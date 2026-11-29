이재명 대통령이 29일 춘추관 간담회에서 증권시장안정펀드 증액 필요성을 강조하고 김용범 위원장에게 전권 위임을 약속하며 자본시장 개혁 가속화를 예고했습니다.

이재명 대통령 은 29일 청와대 춘추관에서 열린 출입 기자 간담회를 통해 증권시장안정펀드 증액 논의를 지지하며 당초 규모가 부족할 수 있음을 시사했습니다. 이 대통령은 현재 10억7600억원에서 20조원대로 규모를 확장하는 방안이 논의되고 있는 가운데, 수급 안정에 충분한 영향을 줄지 의문을 던졌습니다.

증안펀드 규모 확대 필요성 강조

이재명 대통령은 이날 북악산 산행 후 춘추관에서 기자들과 만난 자리에서 증권시장안정펀드의 역할에 대해 심리적 기여는 했을지 모르나 물리적 규모는 충분하지 않다는 입장을 밝혔습니다. 이는 최근 증시 충격 방어를 위해 조성된 자금의 한계를 지적하고, 보다 강력한 시장 안정화 조치를 요구하는 맥락으로 해석됩니다. 이 대통령은 개별적인 수치를 제시하기는 부적절하다면서도, 추가 자금 투입의 필요성에 대한 확신을 나타냈습니다.

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이와 관련해 증안펀드의 규모를 현재 10억7600억원 수준에서 20조원대로 확대하는 논의가 정부 내부에서 진행되는 것으로 확인되었습니다. 약 2배에 가까운 금액 증액은 시장 불안을 해소하고 투자자 심리를 안정시키기 위한 정부의 강력한 의지를 반영한 조치로 보입니다. 이 대통령의 발언은 이러한 정책 방향을 공식적으로 뒷받침하는 의미를 지닙니다.

김용범 위원장에 전권 위임과 민간 주도 개혁

이재명 대통령은 자본시장 개혁을 위해 최근 내정된 김용범 메리츠지주 부회장을 위원장장으로 선정하고 결정에 필요한 모든 전권을 부여하겠다고 명확히 했습니다. 이 대통령은 김용범 위원장이 위원회의 방향성과 계획을 결정하면 이를 존중하고 따르겠다고 강조하며, 정치적 간섭 없이 전문가 중심의 독립적인 운영이 이루어지도록 할 방침입니다.

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당초 민관 공동위원장 형태의 위원회 구성안이 검토되었으나, 이재명 대통령은 이를 단호하게 거절했습니다. 그는 위원회를 구성할 경우 진짜 역할과 보수를 부여하고 그들의 결정을 존중해야 한다는 원칙을 강조하며, 민간 주도의 단독 위원장 체제 수립을 결정했습니다. 이 대통령은 김용범 부회장이 맡아주겠다고 한 만큼 직접 만나보고, 권한을 제대로 안겨줄 것임을 보장했습니다.

이러한 전권 위임은 자본시장 대전환위원회가 정부 관료제의 제약에서 벗어나 신속하고 실효성 있는 개혁안을 도출할 수 있도록 하기 위한 전략으로 보입니다. 이재명 대통령은 "그런 일(권한을 안 주는 일)은 없다고 보장해드릴까 싶다"며 위원장에게 막대한 권한을 이양하겠다는 의지를 재차 확인했습니다.

선도형 산업 경제를 위한 개혁 속도 가속화

이재명 대통령은 민간 주도 위원회 설립의 배경으로 한국의 산업 경제가 선도형 모델로 전환하기 위해선 다른 자본주의 국가들의 모범이 되어야 한다는 점을 꼽았습니다. 그는 지난 1년여간 관련 현안을 지켜보았으나, 기존 방식으로는 도저히 진척이 되지 않는다는 느낌을 받았다고 지적하며 개혁의 시급성을 강조했습니다.

이 대통령은 기존에 제안된 어떤 개혁 안들이 한계가 느껴진다고 평가하며, 더 이상 더딘 변화에 만족하지 않겠다는 입장을 보였습니다. 이는 자본시장의 구조적 개혁이 더 이상 지연될 수 없으며, 국제 경쟁력을 갖춘 선진 자본시장을 조성하기 위해 과감한 변화가 필요하다는 신호로 해석됩니다.

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앞으로 자본시장대전환위원회는 김용범 위원장 아래 민간 전문가들의 의견을 중심으로 빠른 속도로 개혁 작업을 진행할 것으로 예상됩니다. 이재명 대통령의 전권 위임과 증안펀드 증액 추진은 한국 자본시장의 신뢰 회복과 장기적인 성장 동력 확보를 위한 정부의 핵심 과제입니다. 관련 당국과 위원회는 향후 구체적 개혁안과 자금 지원 규모를 발표할 것으로 보입니다.