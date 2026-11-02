이재명 대통령 시정연설, 여야 극명 대립과 침묵시위 현장

이재명 대통령이 국회에서 시정연설을 진행했다. 더불어민주당은 박수로 호응했으나 국민의힘은 플래카드를 들고 침묵시위를 전개하는 등 여야 간 극명한 온도 차를 보였다.

이재명 대통령이 2일 서울 여의도 국회 본회의장에서 2027년도 예산안 을 앞둔 시정연설 을 진행했다. 이 자리에서 여야는 확연한 온도 차를 보였으며, 집권 여당은 연설 중 30번의 박수로 화답했지만 야당인 국민의힘 은 사법부 indipendence 보호를 촉구하는 플래카드를 들고 침묵시위 를 벌였다. 이 대통령은 야당의 행태를 방해 행위로 규정하며 불편한 기색을 드러냈다.

사전환담서 국가채무 상환 논쟁

이 대통령은 이날 시정연설에 앞서 국회의장과 김민석 민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표 등과 사전환담을 가졌다. 국정조사를 추진 중인 조희대 대법원장도 이 자리에 참석하여 이 대통령에게 인사를 받았으며, 이 대통령은 조 대법원장에게 잘 계세요라고 말하며 안부를 물었다. 장동혁 국민의힘 대표에게는 방송에서 자주 보았다며 반갑다는 인사를 건네기도 했다.

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환담 과정에서 이 대통령은 추가세수를 미래대응기금 조성이 아닌 국가채무 상환에 써야 한다는 국민의힘 주장을 언급했다. 그는 일면 타당성이 있다면서도 미래를 내다봤을 때 지속성장 토대를 갖추는 데 유용하다고 판단되면 미래를 위해 투자하는 것이 맞다고 생각한다며 입장을 피력했다.

국민의힘 규탄대회와 침묵시위

시정연설 전 국민의힘 의원들은 본회의장 앞 로텐더홀에서 이 대통령을 향한 규탄대회를 열었다. 의원들은 1400조 나랏빚 162조 미래빚더미기금과 사법부 겁박 중단 재판 독립 수호라고 적힌 손팻말을 들고 미래 세대 떠넘기는 빚더미 기금 중단하라, 재판 취소 정치 개입 국민은 분노한다 등의 구호를 외쳤다. 이 대통령은 이러한 규탄대회 중인 국민의힘 의원들에게 가볍게 인사를 건네고 연설장으로 이동했다.

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연설 중 야당 항의와 여야 신경전

시정연설 중에도 국민의힘의 항의는 계속되었다. 이 대통령은 연설 중간 국민의힘 측에서 웅성거리는 소리와 함께 야유가 나오자 말씀하실 게 있으면 하시고 제가 마저 하도록 하겠다고 연설을 잠시 멈추기도 했다. 야당 의원들로부터 왜 신규 국채를 발행합니까, 재판 재개하라 등의 질문이 나오자 그는 지금 얘기를 하고 있는데 자꾸 방해를 하는 얘기네요라며 특별한 의견을 주시면 좋겠다고 대응했다.

이 대통령은 연설을 마친 후 범여권 의원들과 일일이 악수를 하고 셀카를 찍으며 화합을 시도했다. 이 과정에서 국민의힘 측 의석에서 유일하게 끝까지 자리를 지키고 있던 조경태 의원에게도 다가가 악수를 나누었다. 시정연설 이후에도 여야는 논평을 통해 신경전을 이어갔다. 민주당은 책임 있는 야당의 모습이 아니며 정쟁을 거두고 예산 심사에 책임 있게 임하라고 촉구했다. 반면 국민의힘은 국민의 세금으로 국정 지지율을 만회하려는 것이냐며 비판했다.