령의 이탈리아 국빈 방문을 계기로 첨단산업 협력 강화 등을 포함한 양국 교류 확대를 위해 정부 간 양해각서(MOU) 네 건을 체결했다.

이재명 대통령 과 조르자 멜로니 이탈리아 총리 는 12일(현지시간) 로마 총리영빈관에서 열린 총리 주최 환영식에서 악수하고 있다. 한국과 이탈리아는 이재명 대통령 의 이탈리아 국빈 방문을 계기로 첨단산업 협력 강화 등을 포함한 양국 교류 확대 를 위해 정부 간 양해각서(MOU) 네 건을 체결했다.

특히 과학기술공동위원회를 통해 협력사업 이행을 점검하기로 했고, 이는 과학기술 분야를 양국의 특별 전략적 동반자 관계의 새로운 협력 축으로 만들기 위한 기반을 마련한 것이라고 청와대는 설명했다. 커피 등 농업 분야 사업 발굴, 디지털 교육 사업 등이 구체적인 사업으로 거론되고 있으며, 우간다, 에티오피아, 이집트, 코트디부아르가 대상국으로 꼽혔다고 청와대는 전했다. 끝으로 중소기업 및 소상공인 분야 협력 MOU도 체결했다.

여기에는 중소기업·소상공인 관련 정책 대화와 제도 교류를 촉진한다는 내용이 담겨, 청와대는 '이탈리아의 전통 제조 역량과 장인정신, 한국의 기술 혁신 역량을 연계해 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있을 것'이라고 내다봤다. 이 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 양국 관계가 특별 전략적 동반자 수준으로 격상되는 만큼 구체적인 협력 진전 상황을 점검하기 위한 '2026-2030 한-이탈리아 전략적 행동계획'에 합의했다.

여기에는 양측이 정례적 고위급 방문 등을 통해 소통을 강화하는 방안, 핵심 원자재 및 자동차 제조 분야에서 공동조정위원회 설치 등을 통해 첨단기술 산업 협력을 증진하는 방안, 양측 방위산업 간 파트너십 촉진을 위한 공동 이니셔티브를 추진하는 방안, 초국가 범죄 퇴치를 위한 공동노력 증진, 언어·문화유산과 연계된 문화 이니셔티브 지원 등의 내용이 담겼다.





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이재명 대통령 조르자 멜로니 이탈리아 총리 양국 교류 확대 MOU 체결 과학기술공동위원회 중소기업 및 소상공인 분야 협력

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