이재명 대통령, 스타벅스 마케팅 논란에 여야가 분분하다

이재명 대통령이 5·18 민주화운동과 세월호 참사와 관련해 마케팅 문구로 인해 논란이 된 스타벅스코리아에 대한 여야의 반응이 분분하다.

이재명 대통령 이 5·18 민주화운동 과 세월호 참사 와 관련해 마케팅 문구로 인해 논란이 된 스타벅스 코리아에 대한 여야의 반응이 분분하다. 국민의힘 장동혁 상임선대위원장은 페이스북을 통해 '이재명, 이성을 상실했다.

제대로 알아보지도 않고 앞뒤 없이 지른다'며 '애당초 이벤트는 없었다.

'사이렌 클래식' 신제품 나왔다고 알리는 평범한 출시 공고다. '사이렌'은 스타벅스의 상징이고, 스타벅스 로고가 새겨진 모든 제품에 붙는 공통 명칭'이라고 밝혔다. 오세훈 서울시장 후보는 페이스북에 '정원오 후보도 캠프에 스타벅스 금지령을 내렸다고 들었다. 아주 신속하고 정확한 대통령 코드 맞추기'라며 '이제 좀 적당히 하는 것이 어떻겠나'라고 적었다.

개혁신당 이준석 총괄선대위원장은 페이스북을 통해 '지금 대통령이 매일 바라보며 성찰하고 꾸짖어야 할 상대는, 스타벅스도 네타냐후도 일베도 아니다'라며 '거울 속의 이재명 대통령 본인'이라고 비판했다. 정부는 최근 마케팅 문구로 인해 5·18 민주화운동 폄훼 의혹이 제기된 스타벅스코리아에 수여했던 정부 표창의 취소 여부를 두고 내부 검토를 진행한 것으로 알려졌다. 이는 사회적 물의를 일으켰을 경우 정부 표창에 대한 수시 취소가 가능하다는 지침 규정에 따른 것이다.

민주당 강준현 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 '5·18과 세월호 참사와 관련해 대통령도 분개하겠지만, 국민도 분개하고 있다'며 '국민을 대변해 대통령이 마땅히 메시지를 낸 것'이라고 옹호했다. 강 수석대변인은 '정부와 여당은 분노도 불매도 강요한 바 없다'며 '잘못된 역사관을 바로잡자는 당연한 상식을 정쟁과 선거운동의 수단으로 악용하는 것은 국민의힘이다. 정상적인 사고방식이 아니다'라고 꼬집었다.

조승래 사무총장은 기자간담회를 열고 '스타벅스 마케팅을 고리로 여권이 지지층 결집에 나섰다'는 야권의 지적에 대해 '스타벅스의 그릇되고 일그러진 마케팅에 대해 근본 대책이 필요하다는 상식적인 목소리를 내는 것'이라며 '이를 정치적으로 해석하는 시도 자체가 (야권) 본인들이 지지층을 결집하려는 의도'라고 맞받았다. 여야는 이 대통령이 일간베스트저장소(일베) 등을 겨냥해 '사이트 폐쇄·징벌적 손해배상·과징금 등 필요한 조치를 엄격한 조건 아래 허용하는 데 대한 공론화와 실제 검토가 필요하다'고 밝힌 데 대해서도 갑론을박을 주고받았다.

국민의힘 장동혁 상임선대위원장은 페이스북 글에서 '이재명이 일베 폐쇄한다고 한다. 뭐 말린다고 안 할 양반도 아니니 그러시든지'라며 '주한미군 몰아내야 한다고 주장하는 대진연은? 김정은 칭송 뉴스 빼곡히 싣고 있는 자유시보는? 북한 찬양 사이트들만 누리는 '표현의 자유'?

'라고 꼬집었다. 이에 대해 민주당 조승래 사무총장은 '일베 같은 사이트에서 상식에 반하는 혐오, 배제 행위를 반복적·구조적으로 진행하는 것을 용인하는 게 맞겠나. 사회에 대한 폭력을 행사하는 것'이라며 '이런 측면에서 이 대통령의 인식에 대해 공감하는 편'이라고 밝혔다. 조 사무총장은 '표현의 자유에도 명확한 한계가 있다.

허위 사실이나 극단적인 혐오 부추김 등까지 용납할 수 있는 것은 아니다'라며 '이런 사이트의 폐쇄까지도 검토하는 것이 맞는다고 보고 있으며, 법적·행정적 절차를 따져서 규정에 따라 진행하면 될 것 같다'고 덧붙였다





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이재명 대통령 스타벅스 5·18 민주화운동 세월호 참사 마케팅 논란 여야 반응

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